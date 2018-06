Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 1 giugno

Le principali news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

© foto di Federico Gaetano

JUVENTUS SU DE LIGT E BERNAT PER LA DIFESA. LA LAZIO DICE NO PER MILINKOVIC-SAVIC. EMRE CAN A UN PASSO DAI BIANCONERI. NAPOLI SU BADELJ E SIRIGU. MILAN: CALLEJON, DEPAY E FALCAO PER L'ATTACCO. LOCATELLI VERSO IL CAGLIARI. INTER SU NAINGGOLAN E STROOTMAN. LA LAZIO PENSA AD ANDRE GOMES E AL PAPU GOMEZ

La Juventus continua a sondare il mercato alla ricerca di rinforzi in ogni reparto: per la difesa l'obiettivo è Matthijs de Ligt dell'Ajax che potrebbe prendere il posto di Mehdi Benatia cercato da Arsenal e Marsiglia, mentre è ormai fatta per Matteo Darmian del Manchester United. In caso di partenza di Alex Sandro invece il club bianconero proverà a chiudere per Juan Bernat del Bayern Monaco. A centrocampo invece l'obiettivo principale resta Sergej Milinkovic-Savic della Lazio che però ha rifiutato una prima offerta di 80 milioni chiedendo non meno di 120-130 milioni per il serbo. I bianconeri sono in chiusura invece per un altro centrocampista: si tratta di Emre Can del Liverpool che già nei prossimi giorni potrebbe essere annunciato ufficialmente. Anche il Napoli di Ancelotti sta lavorando a rinforzare la rosa per tenere testa alla Juve. In mezzo al campo i partenopei avrebbero sorpassato il Milan per Milan Badelj, che ha salutato la Fiorentina, ma piacciono anche Fabian Ruiz e Torreira. In bilico la posizione di Marek Hamsik che ha offerte dalla Cina, ma De Laurentiis chiede almeno 30 milioni. Per la porta invece si pensa a Salvatore Sirigu del Torino.

Il Milan vuole invece fare un restyling completo all'attacco, con Patrick Cutrone confermatissimo tanto da aver rispedito al mittente il tentativo del Bologna: Memphis Depay e José Maria Callejon sono i due obiettivi per le corsie esterne, cole secondo più facile da raggiungere, mentre come punta centrale resta calda la pista che porta a Radamel Falcao che potrebbe arrivare in uno scambio con Andre Silva. In mezzo al campo invece si pensa a Corentin Tolisso del Bayern Monaco anche se l'operazione non è facile. In uscita invece c'è Manuel Locatelli che potrebbe finire in prestito al Cagliari. L'altra milanese continua invece a lavorare al rinnovo di Mauro Icardi anche se la firma sul contratto potrebbe arrivare solo in estate inoltrata. In mezzo al campo si guarda invece in casa Roma: Radja Nainggolan, già richiesto un anno fa, e Kevin Strootman gli obiettivi. Il primo costa almeno 40 milioni, il secondo 30. Roma che potrebbe perdere Alisson dopo i Mondiali e che per questo ha messo nel mirino Bernd Leno del Bayer e Alphomse Areola del PSG.

La Lazio in estate potrebbe cedere Felipe Anderson, cercato dal Monaco che potrebbe mettere sul piatto i 40 milioni richiesti e inserire nell'affare il centrale difensivo Kamil Glik. Per sostituire eventualmente Milinkovic-Savic il club guarda in casa Barcellona e punta André Gomes, che piace anche al Napoli, mentre in attacco si proverà a prendere Alejandro Gomez dall'Atalanta. Il Bologna attende una risposta di Simone Verdi, per cui si è rifatto sotto il Napoli, ma blinda Rodrigo Palacio che a breve firmerà un rinnovo annuale. Sarà invece addio per Simone Romagnoli che tornerà così all'Empoli per fine prestito. Possibile addio anche per Erick Pulgar che non ha ancora sciolto le riserve sul rinnovo e potrebbe essere ceduto all'estero. Per Adam Masina si fa sempre più concreta la pista che porta al Watford

La Fiorentina avrebbe messo nel mirino per la prossima stagione il nazionale turco Ellyes Skhiri, mediano classe ’95 di proprietà del Montpellier, che stasera ha giocato titolare. La Spal cerca Christian Kouamè, ventunenne attaccante ivoriano del Cittadella. Undici reti con la maglia dei veneti nella stagione di Serie B, piace anche a Torino, Sampdoria e Chievo Verona. In cadetteria, inoltre, i fari sarebbero puntati anche su Gaston Brugman, regista di casa Pescara. I ferraresi inoltre studiano lo scambio Lazzari-Valdifiori con il Torino. Il Parma va invece alla caccia di un portiere per la Serie A e guarda con interesse Vanja Milinkovic-Savic del Torino.

POCHETTINO, CANNAVARO E LAUDRUP PER IL DOPO ZIDANE A MADRID. IL BETIS ANNUNCIA INUI, CILLESSEN NEL MIRINO DEL LIVERPOOL. L'ARSENAL PROVA A BLINDARE RAMSEY. ROONEY VERSO IL DC UNITED. WEST HAM SU PASTORE DEL PSG

Dopo l'addio di Zinedine Zidane al Real Madrid arrivato ieri continuano la voci sul suo erede alla guida degli spagnoli. In pole c'è sempre Mauricio Pochettino, sul cui contratto non c'è una clausola a favore del Real, con Laudrup e Fabio Cannavaro che lo seguono a ruota. Con l'addio del tecnico francese possono cambiare molte dinamiche di mercato, Gareth Bale potrebbe addirittura rinnovare il proprio contratto, mentre il portiere Keylor Navas sarebbe a un passo dall'addio con Alisson, De Gea e Courtois tra i possibili sostituti. Il Betis Siviglia ha ufficializzato il primo colpo del mercato: Takashi Inui dell'Eibar. L'Atletico Madrid punta con forza Djibril Sidibé per rinforzare le corsie laterali. Jasper Cillessen del Barcellona potrebbe invece trasferirsi in Inghilterra alla corte del Liverpool, nonostante i 60 milioni di clausola rescissoria.

L'Arsenal avrebbe offerto il rinnovo di contratto al centrocampista Aaron Ramsey su richiesta specifica del nuovo tecnico Unai Emery. Trattative avanzate per il passaggio di Wayne Rooney al Dc United. Il 32enne inglese firmerà un biennale da circa 5 milioni a stagione. L'accordo prevede che Rooney possa tornare nel club Liverpool per un ruolo dirigenziale o da allenatore. Il West Ham è vicino all'acquisto del difensore Ryan Fredericks, 25enne in scadenza di contratto con il Fulham. Cercato nella scorsa finestra di mercato da Swansea, Wolverhampton e Bournemouth, il giocatore ha preferito restare a Londra fino alla fine della stagione per poi decidere con calma la destinazione futura.

Vicino a vestire la maglia dell'Inter a gennaio, Javier Pastore adesso potrebbe trasferirsi in Premier League. Il West Ham avrebbe infatti già contattato il Paris Saint-Germain per intavolare una trattativa per il trequartista ex Palermo. La prima richiesta del club francese è stata intorno ai venti milioni di euro. Il Bayern Monaco starebbe pensando alla cessione di Thiago Alcantara nell'ottica di rinnovamento della rosa voluta dal presidente Hoeness in persona. I bavaresi sono pronti a chiedere almeno 50 milioni per lasciarlo partire.