Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 18 agosto

Fonte: Ha collaborato Rosa Doro

MARCHISIO, CI PENSANO IN QUATTRO DOPO L’ADDIO ALLA JUVENTUS. INTER, IL VALENCIA RISCATTA MURILLO. JUVENTUS, MAROTTA VUOLE RABIOT NEL 2019. LAZIO, POSSIBILE RINNOVO PER MILINKOVIC-SAVIC. INTER, JOAO MARIO VERSO LA SPAGNA. CHIEVO, IERI TENTATIVO DISPERATO PER LETIZIA.

Claudio Marchisio è disponibile sul mercato degli svincolati, dopo la rescissione con la Juventus, e parecchie società stanno pensando a un suo eventuale approdo. Ci sono Betis, Siviglia, Olympique Marsiglia, oltre a Nizza e Monaco.

El Desmarque parla del riscatto di Jeison Murillo, con il Valencia che ha sborsato 12 milioni di euro per il colombiano. Il difensore centrale, ex Inter, ha firmato un quadriennale fino al 2022, con una clausola da 80 milioni.

La Juventus ha, ben a fuoco, l'obiettivo Adrien Rabiot. Il centrocampista del PSG è in scadenza al 30 giugno del 2019 e potrebbe firmare con i bianconeri nei prossimi mesi, a gennaio, arrivando a parametro zero. Questo, come spiega Tuttosport, sempre che non dovesse trasferirsi in Spagna, con il Barça in corsa considerando il mercato aperto fino al 31 agosto.

Sergej Milinkovic-Savic ha vissuto un'estate strana. Il serbo è stato seguito da tutti i migliori club, con Milan e Juventus in primis, ma alla fine è rimasto alla Lazio. Ci potrebbe essere il Real Madrid, nei prossimi giorni, ma è probabile che in realtà arrivi un rinnovo pesante, da circa 3 milioni di euro annui.

Joao Mario continua a essere un esubero per l'Inter. Il portoghese piace al Betis Siviglia, come possibile sostituto di Fabian Ruiz - finito al Napoli - e allo Schalke04. Oltre al Siviglia che, al momento, ha disponibilità economica dopo l'addio di Nzonzi. A spiegarlo è Tuttosport.

Il ChievoVerona lo ha cercato per tutta l'estate, ma Gaetano Letizia (28) resta al Benevento. Il Mattino in edicola scrive che i clivensi hanno fatto un ultimo disperato tentativo nella giornata di ieri, andato ancora una volta a vuoto. Le streghe non hanno voluto cedere, in nessun modo, uno dei laterali difensivi più forti della Serie B.

REAL MADRID, PRONTI 300 MILIONI DI EURO PER NEYMAR. MANCHESTER CITY, GUARDIOLA ESCLUDE L'ARRIVO DI MARCHISIO. MANCHESTER UNITED, DARMIAN RESTA ALMENO FINO A GENNAIO. MANCHESTER CITY, DENAYER AI SALUTI: E' GIA' A LIONE PER LA FIRMA. IL PSG NON ABBASSA LE PRETESE PER GUEDES: CHIESTI 70 MLN AL VALENCIA. ATLETICO MADRID, FILIPE LUIS PRONTO AD ANDARE VIA: HA UN'OFFERTA DEL PSG. WOLFSBURG, AUMENTATA L'OFFERTA PER CORNER: IL LIONE CHIEDE 20 MLN. PSG, DRAXLER VERSO LA GERMANIA: LIPSIA, SCHALKE E B. DORTMUND SU DI LUI.

Il Real Madrid è pronto a pagare 300 milioni di euro per Neymar Jr, ex stella del Barcellona, qualora la UEFA dovesse sanzionare in maniera pesante il Paris Saint Germain, costringendolo a cedere il brasiliano.

Il tecnico del Manchester City, Josep Guardiola, ha escluso un possibile passaggio al Manchester City di Claudio Marchisio, svincolato dopo l'esperienza alla Juventus.

Matteo Darmian resta al Manchester United. Il terzino azzurro, nonostante la voglia di partire, resterà alla corte di Mourinho almeno fino a gennaio. Il ragazzo vuole tornare in Italia, ma con il mercato ormai chiuso sarà costretto ad aspettare. Lo riporta il Sun.

Jason Denayer (23), in uscita dal Manchester City, è stato cercato dal Torino anche negli ultimi giorni di mercato, ma poi gli occhi della dirigenza granata si sono posati altrove. Il difensore belga però ha trovato comunque squadra. Come riportano i media francesi, infatti, è già a Lione per firmare il suo contratto con l'OL, dopo aver battuto la concorrenza di Ruben Dias del Benfica.

Nonostante non sia stato convocato per la gara di oggi contro il Guingamp, il PSG non abbassa le pretese per Gonçalo Guedes. Stando a quanto riportato dai colleghi francesi di RMC Sport, la richiesta dei parigini è di 70 milioni di euro, malgrado ormai l'unica possibilità per il futuro dell'ex Benfica sia il Valencia, visto che il mercato in Inghilterra e Italia è chiuso. La prossima settimana sarà decisiva, ma il club spagnolo di certo non spenderà questa cifra per averlo.

Filipe Luis potrebbe lasciare l'Atletico Madrid in questi ultimi giorni del mercato estivo. Secondo quanto riporta la Cadena SER vorrebbe lasciare i colchoneros prima del 31 agosto per poi firmare con il PSG, che gli ha proposta una buona offerta. Filipe Luis ha un contratto fino a giugno del 2019 con l'Atletico Madrid e il rinnovo non sembra alle porte.

Tre ipotesi per il futuro di Julian Draxler (24) che quasi certamente lascerà il PSG. Secondo i francesi di Le10Sport alla corte di Thomas Tuchel l'esterno francese è completamente chiuso e la sua cessione sembra di fatto scontata in questi ultimi scampoli di mercato. Su di lui ci sono Borussia Dortmund, RB Lipsia e ora si è inserito anche lo Schalke. Tutte e tre in Germania, per un ritorno che all'esterno offensivo farebbe davvero tanto piacere.

Secondo le ultime indiscrezioni de L'Equipe, il Wolfsburg ha migliorato l'offerta per Maxwel Cornet, giocatore dell'Olympique Lione. Il club francese chiede 20 milioni di euro per l'attaccante e pare che l'offerta tedesca sia molto vicina a questa cifra.