Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 21 agosto

E' ufficiale il rinnovo di Miralem Pjanic con la Juventus. Il centrocampo bianconero, infatti, continuerà a contare sull'apporto del bosniaco che ha prolungato fino al 2023. In casa granata, invece, tutta rientrata la polemica tra Iago Falque e il Torino dopo lo sfogo post Roma. Il club ha ribadito al giocatore la sua centralità nel progetto di Mazzarri e dunque anche la sua incedibilità. Non esiste un caso legato all'esterno spagnolo (per cui era forte il pressing del Siviglia) che dunque resterà con probabile partenza di Ljajic. L'attaccante serbo (ex Roma, Fiorentina e Inter), piace in Turchia a Besiktas e Trabzonspor. Il futuro del classe '91, dunque, può essere nella Süper Lig. M'Baye Niang, dall'altro lato, ha chiesto da tempo la cessione ma ancora non ha trovato una squadra pronta a investire i milioni che chiede il Torino. Bordeaux e Marsiglia si sono mossi solo con la formula del prestito, mentre il Leganes ha proposto un prestito con obbligo di riscatto in caso di un certo numero di presenze. Stessa proposta proveniente dal Real Betis. Attenzione però al fronte russo, con la Lokomotiv Mosca che a breve potrebbe uscire allo scoperto per l'attaccante francese. Chiusura del mercato del Torino con Rincon: il presidente Urbano Cairo ha rifiutato 9 milioni di euro per il giocatore da parte di un club degli Emirati Arabi Uniti, i granata lo considerano centrale nel progetto di Mazzarri e non hanno avuto esitazioni nel rifiutare l'offerta.

Dopo aver cullato a lungo il sogno di tornare a vestire la maglia dell'Inter nel corso dell'estate, il fantasista Rafinha potrebbe continuare la propria carriera in Spagna complicando – senza volerlo – proprio i piani del club nerazzurro in cui ha giocato negli ultimi mesi della passata stagione. Il brasiliano infatti è a un passo dallo sbarco al Betis Siviglia, club che si era interessato a un esubero dell'Inter come Joao Mario. L'arrivo di Rafinha in biancoverde ovviamente escluderebbe quello del portoghese con l'Inter che subirebbe così una doppia beffa: dopo non essere riuscita a riportare a Milano il fantasista del Barcellona infatti non riuscirebbe neanche a liberarsi del lusitano che da tempo non rientra più nei piani societari. Infine, nonostante alcuni mercati esteri siano ancora aperti e siano arrivati all'Inter interessamenti da parte di squadre come Schalke 04, Leganes e Real Sociedad oltre alle italiane Parma ed Atalanta, l'attaccante nerazzurro Yann Karamoh ha deciso: almeno fino a gennaio rimarrà a Milano per giocarsi le sue carte con la squadra agli ordini di Spalletti.

Guardando verso Roma, sponda Lazio, nelle prossime settimane verrà ufficializzato il rinnovo di contratto di Ciro Immobile a meno di un anno di distanza dal precedente accordo da 2,5 milioni di euro a stagione. Il suo ingaggio lieviterà fino a 3,2 milioni netti con la scadenza che si sposterà in avanti fino al giugno del 2023. Nel frattempo, il club biancoceleste è impegnato a definire alcune operazioni in uscita. Tra i calciatori in partenza c'è Chris Oikonomidis, reduce da una buona esperienza nei Sydney Wanderers. Sul centrocampista 23enne australiano ci sono tre club della A-League: Melbourne City, Newcastle Jets e Perth Glory. per quanto riguarda la Roma di Di Francesco, invece, Edin Dzeko è pronto a legarsi a vita al club capitolino: il bosniaco dovrebbe prolungare di un'altra stagione il contratto, in scadenza tra due anni, spalmando il suo ingaggio di circa 5 milioni.

Stando a quanto riportano le indiscrezioni dall'Inghilterra, il Milan sarebbe pronto ad offrire più di 3 milioni di sterline ad Ivan Gazidis per farlo diventare il nuovo amministratore delegato rossonero. Gazidis attualmente guadagna circa 2,6 milioni di sterline e il club rossonero avrebbe alzato l'asticella di più di un milione. L'Arsenal si aspetta che il sudafricano accetti la proposta del Milan, ma l'uomo sta ancora riflettendo. Il Diavolo, dalla sua, vorrebbe una risposta da Gazidis entro l'inizio di settembre. Sul fronte del mercato, il PSG prosegue la fase di reclutamento per la propria difesa, alla ricerca di facce nuove. E, tra i nomi di Wendell del Leverkusen e Filipe Luis dell'Atletico Madrid, c'è anche quello del rossonero Ricardo Rodríguez. Tuchel preferirebbe un giocatore europeo e non un altro sudamericano da reimpostare sulla fase tattica.

ASSE DI MERCATO TRA BARCELLONA E PSG: NEL MIRINO C'è RABIOT. ANCHE LO CELSO PUO' PARTIRE. BORUSSIA DORTMUND SU PACO ALCACER. CHELSEA, PER SIRENE MADRILENE PER MARCOS ALONSO. MARCHISIO VERSO LO SPORTING. UFFICIALE L'ARRIVO DI DENAYER AL LIONE. IL REAL MADRID CEDE ODEGAARD AL VITESSE.

