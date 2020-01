Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 19 gennaio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

INTER, MAROTTA FA IL PUNTO. SPINAZZOLA: “IO STO BENE”. LA CINA CHIAMA DZEMAILI -”Eriksen sarà presto dell'Inter? E' un giocatore del Tottenham, che va in scadenza a giugno. Il fatto di essere con l'agente è legittimo, autorizzato dal regolamento vigente e quindi non limitante. Da qui a dire che arriverà a gennaio o a giugno ne passa, c'è concorrenza e non sappiamo cosa succederà. Sicuramente è un ottimo giocatore". Lo ha detto a Sky l’ad dell’Inter, Giuseppe Marotta. “Politano blocca Giroud? È normale che c'è il rischio di non arrivare alla conclusione di una trattativa. Non posso negare di aver parlato con lui e il suo entourage, faremo le valutazione quando si incastreranno altre trattative. Politano e Giroud potrebbero essere legati. Moses è l'altro esterno? È un candidato, sicuramente sì".

“Ho passato la settimana della moda a Milano, almeno mi sono divertito. Sono stati giorni intensi, ma sono tornato a Roma più carico, grazie all'affetto dei tifosi sui social, li ringrazio moltissimo". A parlare è Leonardo Spinazzola ai microfoni di Roma Tv. Il giocatore giallorosso sembrava ad un passo dall’Inter (con Politano nella trattativa), poi un ripensamento e delle voci su visite mediche non superate brillantemente. “Mi hanno detto - ha ricordato Spinazzola - che sono rotto, ma sono chiacchiere. Gioco con la Roma, ho giocato con la Juventus, l'Atalanta e la Nazionale, allora tutti i medici sono incompetenti? Ho dimostrato che sto bene e sono molto carico".

Valentino Lazaro verso la Premier League. Come anticipato da TMW infatti, il giocatore è ad un passo dal Newcastle United. L'agente, scrive La Gazzetta dello Sport, sabato era in Inghilterra per discutere i termini economici del contratto del suo assistito. Si tratta sulla base di un prestito da 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 20. Con la partenza dell'austriaco, Conte potrebbe riabbracciare Moses, giocatore con il quale ha vinto una Premier League al Chelsea. Il giocatore è in prestito al Fenerbahçe che deve dare l’ok per liberarlo, con il Chelsea che ha già dato il via libera per il prestito.

Sky Sport fornisce aggiornamenti su Sofyan Amrabat, centrocampista dell'Hellas Verona che piace alla Fiorentina, oltre che al Napoli. Il club partenopeo sembra sicuro dell'accordo già trovato con il club scaligero (30-35 milioni circa per averlo a giugno, ndr) ma il giocatore ha sollevato delle perplessità sulla destinazione, ed è per questo che i viola stanno provando ad aumentare il loro pressing sul suo conto. Oggi, si apprende, potrebbe essere una giornata decisiva per far decollare l'operazione.

Il futuro di Matias Vecino sembra essere lontano dall'Inter. Il centrocampista ex Fiorentina è statao inserito nella lista dei partenti, conferma La Gazzetta dello Sport. L'Everton ha chiesto informazioni, così come il Siviglia, alla ricerca di un centrocampista. Se Vecino dovesse partire, a quel punto l’Inter valuterà se regalare a Conte anche un altro centrocampista".

Potrebbe essere in Cina il futuro di Blerim Dzemaili. Il centrocampista svizzero sarebbe infatti stato chiamato da Roberto Donadoni per rinforzare lo Shenzhen, club di cui è rimasto allenatore nonostante la retrocessione nella serie cadetta cinese. L'affare potrebbe essere reso più facile dal fatto che Donadoni e Dzemaili condividono lo stesso procuratore. Lo scrive Il Resto del Carlino, ma bisognerà vedere se Mihajlovic avrà voglia di privarsi di un giocatore che ha dato un contributo anche in questa stagione. Lo riporta Viaemilianews.com

Il Manchester City ha rifiutato la prima offerta del Torino per Ian Boveda, giovane attaccante esterno classe 2000. Secondo quanto raccolto da TMW, è atteso così un rilancio da parte dei granata nelle prossime ore. Sul talento inglese, d'altronde, ci sono tante altre squadre europee.

Il difensore della Fiorentina Federico Ceccherini potrebbe cambiare casacca durante questa sessione di mercato. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il giocatore piace a Hellas Verona e Genoa: al momento, si legge, i rossoblù sono in vantaggio per il centrale viola.

Il Newcastle ha messo gli occhi su Piatek, ma la strada che porta al pistolero appare in salita. Secondo quanto riportato dal tabloid inglese The Sun, i bianconeri sono gli unici disposti a spendere per il polacco, il quale, però, lascerebbe il Milan solo per una squadra che disputa la Champions League. Gli agenti di Piatek hanno sondato il mercato della Premier, ma il costo del cartellino (35 milioni) sta rendendo complicata la ricerca di una squadra.

Il trasferimento di Ricardo Rodriguez al Fenerbahçe rischia di saltare. La Federazione Turca, come affermato dallo stesso presidente del Fenerbahçe, ha bloccato il mercato del club per alcuni problemi col Fair Play Finanziario. Il club turco ha già fatto ricordo ma i tempi potrebbero essere lunghi. Come raccolto da TMW il PSV resta in attesa: il giocatore vorrebbe andare in Turchia ed aspetterà fino all'ultimo minuto, ma se la situazione non dovesse sbloccarsi, Rodriguez potrebbe quindi accettare l'offerta degli olandesi.

ATLETICO MADRID, DUE ALTERNATIVE A CAVANI. SPORTING, BRUNO FERNANDES SPINGE PER LA CESSIONE. LILLE, IL MANCHESTER UNITED PUNTA CAMPOS -Sembrava ormai fatta per il passaggio di Bruno Fernandes dallo Sporting al Manchester United. Negli ultimi giorni però la trattativa ha subito una brusca frenata a causa delle ingenti richieste economiche della squadra portoghese e i Red Devils in questo momento stanno temporeggiando cercando di sfruttare la volontà del giocatore. Secondo le ultime indiscrezioni di Sky Sports infatti Fernandes ha chiesto in tutti i modi alla dirigenza dello Sporting di poter approdare allo United manifestando a più ripresa la sua volontà. Intanto oggi dovrebbero riprendere le trattative tra i due club.

Due nomi per l'Atletico Madrid. Secondo quanto riporta l'edizione del Mundo Deportivo, i Colchoneros, qualora non dovesse arrivare Cavani, starebbero pensando ad Alexandre Lacazette dell'Arsenal e a Paco Alcacer del Borussia Dortmund.

James Rodriguez è in uscita dal Real Madrid. Secondo quanto riporta Marca, il club della capitale spagnola non sarebbe disposto alla cessione del colombiano in prestito.

Manchester United a caccia di un direttore sportivo. Secondo quanto riporta il Sun on Sunday, i Red Devils potrebbero ingaggiare Luis Campos, che ricopre lo stesso ruolo al Lille.