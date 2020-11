Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 12 novembre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

MILAN-CALHANOGLU, NUOVO INCONTRO PER IL RINNOVO. MA LA DISTANZA RESTA. E I ROSSONERI GUARDANO THAUVIN. ANCHE L'INTER AL LAVORO SUI RINNOVI: CON LAUTARO IN TESTA. PER LA DIFESA SPUNTA MAKSIMOVIC E SI GUARDA AI PARAMETRI ZERO. JUVE, INTERROGATIVI SUL FUTURO DI DYBALA, MENTRE CR7 SEMBRA DESTINATO A PARIGI. FIORENTINA-PIATEK, RITORNO DI FIAMMA A GENNAIO

In casa Milan resta sempre in bilico il rinnovo di Hakan Calhanoglu con il giocatore, corteggiato dal Manchester United, che chiede 6 milioni di euro l’anno e la società che invece non vuole andare oltre ai 3 milioni più bonus. Nelle prossime settimane è previsto un incontro anche se non sarà con tutta probabilità decisivo per il futuro del giocatore. Nel frattempo il Milan continua a tenere d’occhio Florian Thauvin per la prossima stagione: il Marsiglia ha chiesto 15 milioni per cederlo a gennaio nonostante sia in scadenza d contratto ed è probabile che i rossoneri attendino l’estate per chiudere mettendo sul piatto 3 milioni di euro per il fantasista che dal canto suo ne vorrebbe 5 netti a stagione. In ottica futura invece si guarda in casa del San Paolo dove piace il giovane attaccante Brenner che ha però una clausola di rescissione da 50 milioni anche se potrebbe partire a fronte di un’offerta più bassa (circa 35 milioni). Sul brasiliano ci sono anche Juventus, Arsenal, PSG e Ajax.

Anche in casa Inter si parla di rinnovi e in particolare di quello di Lautaro Martinez e anche qui la distanza fra domanda (7,5 milioni) e offerta (5 milioni) è ancora ampia con le parti che continuano a trattare nonostante una scadenza ancora lontana, 2023, e la clausola da 111 milioni di euro che fa stare tranquilla, per il momento, la società nerazzurra. Per quanto riguarda il mercato in entrata il club oltre a Izzo del Torino (dove andrebbe Vecino), guarda anche a Nikola Maksimovic del Napoli che andrà a scadenza a fine anno e potrebbe arrivare così a parametro zero: la richiesta del giocatore è di un quadriennale da 2,5 milioni a stagione. L'Inter guarda con interesse al mercato di altri giocatori in scadenza: tra i sogni "proibiti" ci sarebbe David Alaba, in scadenza col Bayern Monaco ma che chiede non meno di 15 milioni a stagione. Più abbordabile Juan Bernat in uscita dal PGS, visti i 4,1 milioni di euro che guadagna attualmente a Parigi. Sempre nel club di Al Khelaifi, potrebbe liberarsi Di Maria, ma anche qui si parla di un ingaggio in doppia cifra, non meno dei 12 milioni che guadagna attualmente. Per quanto riguarda Messi, passate le voci estive e visto l'addio di Bartomeu, probabilmente resterà al Barcellona con buona pace dei sogni irrealizzabili da parte di Suning.

Tema rinnovo anche nella Torino bianconera con la Juventus che si interroga sul futuro di Paulo Dybala con le trattative per il prolungamento che sono a un punto morto: il giocatore infatti chiede 15 milioni di euro d’ingaggio, ma il club per ora non va oltre i 10 con la possibilità di inserire vari bonus. Per quanto riguarda invece Cristiano Ronaldo dalla Spagna sono sicuri: il portoghese andrà al Paris Saint-Germain ad affiancare Neymar e Mbappe nel tridente.

Sull’altra sponda del Po invece il Torino cercherà di trattenere il difensore Gleison Bremer corteggiato da diversi club di Premier League (Everton e Fulham su tutti) a cui verrà offerto un rinnovo nelle prossime settimane nonostante altri tre anni di contratto in essere. Nicolas Nkoulou resta un caso aperto all'interno della rosa del Torino visto che, nonostante la trattativa sia in piedi e imbastita, il suo rinnovo di contratto tarda ad arrivare. Il difensore è in scadenza a giugno e se l'accordo con i granata non arriverà entro gennaio potrà liberarsi a zero e firmare per un'altra società.

