Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 13 giugno

Le principali news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

ALLEGRI DICE NO AL REAL MADRID. PER DEMBELE INSIDIA CINESE. ROMA: PER ALISSON SERVONO 70 MILIONI. SIRENE CINESI PER MERTENS, IL CHELSEA PUNTA SARRI E ALBIOL. MILAN TUTTO SU MORATA, SUSO E BORINI POSSONO PARTITE. INTER: ICARDI NON SI MUOVE. IL BOLOGNA RIPARTE DA INZAGHI, IL SASSUOLO DA DE ZERBI. DJORDJEVIC NUOVO ATTACCANTE DEL CHIEVO. LA FIORENTINA BLINDA CHIESA

Nella giornata appena passata il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato delle voci che lo volevano al Real Madrid spiegando di aver rifiutato l'offerta: “Io al Real Madrid? Diciamo che ho detto sì alla Juventus. Ho parlato con il Presidente Perez, ma era giusto che rimanessi alla Juventus perché era una decisione presa, rispettando quel che avevo detto senza prendere in considerazione altro. Però ringrazio Perez che mi ha dato questa possibilità. Il Chelsea? La decisione di restare alla Juventus era stata presa, ho ringraziato chi mi ha cercato”. Sul mercato i bianconeri hanno trovato un ostacolo cinese nella corsa per Moussa Dembele del Tottenham e devono abbandonare il sogno José Giménez per la difesa visto il rinnovo del centrale con l'Atletico Madrid fino al 2023. Si apre uno spiraglio molto importante invece per Anthony Martial del Manchester United dopo che il suo agente ha annunciato la volontà dell'attaccante di lasciare il club inglese. Per Stefano Sturato invece si avvicina la Premier League dopo l'offerta da 13 milioni di euro da parte del Leicester, anche Daniele Rugani potrebbe volare oltremanica per rinforzare il Chelsea.

Settanta milioni di euro. E' la cifra che chiede la Roma per cedere il portiere brasiliano Alisson. Il ds Monchi è stato piuttosto chiaro col Real Madrid, club maggiormente interessato al giocatore verdeoro che ha già avviato i contatti col suo procuratore: non accetterà offerte inferiori al prezzo fissato, ma in Spagna si parla di accordo già raggiunto. Il Guangzhou Evergrande forte su Dries Mertens al punto che hanno messo in agenda un incontro per i prossimi giorni a Londra con la moglie. L’obiettivo sarà cercare di convincere Mertens ad accettare il Guangzhou Evergrande. Il Chelsea invece potrebbe mettere sul piatto 11 milioni di euro per portare Maurizio Sarri e Raul Albiol a Londra.In serata c'è da registrare un incontro a Milano fra Sarri, Pellegrini e Ramadani per chiudere l'operazione. In entrata invece si valutano i terzini Jordan Lotomba dello Young Boys e Nico Elvedi del Borussia Mönchengladbach.

Torna ad echeggiare forte il nome di Alvaro Morata in casa Milan, il bomber della Spagna e del Chelsea è l'obiettivo numero uno dei rossoneri per rinforzare l'attacco. Sembra invece essersi raffreddato l’interesse dell’Atletico Madrid per Suso: gli spagnoli, che nelle scorse settimane hanno anche avuto dei contatti con l’entourage dell’esterno del Milan, stanno infatti definendo l’acquisto di Lemar con il Monaco. Samu Castillejo è diventato negli ultimi giorni un obiettivo del Milan per la fascia destra, ma il Villarreal continua a chiedere parecchi soldi per far partire il suo esterno: gli spagnolo vogliono infatti almeno 39 milioni di euro, cifra che i rossoneri vorrebbero abbattere inserendo Carlos Bacca nella trattativa. Nonostante il riscatto della settima scorsa le strade di Fabio Borini e del Milan potrebbero separarsi durante le prossime settimane. Il Torino è infatti sulle tracce del giocatore e nel caso in cui dovesse partire Iago Falque sarebbe pronto a dare l'assalto al rossonero. Intanto il club rossonero blinda Franck Kessiè con un contratto fino al 2023 da 2,8 milioni l'anno.

Il vice presidente dell'Inter Javier Zanetti ha parlato ai microfoni di Italia 1 del futuro di Mauro Icardi spiegando di essere tranquillo sulla sua permanenza in nerazzurro: "Icardi è importantissimo per noi, è il nostro capitano e vogliamo che rimanga con noi. Non ci sono problemi perché noi sappiamo che vuole restare a Milano".

Obiettivo difensore per la Lazio. Il primo nome sul taccuino di Igli Tare continua a essere quello di Francesco Acerbi, ma ci sono anche altri giocatori nel mirino: da Militao a Verissimo fino a Rodrigo Caio: il ds biancoceleste guarda in Sudamerica. Domani intanto Tare volerà a Londra per chiudere con il West Ham la cessione di Felipe Anderson per 30 milioni più il 20% di una futura rivendita. Giancarlo Antognoni, club manager della Fiorentina, ha parlato a Radio Bruno Toscana della possibile partenza di Federico Chiesa, escludendola almeno per quest'anno: "Non c’è preoccupazione perché la Fiorentina vuole fare meglio dell’ultima stagione e Federico rientra in questo progetto. Credo che resterà almeno per un anno, poi vedremo. Un suo addio, adesso, mi sembra quasi impossibile". I viola intanto lavorano per il centrocampista Tomas Soucek dello Slavia Praga e il portiere Alex Meret dell'Udinese che avrebbe detto sì alla Fiorentina e dovrebbe trasferirsi per una cifra attorno ai 20 milioni. Il direttore generale della Fiorentina, Pantaleo Corvino ha incontrato a Milano gli agenti di Rolando, difensore svincolato dopo l'esperienza all'Olympique Marsiglia.

