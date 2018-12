Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 16 dicembre

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

QUAGLIARELLA HA RINNOVATO CON LA SAMP, PAROLA DI FERRERO. MILAN, DISTANZA PER FABREGAS. RINNOVO ICARDI, INTER INDISPETTITA DAL TWEET DI WANDA NARA. GASPERINI SUL FUTURO: “LEGATO ALL’ATALANTA, MA SE ARRIVA OFFERTA IRRINUNCIABILE...” - Fabio Quagliarella e la Sampdoria, avanti insieme. L’attaccante ha rinnovato il contratto con i blucerchiati. “Tutto fatto”, ha detto il Presidente Ferrero. Avventura quindi destinata a proseguire. Quagliarella non lascia la Samp. Anzi, raddoppia.

L’attaccante blucerchiato era un’idea del Milan, che cerca un terminale offensivo. E dal mercato vorrebbe anche un centrocampista. L’idea è sempre Fabregas, ma c’è distanza tra domanda e offerta con il Chelsea. Gli inglesi chiedono otto milioni, i rossoneri ne offrono quattro. A queste condizioni diventa complicato.

L’Inter lavora ancora al rinnovo di Mauro Icardi. Sabato il tweet di Wanda Nara dove si diceva impegnata a leggere le pagine del rinnovo. La società nerazzurra però si sarebbe indispettita per il cinguettio. Nessun prolungamento imminente, ma una trattativa non negoziabile alla quale Icardi deve dare risposta. La sensazione è che si proseguirà, comunque, insieme.

Gian Piero Gasperini sta facendo un lavoro positivo sulla panchina dell’Atalanta. E ci pensa il Milan per la prossima stagione. Lui fa sapere di essere legato a vita alla Dea. Ma se dovesse arrivare un top club, condividerebbe l’eventuale chiamata con la sua società.

Infine il Parma, che lavora per Hernanes dell’Hebei, società cinese. Il Profeta ha voglia di tornare in Italia. E il ds gialloblù Daniele Faggiano conferma di fatto le anticipazioni di TuttoMercatoWeb. “Hernanes è un ottimo giocatore, vedremo il da farsi”. Il Parma ci pensa. Hernanes è nel mirino...

ARSENAL, OCCHI SU PAVON: IL BOCA SPARA ALTO. EVERTON SU OXFORD DEL WEST HAM. BARÇA, IL BETIS TORNA SU MUNIR - Arsenal a lavoro sul mercato. Occhi puntati in casa Boca Juniors. Nel mirino Pavon del Boca Juniors, obiettivo di mercato di numerose squadre europee. La richiesta del club argentino però è alta. Quaranta milioni. Si lavora per limare le cifre.

L’Everton invece lavora per Oxford del West Ham. Mentre il Barça potrebbe perdere Munir: ci pensa il Betis e si tratta...