Con l'arrivo di Cesare Prandelli sulla panchina viola, in vista di gennaio tornerà di moda il nome di Krzysztof Piatek, giocatore già trattato con l'Hertha Berlino in estate. Tra i due c'è un grande feeling fin dai tempi del Genoa che ora potrebbe spingere le parti a tornare a trattare. I tedeschi sono disposti a lasciarlo partire in prestito oneroso con riscatto obbligatorio e spetta ai viola provare a mettere sul tavolo l'operazione giusta per riportarlo in Serie A.

DEPAY CHIAMA IL BARCELLONA. CODET SULLA PANCHINA DEL CELTA VIGO. PER L’ATHLETIC CORSA A TRE: MARCELINO, POCHETTINO E VALVERDE. IL PRIMO È FAVORITO. BAYERN-ALABA, AVANTI FINO A GIUGNO. POI L’ADDIO

L’attaccante Memphis Depay apre al Barcellona e fa sponda a Ronald Koeman che da tempo lo corteggia: “Chi non vorrebbe andare al Barcellona? È un top club. Vedremo cosa mi riserva il futuro. Il Barça è uno dei club più grandi e tutti vorrebbero giocarci, ma io sono concentrato sul Lione e sulla Nazionale olandese". Il Celta Vigo ha un nuovo allenatore. Il club galiziano, che aveva esonerato Oscar Garcia tre giorni fa, ha messo sotto contratto l'argentino Eduardo Coudet. Il tecnico, 46 anni, ha firmato fino al 2022. Quattro rinnovi in casa Villarreal. Il Sottomarino Giallo ha infatti annunciato i nuovi contratti del portiere Filip Jorgensen, del centrocampista Alex Baena e degli attaccanti Fer Niño e Yeremy Pino. I quattro canteranos, già nel giro della prima squadra, hanno firmato rispettivamente fino al 2025 (i primi due) e fino al 2024 (gli altri due). La stagione dell'Athletic Club non è cominciata nel migliore dei modi. La formazione basca ha raccolto appena 9 punti nelle prime otto giornate di campionato, frutto di tre vittorie e ben cinque sconfitte. Risultati che mettono a rischio la posizione del tecnico Gaizka Garitano, che si giocherà tutto nelle prossime sfide. Qualora la classifica non migliori, la società sarà costretta a operare una rivoluzione: il favorito per la sostituzione di Garitano è Marcelino Garcia Toral, anche se i sogni si chiamano Mauricio Pochettino (che però aspetta una big) ed Ernesto Valverde (ultimo tecnico capace di conquistare un trofeo).

Quale sarà il futuro di David Alaba? Il difensore austriaco ha il contratto in scadenza a giugno, ma la trattativa per il rinnovo con il Bayern Monaco sono a un punto morto da diversi mesi. Dei tre scenari prospettati (rinnovo, addio a giugno, addio a gennaio), secondo la Bild, Hansi Flick vorrebbe escludere la partenza di un elemento importantissimo per la sua squadra già in inverno (il Liverpool è molto interessato visto il grave infortunio di Gomez, che si è aggiunto a quello di van Dijk), anche se questo vorrebbe dire perderlo gratis in estate. Un attestato di stima e forse una mossa per avere più tempo per convincere gli agenti del giocatore.

Olivier Delcourt, presidente del Dijon, ha deciso di confermare David Linarès alla guida della squadra. Delcourt, che aveva nominato ad interim il suo ex centrocampista, è rimasto soddisfatto per la prestazione offerta contro il Metz (1-1) e il riscontro positivo dei giocatori. Nei giorni scorsi erano c'erano stati contatti con Franck Passi ed Erick Mombaerts, che erano i favoriti alla sostituzione del tecnico Stephane Jobard, esonerato esattamente una settimana fa. Il Dijon è ultimo in classifica con soli 4 punti conquistati in 10 partite.