Il Genoa prova a chiudere per Andrea Bertolacci offrendo 5 milioni al Milan e un quinquennale al centrocampista. Il Bologna ha ufficializzato l'arrivo di Filippo Inzaghi sulla panchina con un contratto biennale. Per la porta gli obiettivi sono Emil Audero, Emiliano Viviano e in ultimo Vanja Milinkovic-Savic. Ceduto in prestito con obbligo fi riscatto il difensore Alex Ferrari alla Sampdoria, che sta chiudendo anche per Valon Berisha e punta su Karlo Letica dell'Hajduk per la porta. Scatenata l'Atalanta che chiude per Marco Tumminello dalla Roma e Davide Bettella dell'Inter, e si appresta a battere la concorrenza per Marco Varnier del Cittadella.

Tre anni di contratto a 800mila euro a stagione. Questi i dettagli dell'accordo tra Lucas Castro eil Cagliari. Il centrocampista argentino è a un passo dal trasferimento in Sardegna, ma sono da limare gli ultimi dettagli col ChievoVerona che continua a chiedere sei milioni di euro senza contropartite, mentre Carli e Giulini vorrebbero inserire il cartellino di Farias nella trattativa. Intanto gli scaligeri ufficializzano l'arrivo di Filip Djordjevic, ex Lazio, che ha firmato un triennale. Il Sassuolo invece ha annunciato l'arrivo di Roberto De Zerbi sulla panchina fino al 2020.

Nella giornata di ieri c'è stato un incontro tra Parma e Sampdoria nelle persone di Daniele Faggiano e Carlo Osti. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, il primo nome di cui s'è parlato è quello di Emiliano Viviano: i ducali sono in pressing per il portiere, ma l'affare si presenta piuttosto complicato. Ma non solo, perché ci sono altri calciatori che interessano al club emiliano per allestire la squadra che affronterà il prossimo campionato di Serie A: si tratta dei vari Jacopo Sala, Matias Silvestre, Fabio Quagliarella e Vasco Regini. Più fattibile chiudere per un difensore, al momento l'argentino ex Milan e Inter è in vantaggio sull'ex Empoli e Napoli, poiché i doriani hanno appena preso Omar Colley dal Genk. Un altro anno nella Super Lig turca per Riad Bajic. E’ stato infatti trovato l’accordo con l’Istanbul Başakşehir Futbol Kulubu A.Ş per la cessione temporanea annuale, con diritto di opzione, della punta bosniaca. Bajic già da gennaio veste la maglia arancio-blu del club di Istanbul.

LA SPAGNA PENSA A BENITEZ DOPO IL MONDIALE. RACIC FIRMA COL VALENCIA, GUERRERO SALUTA LA SPAGNA E VA ALL'OLYPIACOS. LIVERPOOL SU OLSEN DEL COPENAGHEN. FOLDSON RINFORZO PER I RANGERS. CARDOSO NUOVO TECNICO DEL NANTES

La notizia del giorno è senza dubbio l'esonero di Julen Lopetegui dalla Nazionale spagnola a due giorni dall'inizio della Coppa del Mondo. La Federcalcio spagnola, che non ha preso bene l'annuncio del suo accordo con il Real Madrid, ha chiamato Fernando Hierro a guidare la selezione iberica in Russia, ma per il futuro pensa a Rafa Benitez che potrebbe diventare ct dopo il Mondiale.

Il Valencia ha ufficializzato Uros Racic: il calciatore, Under 21 serbo, arriva dalla Stella Rossa. Contratto col club blanquinegro fino al giugno del 2022 e clausola rescissoria da 100 milioni di euro per il pivote classe '98 di Kraljevo. Miguel Angel Guerrero è un nuovo giocatore dell'Olympiacos. L'attaccante spagnolo era in scadenza di contratto col Leganes e si trasferisce dunque in Grecia a parametro zero. Paco Alcacer potrebbe lasciare il Barcellona nella prossima finestra di mercato. L'attaccante spagnolo, infatti, è nel mirino del Southampton, ma il club inglese deve guardarsi dalla concorrenza del Fenerbahce.

Il Liverpool, ancora scottato dagli errori di Loris Karius nella finale di Champions League, è alla ricerca di un portiere affidabile per la prossima stagione. Difficile arrivare ad Alisson, l'ultima idea è rappresentata dal portiere del Copenaghen e della Nazionale svedese Robin Olsen .Rinforzo in vista per la difesa del West Ham di Manuel Pellegrini: secondo Sky Sports UK, gli Hammers starebbero per prendere Issa Diop dal Tolosa. Operazione da 22 milioni di sterline per il centrale difensivo classe '97 transalpino e di origine senegalese. Connor Goldson è un nuovo giocatore dei Rangers. Il difensore inglese classe '92 arriva a titolo definitivo dal Brighton e firma un contratto quadriennale.

Petar Skuletic è un nuovo giocatore del Montpellier. La società francese ha infatti comunicato quest'oggi l'acquisizione dell'attaccante serbo classe '90 dal Genclerbirligi. Miguel Cardoso è il nuovo allenatore del Nantes. Il tecnico portoghese, che era stato cercato in passato anche dall'Udinese, ha firmato per le prossime due stagioni.