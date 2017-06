Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 19 giugno

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

JUVENTUS

Un anno dopo il suo arrivo a parametro zero, il terzino brasiliano Daniel Alves è pronto a salutare la Juventus e riabbracciare Guardiola al Manchester City. Oggi c'è stato un summit tra gli agenti e il club bianconero nella sede del club campione d'Italia: possibile la rescissione del contratto. Per la successione occhi su Danilo del Real Madrid.

ROMA

Ci sarà nella giornata di domani un primo faccia a faccia tra James Pallotta ed Eusebio Di Francesco, nuovo allenatore della Roma. Il tecnico pescarese raggiungerà la città inglese insieme al ds Monchi per incontrare il numero uno del club e fare il punto sulle strategie di mercato.

Sempre a Londra nelle prossime ore è atteso Mohamed Salah che nella giornata di mercoledì dovrebbe sostenere le visite mediche con il Liverpool.

Con Salah ad un passo dai Reds per la Roma occorre reperire sul mercato un nuovo esterno d'attacco per Eusebio Di Francesco. Gli occhi sono puntati su Domenico Berardi del Sassuolo. Per il giocatore neroverde la valutazione iniziale del club di Squinzi è di 50 milioni di euro. Una cifra che la Roma vuole abbassare con delle contropartite tecniche.

Nelle ultime ore a Trigoria si è visto il procuratore del centrocampista Lorenzo Pellegrini. L'agente del calciatore classe '96 sta definendo gli ultimi dettagli relativi al ritorno alla Roma del suo assistito. Nelle ultime due stagioni Pellegrini ha vestito la casacca del Sassuolo.

L'entourage del terzino del Feyenoord, Rick Karsdorp, è nella capitale per discutere il suo trasferimento in giallorosso. Intanto, è in dirittura d'arrivo l'acquisto del centrocampista del Nizza, Jean Michel Seri. L'ivoriano arriverà per una cifra compresa tra i 32 e i 35 milioni di euro).

NAPOLI

Stefano Campoccia, vice-presidente dell'Udinese, ha parlato ai microfoni di Radio CRC del possibile trasferimento del portiere Alex Meret al Napoli: "Privarci di un ragazzo del nostro vivaio è sempre doloroso, Meret ha dimostrato grandi numeri. Delle valutazioni non me ne occupo io, vedremo se il Napoli farà la sua parte, ma sono ottimista. Le due società hanno sempre discusso in modo serio e concreto".

Sempre fra i pali scoppia la grana-Sepe: l'agente Mario Giuffredi ha lasciato intendere che il portiere non può diventare ostaggio per questioni di lista.

Capitolo Reina. Lo spagnolo può rimanere con un rinnovo annuale.

MILAN

Tiene ancora banco il caso Donnarumma, impegnato in Polonia con l'Under 21, ma sempre al centro del mercato. Mino Raiola lancia accuse chiare: "Gigio inizialmente era convinto di restare al Milan, anche perché ricordo che a 14 anni scelse lui questi colori, dopo i contatti con l’Inter, nonostante la sua famiglia lo sconsigliasse dopo la delusione per la cessione del fratello Antonio. Gli ultimi tempi, però, sono stati tremendi. In particolare lo ha colpito quella frase di Mirabelli: se non firmi vai in tribuna. Vediamo che succede ora, ma qui c’è puzza di mobbing. Meglio morire in piedi che vivere in ginocchio". Marco Fassone respinge: "Francamente non credo che abbiamo sbagliato: penso che siamo stati coerenti sin dall'inizio. A Raiola abbiamo detto le stesse cose ad aprile e negli ultimi giorni. Abbiamo fatto un'offerta anche più importante di quanto non pensassimo. Le testimonianze d'amore sono state molteplici, non credo che abbiamo sbagliato qualcosa. I canali di comunicazione, comunque, sono aperti".

Intanto il club studia il dopo Donnarumma e il primo nome sul taccuino del club è quello di Mattia Perin del Genoa. Emerge un retroscena di serata raccolto da Tuttomercatoweb.com: dopo alcuni confronti con l'agente Alessandro Lucci, il giocatore non sembra ancora convinto della destinazione. Il motivo è chiaro: Perin vuole attendere che venga fatta chiarezza sul caso Donnarumma prima di dare una risposta definitiva al Milan.

INTER

L'Inter sta cercando di sistemare principalmente la difesa e il centrocampo, i due reparti che Spalletti ha indicato come i più deboli. Il primo colpo potrebbe essere Milan Skriniar, centrale della Sampdoria, valutato 35 milioni dalla società blucerchiata: i nerazzurri non sono disposti a spendere quelle cifre e potrebbero inserire nella trattativa Gianluca Caprari, il cui cartellino è quotato 15 milioni di euro.

