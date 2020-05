Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 15 maggio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

SHOPPING ITALIANO PER IL BARCELLONA: PJANIC E LAUTARO. JUVE SU ARTHUR, INTER TUTTO SU MERTENS. MILAN, MASSARA VERSO LA PERMANENZA. FIORENTINA, RISPUNTA L’IDEA BEN ARFA. LAZIO, AVANTI TUTTA PER SUAREZ

JUVENTUS

Continuano le discussioni con il Barcellona per il possibile scambio Pjanic-Arthur. I bianconeri, però, sembrano essere intenzionati anche ad un altro giocatore dei catalani. Si tratta di Nelson Semedo, terzino destro portoghese classe '93.

INTER

Se con la Juve il Barça lavora per Pjanic, con i nerazzurri il nome caldo è quello di Lautaro Martinez. L’ex Racing è il vero obiettivo per l’attacco dei catalani. Più del chiacchierato Neymar. Oggi per il dieci dell’Inter sono arrivati anche gli apprezzamenti di Leo Messi. “E’ impressionate - ha dichiarato la Pulce - soprattutto perché è molto completo: è forte, manovra bene, sa segnare, proteggere la palla”.

Continuando a parlare di attaccanti sembra sempre più vicino allo sbarco a Milano di Dries Mertens. Il belga in scadenza di contratto con il Napoli potrebbe nei prossimi giorni firmare un biennale con la società nerazzurra da sei milioni di euro a stagione.

Capitolo prestiti. Il Bayern non ha esercitato il diritto di riscatto, che scadeva ieri, presente nel contratto di prestito stipulato l’estate scorsa per Ivan Perisic. I tedeschi hanno chiesto altro tempo per pensarci.

MILAN

Inizia a prendere una forma il nuovo corso milanista incentrato sulla figura di Ralf Rangnick. Insieme al dirigente arriveranno Laurence Stewart, attuale coordinatore scouting del gruppo Red Bull e con ogni probabilità Paul Mitchel che si occupa della direzione sportiva e dovrebbe avere un ruolo legato allo scouting. Della dirigenza attuale troverebbe, invece, conferma sia Massara che Moncada. Verso l’addio Paolo Maldini.

LAZIO

Luis Suarez del Watford si avvicina sempre di più al club biancoceleste. Il club capitolino pare, infatti, aver trovato l’accordo economico col giocatore per un contratto quinquennale da 1,5 milioni di euro a stagione. Manca ancora, invece, la fumata bianca con la società della famiglia Pozzo.

Sempre per il mercato in entrata sono da registrarsi contatti con Malang Sarr giocatore in scadenza di contratto col Nizza. Su di lui anche Napoli e Eintracht Francoforte.

FIORENTINA

Si torna a parlare di Hatem Ben Arfa a Firenze. Il francese ha un’opzione per una ulteriore stagione col Valladolid, ma i viola sono pronti ad approfittare di un possibile divorzio.

SAMPDORIA

Aria di conferme in casa Sampdoria. Massimo Ferrero starebbe infatti per chiudere l’accordo per i rinnovi di contratto con Carlo Osti e Riccardo Pecini, rispettivamente ds e capo scouting del club blucerchiato

UDINESE

Nuova pretendente per Rodrigo De Paul. Dalla Spagna arrivano per l’argentino le sirene del Sibilia.

BAYERN MONACO, PRONTO L’ASSALTO A DEST DELL’AJAX. REAL MADRID, SFIDA ALLO UNITED PER HAALAND. BELGIO E CIPRO CAMPIONATO CHIUSO. IN RUSSIA SI RIPARTE IL 21 GIUGNO

Si muove il mercato di due grandi del calcio europeo come Bayern Monaco e Real Madrid. I tedeschi sono all’opera per Sergino Dest, difensore dell’Ajax che ha comunicato al club olandese la sua volontà di cambiare aria, mentre i Blancos puntano dritti su Erling Haaland del Borussia Dortmund. Nell’aria un duello a colpi di milioni con il Manchester United.

Sono due i campionati europei che hanno ufficialmente chiuso i battenti. A Cipro il campionato è stato cancellato a causa del mancato accordo sul protocollo per la ripresa tra il Governo e la Federazione. In Belgio, invece, si è optato per la chiusura della Pro League con il Brugge nominato campione e Waasland-Beveren retrocesso in seconda divisione.

In Russia, infine, si ripartirà. La data è quella del 21 giugno.