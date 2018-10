Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 14 ottobre

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

INTER-MILAN, DERBY DI MERCATO PER PALACIOS. NERAZZURRI ANCHE SU VERETOUT. ROMA, OCCHI IN ARGENTINA: PIACCIONO SFORZA E FRIAS. TORINO, PARIGINI VERSO IL RINNOVO FINO AL 2023. CHIEVO, PELLISSIER: “AVANTI FINCHÉ REGGO” - Inter e Milan a lavoro sul mercato. Occhi puntati in Argentina. Nel mirino Palacios del River Plate. Contatti in corso, i nerazzurri sembrerebbero più avanti rispetto ai cugini rossoneri. L’Inter, dopo Lautaro Martinez, si muove ancora in Sudamerica. E Palacios è un’idea calda. Ma non è l’unico nome sul taccuino nerazzurro, perché piace molto anche il profilo di Veretout della Fiorentina che intanto continua a trattare i rinnovi di Simeone e Chiesa.

Si muove in Argentina pure la Roma: il ds Monchi è sempre alla caccia per scovare talenti futuri e secondo Il Tempo, il dirigente giallorosso avrebbe messo nel mirino gli argentini classe 2002 Juan Sebastian Sforza, mediano militante nei Newell's Old Boys, e Franco Frias, attaccante del Rosario Central. Il Torino invece è a lavoro per rinnovare il contratto di Parigini fino al 2023. Non si parla di rinnovo, ma sicuramente di tanta voglia di fare bene: Sergio Pellissier è ormai un simbolo del Chievo Verona e ha intenzione di proseguire in gialloblù “finché reggo”. Infine da segnalare un possibile asse di mercato tra Fiorentina ed Empoli: se dovesse partire Laurini, potrebbe arrivare Di Lorenzo. E il Milan continua ad apprezzare Biraghi...

PSG-RABIOT, SI TORNA A PARLARE DEL RINNOVO. E IL MANCHESTER UNITED PROVA A BLINDARE DE GEA. NEWCASTLE, BENITEZ A RISCHIO ESONERO - Rabiot e il PSG, prove di futuro ancora insieme. Il centrocampista, ve l’abbiamo raccontato un mese fa, sta valutando il rinnovo del contratto con la società parigina. I contatti sono continui, costanti. E ci sono buone possibilità che si arrivi al prolungamento, anche se non è stato ancora deciso nulla tra le parti.

Più fiducioso invece il Manchester United per De Gea. Il portiere potrebbe rinnovare a breve. Chi invece rischia è Rafa Benitez: l’allenatore del Newcastle è in bilico, la panchina traballa...