LAZIO

La Lazio non è concentrata solo sulle cessioni, ma guarda anche al mercato in entrata. In attesa di definire la situazione di Keita, i biancocelesti vogliono chiudere per l'attaccante dell'Atalanta, Alejandro Gomez, grande protagonista della splendida stagione disputata dagli orobici.

GENOA

Diego Laxalt ha attirato le attenzioni di molte squadre dopo gli ultimi due campionati vissuti in crescendo con la maglia del Genoa. L'esterno del Grifone, oltre che all'ormai noto interessamento da parte della Fiorentina, avrebbe attirato l'attenzione di Liverpool, Borussia Dortmund e Schalke 04, squadre che nelle ultime settimane si sarebbero interessate alla sua situazione contrattuale.

FIORENTINA

La Fiorentina ha annunciato l’accordo per l’acquisizione, a titolo definitivo, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Bruno Gaspar dal Vitoria Guimaraes. Il 24enne difensore portoghese ha firmato un contratto di cinque anni con il club viola.

Sempre dalla dirigenza gigliata arrivano alcune parole del presidente Mario Cognigni sul futuro di Borja Valero e Federico Bernardeschi: "Borja Valero? Non mettiamo in vendita nessuno, nemmeno lui. I giocatori devono rimanere convinti, magari il suo procuratore starà sentendo altre proposte. Bernardeschi? Il tempo non ci aiuta, a due anni dalla scadenza o rinnova o lo vendiamo o lo teniamo in panchina".

TORINO

Il Paris Saint-Germain è pronto a tutto per PSG è pronto a fare sul serio per Andrea Belotti. La soluzione piace al Torino, che sa di poter guadagnare tantissimi soldi dalla cessione in Francia del Gallo e che potrebbe inserire nell'affare anche l'arrivo in granata di Salvatore Sirigu. Per i francesi, l'acquisto dell'attaccante italiano potrebbe essere anche la chiave per la permanenza di Verratti: il centrocampista ha chiarito di non voler tornare a Parigi. E su di lui c'è il Barcellona: chissà che con l'eventuale arrivo di Belotti non possa cambiare idea.

Continua la ricerca del nuovo portiere titolare in casa Torino. Secondo le ultime notizie il nome in pole in questo momento sarebbe quello di Orestis Karnezis, estremo difensore ellenico dell'Udinese.

SAMPDORIA

La Sampdoria punta Josip Ilicic. Per il trequartista della Fiorentina, secondo quanto riportato da SkySport, il club blucerchiato starebbe preparando un'offerta da 5 milioni di euro.

RONALDO CONTINUA A LAVORARE PER LASCIARE IL REAL MADRID. VUOLE IL MANCHESTER UNITED MA MOURINHO NON SEMBRA CONVINTO. NESSUNA POSSIBILITA' PER CR7 AL BAYERN MONACO. VERRATTI VUOLE IL BARCELLONA MA IL PSG NON MOLLA: PRONTO UN RINNOVO DA OTTO MILIONI DI EURO A STAGIONE. ARSENAL, TRENTA MILIONI PER ARDA TURAN.

Sono due i nomi che animano in maniera particolare il mercato europeo in queste prime settimane di giugno. Il primo è quello di Cristiano Ronaldo, stella del Real Madrid (che ha festeggiato la conferma di Florentino Perez alla presidenza fino al 2021, ndr) e del Portogallo, che in estate potrebbe lasciare il club spagnolo dopo una rottura a sorpresa. La società maggiormente indiziata ad acquistare il lusitano è il Manchester United, club che lo lanciò nel grande calcio durante l'era di Sir Alex Ferguson. La riprova arriva dall'esplicita richiesta, rilanciata dai tabloid inglesi, di CR7 al suo agente, Jorge Mendes, di riportarlo ai Red Devils. Tutto questo mentre dalla Spagna, invece, rimbalzano delle indiscrezioni che vorrebbero un altro assistito di Mendes, il tecnico dello United Josè Mourinho che vedrebbe Ronaldo come un calciatore a fine carriera. "Nome buono per le favole" è invece il commento che Rummenigge, presidente del Bayern Monaco, ha scelto per tirare fuori i bavaresi dalla corsa al campione del Real.

L'altro nome caldo per il mercato internazionale è quello di Marco Verratti. L'ex Pescara ha rotto con il PSG, chiedendo di fatto la cessione. Qui è il Barcellona a ricoprire il ruolo di società interessata all'acquisto con tanto di benestare già arrivata direttamente dal giocatore. Il PSG, però, non si arrende a perdere Verratti, mettendo sul piatto una proposta di rinnovo da 8 milioni di euro.

Altre notizie: L'Arsenal è uscito allo scoperto per Arda Turan del Barcellona. I Gunners per avere l'ex Atletico ha messo sul piatto 30 milioni.