Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 14 aprile

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

INTER, SI LAVORA ALLO SCONTO PER IL RISCATTO DI KEITA. RADU TORNA NERAZZURRO, RECOMPRA DAL GENOA E CI PENSANO IN TRE. ROMA, ANCHE IL BAYERN STUDIA ZANIOLO. JUVE, BARZAGLI SMETTE MA IL FUTURO PUÒ ESSERE ANCORA BIANCONERO: “POTREI DARE UNA MANO”- Inter a lavoro. Contatti in corso per il riscatto di Keita. I nerazzurri lavorano allo sconto, al momento non c’è l’accordo con il Monaco ma c’è la volontà del giocatore di continuare la sua avventura a Milano e anche la società vorrebbe trattenerlo, ma alle giuste condizioni. Inter che intanto lavora anche per il futuro. E nel futuro ci sarà Ionut Radu. Il portiere del Genoa tornerà a vestire nerazzurro, perché il club eserciterà la recompra. Dunque se il Grifone volesse ancora Radu, dovrebbe tornare a negoziare con l’Inter. Ma Radu è monitorato con attenzione anche da altre squadre. Borussia Dortmund e Lione hanno inviato più volte i loro osservatori. E i francesi potrebbero presto preparare un’offerta ufficiale. Radu è un’idea seria e concreta del Lione, ma non solo.

Lavori in corso alla Roma. Si continua a trattare il rinnovo di Zaniolo e probabilmente si arriverà ad una conclusione positiva. Ma il futuro potrebbe essere lontano dai giallorossi. Gli estimatori non mancano. Oltre la Juve, ora a Zaniolo pensano anche dall’estero. E il Bayern Monaco studia la situazione.

Andrea Barzagli dice basta con il calcio giocato. Anni importanti alla Juventus, esperienza che potrebbe servire al club. “Mi piacerebbe dare una mano in futuro”, le parole di Barzagli. E chissà che non ci sia posto nei quadri bianconeri per un calciatore che ha dato il massimo per la Juventus...

LIVERPOOL, IN ARRIVO IL RINNOVO DI MATIP. FABREGAS: “IMPOSSIBILE RESTARE AL CHELSEA, JORGINHO UN FIGLIO DI SARRI”. TOTTENHAM, IL MANCHESTER UNITED PREPARA OFFERTA PER ERIKSEN - Rinnovo

in casa Liverpool. Joel Matip verrà presto blindato dalla società inglese, si lavora per una conclusione positiva che arriverà a breve.

Chi invece non ha continuato la sua avventura con la stessa maglia, quella del Chelsea, è Fabregas. “Impossibile restare”, ha detto il centrocampista oggi al Monaco. Il motivo dell’addio al Chelsea? “Jorginho è un figlio di Sarri”.

Può cambiare maglia anche Eriksen, pezzo pregiato del Tottenham. E il Manchester United prepara una maxi offerta...