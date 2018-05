Mercato al via: tra summit, visite mediche e ritorni a casa

Mercato al via, nonostante manchino ancora diverse settimane all’inizio ufficiale delle trattative. Gli scenari stanno prendendo forma, ed attendono alcuni tasselli per diventare effettivi: è il caso del Napoli, legato a doppio filo agli esiti dei summit tra Sarri e De Laurentiis che terranno banco da qui sino al weekend con l’obiettivo dichiarato di mantenere tanto il tecnico quanto i pezzi pregiati della rosa alla guida del progetto partenopeo. Sarà una settimana cruciale per l’Inter, con le visite mediche di Lautaro Martinez programmate per i prossimi sette giorni e con la necessità di rispedire al mittente i tentativi del Racing di trattenere l’argentino almeno sino a dicembre in Sudamerica. Ausilio e Spalletti contano di averlo a disposizione già dall’estate e faranno valere i propri diritti in merito. Attenzione al profilo di Ilicic, destinato a tenere banco in orbita interista sull’onda lunga di una serie di affari che verranno impostati con l’Atalanta. Intanto è tempo di annunci anche per il Genoa, pronto a riabbracciare Criscito dopo sette anni di esperienza lontano da quella che il difensore in scadenza con lo Zenit non esita a definire come casa sua. In casa Milan, occhio alle questioni irrisolte sul fronte Raiola: al netto dei problemi con la Figc, il procuratore dovrà valutare le evoluzioni di due suoi illustri assistiti, e chissà che le sirene di un addio non possano riecheggiare oltre che per Donnarumma, anche per Jack Bonaventura…