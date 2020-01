Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 13 gennaio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

LA JUVE NON CERCA UN VICE DEMIRAL. INTER, ACCORDI CON ERIKSEN E YOUNG. PER SOSTITUIRE ZANIOLO LA ROMA PENSA A SUSO. IL MILAN UFFICIALIZZA BEGOVIC E KJAER E SALUTA REINA. BARROW E IBANEZ A UN PASSO DAL BOLOGNA. LA FIORENTINA HA CEDUTO DABO E RASMUSSEN

JUVENTUS

La Juventus non cambia i propri piani dopo l'infortunio di Demiral. Il club bianconero non tornerà sul mercato dando fiducia a Rugani che aveva ricevuto delle proposte, su tutte quelle della Sampdoria, rispedite al mittente dalla Vecchia Signora dopo il ko del turco. A riportarlo è TMW.

INTER

L'Inter ha trovato un principio di accordo con Eriksen sulla base di un contratto fino al 2024 a 7,5 milioni di euro a stagione. L'agente del calciatore sarebbe a Londra per far abbassare le pretese del Tottenham, con il presidente degli inglesi che chiede 20 milioni contro i 10 che vorrebbe spendere Marotta.

Ashley Young è sempre più vicino all'Inter. L'accordo col giocatore sulla base di un contratto di un anno e mezzo con ingaggio da 3 milioni è già stato raggiunto. Manca il via libera del Man United, coni nerazzurri che sperano di ottenere il giocatore, magari gratis o con un piccolo indennizzo da versare ai Red Devils.

C'è l'accordo tra Inter e Chelsea sulla base di una proposta da 5 milioni comprensivi di bonus. Prima di chiudere l'accordo però, i nerazzurri dovranno cedere Politano, che oltre al Milan, nelle ultime ore è tornato in auge per la Roma visto l'infortunio di Zaniolo.

ROMA

Con il ko di Zaniolo la Roma torna forte sul mercato per sostituire il nazionale azzurro. In cima alla lista ci sarebbe Suso, in uscita dal Milan, con la società rossonera che avrebbe già dato il biglietto di via allo spagnolo. L'alternativa porta a Politano che però ancora non ha sciolto le riserve viste le tante pretendenti invernali. Nelle ultime ore ha preso piede l'idea di scambio con l'Inter con l'attaccante nella capitale e Leonardo Spinazzola in nerazzurro.

LAZIO

La Lazio ha acquistato per luglio Gonzalo Escalante dall'Eibar. Il centrocampista di 26 anni è stato bloccato da Tare e vestirà la maglia biancoceleste per 4 stagioni.

MILAN

E' ufficiale il passaggio di Kjaer dall'Atalanta al Milan via Siviglia. Il giocatore danese è stato annunciato oggi e ha firmato un contratto fino a giugno del 2020.

Pepe Reina ha lasciato ufficialmente i rossoneri: il portiere ha firmato per l'Aston Villa. Al suo posto arriva Begovic, svincolato dopo l'esperienza al Qarabag, che firma fino al giugno del 2020.

ATALANTA

Per il centrocampo piace sempre di più il giovane portoghese classe '99 del Braga Trincao. Il giocatore ha una clausola da 30 milioni e il club lusitano non intende lasciarlo partire per meno. Dalla Francia il Bordeaux insidia i nerazzurri, società pronta a mettere sul piatto anche 16 milioni per provare a convincere la controparte a lasciar partire il ragazzo. La Dea per ora non si è spinta oltre a una operazione complessiva da 12 milioni. A riportarlo è TMW.

BOLOGNA

Barrow e Ibanez sono vicinissimi al Bologna. I due calciatori dell'Atalanta sono a un passo da raggiungere Mihajlovic. A confermarlo è stato il coordinatore dell'area tecnica dei felsinei Sabatini a margine di un pranzo offerto ai senzatetto nel capoluogo emiliano.

FIORENTINA

I viola ufficializzano due cessioni nella giornata di ieri: la prima è Dabo alla SPAL in prestito con diritto di riscatto. La seconda è quella di Rasmussen, sempre in prestito, all'Erzgebirge Aue in Zweite Bundesliga.

CAMBIO DI ALLENATORE A BARCELLONA: ARRIVA SETIEN. MARQUINHOS RINNOVA COL PSG. PHILLIPS TORNA ALLO STOCCARDA. TODIBO IN GERMANIA PER FIRMARE CON LO SCHALKE

Il Barcellona esonera Valverde dopo due anni e mezzo e dà il benvenuto a Setien che firma fino al 2022.

Il PSG ha annunciato il rinnovo di contratto del difensore brasiliano Marquinhos: ha firmato fino al giugno del 2024.

Il centrale difensivo Nathaniel Phillips lascia nuovamente il Liverpool e torna in prestito allo Stoccarda.

Todibo, difensore francese di proprietà del Barcellona a lungo accostato al Milan, è già in Germania per firmare con lo Schalke 04.