Questi ultimi giorni di mercato europeo, con solo alcune finestre ancora aperte, potrebbero regalare un clamoroso affare sull'asse Barcellona-Parigi. I catalani infatti sono fortemente interessati a prelevare per il loro centrocampo Adrien Rabiot, in scadenza nel 2019 con il Paris Saint-Germain, approfittando anche del fatto che le altre rivali – Juve e Milan su tutte – al momento non possono operare sul mercato. Nonostante il giocatore fra sei mesi possa partire a parametro zero, il club francese non ha intenzione di fare sconti chiedendo 50 milioni di euro per il cartellino del francese. Su questa trattativa si va però a innestare quella che vuole il PSG interessato a Ivan Rakitic, più che a Sergio Busquets, che però il Barcellona non ha intenzione di liberare se non dietro il pagamento della clausola di rescissione pari a 125 milioni di euro. Al momento questa offerta non è pervenuta sul tavolo del club catalano, ma non è detto che nei prossimi giorni possa esserci un'accelerazione per portare a compimento uno dei due affari, se non entrambi. Capitolo Lo Celso: il calciatore non rientra nei piani del club transalpino con Tuchel che gli preferisce sia Bernède sia Nkunku. L'argentino partirebbe solo davanti a un'offerta da 35 milioni di euro, anche se non sarà facile trovare un club disposto a investire tanto per il classe '96 visto che molti mercati – Inghilterra e Italia su tutti – sono già chiusi.

Il Borussia Dortmund in questi ultimi giorni di mercato è pronto a rinforzare il proprio attacco orfano di Michy Batshuayi, finito al Valencia, e guarda con interesse agli esuberi in casa Barcellona. L'obiettivo è Paco Alcacer, centravanti classe '93, che potrebbe sbarcare in Bundesliga in prestito.

Nonostante il Chelsea lo ritenga un giocatore indispensabile, il terzino mancino Marcos Alonso continua a essere al centro delle voci di mercato con i due club di Madrid pronti a dare vita a un vero e proprio derby per assicurarsene le prestazioni. Il calciatore piace infatti sia all'Atletico Madrid - che potrebbe perdere Filipe Luis cercato con insistenza dal PSG – sia il Real Madrid che potrebbe mettere sul piatto 30 milioni di euro per il suo cartellino. Al momento sono i primi i favoriti proprio perché potrebbero investire quanto incassato dalla cessione di Filipe Luis, 25 milioni, per arrivare all'iberico del Chelsea.

Nei giorni scorsi dalla Francia era rimbalzata la voce che il Manchester United starebbe pensando a Zinedine Zidane per sostituire José Mourinho alla guida del club facendo leva sul fatto che la terza stagione consecutiva sulla panchina di un club non ha mai sorriso al tecnico lusitano. I Red Devils però hanno smentito con forza le voci sul tecnico francese, negando ogni contatto e ribadendo la fiducia a Mourinho nonostante le tensioni per un mercato che non ha portato a Manchester i rinforzi sperati dal tecnico.

Potrebbe partire dal Bordeaux l'avventura da allenatore dell'ex stella del calcio francese Thierry Henry, reduce dall'esperienza come assistente di Martinez sulla panchina del Belgio. Il club di Ligue 1 avrebbe infatti avviato i contatti con l'ex attaccante per sostituire Gus Poyet, sospeso dopo essersi lamentato pesantemente del mercato del club arrivando allo scontro con la dirigenza.

Dopo aver risolto il contratto con la Juventus, Claudio Marchisio è pronto per una nuova avventura. Mentre il Monaco è in forte pressing per ingaggiarlo da subito, il centrocampista ha dato la sua parola a Claudio Ranieri per lo Sporting CP. A settembre si terranno le elezioni e l’allenatore romano è legato a Pedro Madeira Rodrigues, che se dovesse vincere le elezioni affiderebbe proprio a lui la panchina. E con Ranieri arriverebbe Marchisio.

Ancora Barcellona. Ivan Rakitic non lascerà i blaugrana: il centrocampista croato ha un'offerta del PSG sul tavolo e l'ha subito fatto presente al Barcellona, che è stato pronto a muoversi di conseguenza. Secondo Marca c'è stata un'offerta di rinnovo fino al 2021, con tanto di adeguamento d'ingaggio e c'è già stato un patto tra le due parti in causa: la firma arriverà, probabilmente in tempi brevi.

Infine le ufficialità di giornata. Il Lione ha annunciato sul proprio sito l'arrivo di Jason Denayer, difensore centrale classe '95, dal Manchester City. Il giocatore arriva a titolo definitivo per 10 milioni di euro più bonus. Il belga ha firmato un contratto fino al 2022 con il club francese. Accordo totale tra Real Madrid e Vitesse per il prestito di Martin Odegaard (19): è ufficiale il passaggio del centrocampista norvegese, che ha passato le ultime due stagione all'Heerenveen, in Eredivisie per la prossima stagione. L'Hoffenheim ha annunciato sul proprio sito il rinnovo di contratto del difensore centrale e capitano Kevin Vogt, classe '91. Il calciatore si è legato al club tedesco fino al 2022. Antoine Kombouaré sarà ancora a lungo l'allenatore del Guingamp: è ufficiale il suo rinnovo di contratto fino al 2020. Lo Sporting Lisbona si rinforza con Abdoulay Diaby, versando cinque milioni nelle casse del Club Brugge. L'attaccante maliano si trasferisce in Portogallo, firmando un contratto triennale. L'avventura al Rijeka, intrapresa nello scorso febbraio, non è mai decollata del tutto e Valeri Bojinov ha così voluto lasciare Fiume per tornare in patria. L'attaccante bulgaro classe '86, che in carriera vanta anche lunghi trascorsi entro i confini del campionato italiano, si è accasato ufficialmente al Botev Vratsa, società che attualmente occupa il nono posto della Parva Liga bulgara.