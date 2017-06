Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 21 giugno

© foto di Federico Gaetano

Juventus come sempre al centro di moltissime trattative di mercato. Da Marotta è arrivata la conferma del prossimo addio di Dani Alves, destinato al City, che nelle prossime ore rescinderà il contratto coi bianconeri. Dovrebbero restare, invece, Cuadrado e Lichtsteiner. Intanto City e Chelsea continuano il pressing su Bonucci e Alex Sandro. Il Siviglia segue da vicino Rugani, ma la Juve ha già detto no. Poche novità sul futuro di Bernardeschi e Keita, due degli obiettivi per le fasce, mentre a centrocampo resta vivo il nome di N'Zonzi e risale quello di Matuidi. L'Arsenal continua a rimandare indietro le proposte per Szczesny, mentre Paratici oggi ha incontrato l'agente di Danilo del Real Madrid.

Molto attiva anche l'Inter, con Ausilio impegnato in una giornata di contatti a Milano. I più importanti sono stati quelli con Corvino e Marcelo Simonian: col dg viola si è parlato di Borja Valero, anche se la Fiorentina continua a chiedere 10 milioni. Con l'agente argentino è stata definita la cessione di Ever Banega che andrà al Siviglia, col club andaluso che non perde di vista Jovetic. Nelle prossime ore altro incontro con la Samp per Skriniar, c'è l'idea Toloi e sullo sfondo resta vivo il sogno Angel Di Maria.

Il Milan continua con la sua politica di incontrare gli operatori di mercato a Casa Milan. Fra gli altri, oggi è arrivato il procuratore di Lapadula: si è parlato della Lazio, ma il Genoa resta in pressing. La Fiorentina non si muove dalla richiesta di 30 milioni per Kalinic, mentre nelle prossime ore potrebbe arrivare la fumata bianca per Conti con l'Atalanta che ha chiesto il baby Bellanova. Per Biglia resta in piedi una certa distanza con la Lazio, occhi su Pellegri del Genoa.

L'arrivo di Corvino a Milano ha smosso anche il mercato gigliato: detto degli incontri con Ausilio, il dg viola ha visto anche Marcelo Simonian con cui ha parlato di Joaquin Ardaiz. Infine incontro con l'agente di Davide Santon.

Il Napoli oggi incontrerà l'agente di Berenguer e l'intermediario per l'Osasuna per provare a chiudere, intanto c'è l'accordo con Mario Rui ma manca quello con la Roma. L'Udinese continua a sparare alto per Meret, valutato 22 milioni di euro. Attenzione al discorso Koulibaly, col Liverpool pronto ad arrivare a 50 milioni per il difensore.

La Roma riaccende l'interesse per Shaqiri e cerca un vice Dzeko: i nomi buoni sembrano essere quelli di Driussi e Richarlison. Arriverà anche un sostituto di Salah, occhio a Berardi che il Sassuolo valuta 50 milioni. Per la difesa, occhi su Juan Marcos Foyth dell'Estudiantes mentre per Karsdorp siamo in dirittura d'arrivo. Capitolo uscite: Manolas piace allo Zenit, per sostituirlo ecco il nome di Mauricio Lemos del Las Palmas. Il Chelsea sonda il terreno per Pellegrini.

In casa Lazio si continua a fare i conti con le complicate situazioni Biglia e Keita. Per la difesa piace German Conti dell'Atletico Colon, mentre per il ruolo di regista è viva la pista Jordy Clasie.

L'Atalanta ha riscattato Etrit Berisha, per la difesa piace José Luis Palomino del Ludogorets, mentre a centrocampo occhi su Ezgjan Alioski del Lugano.

La Sampdoria continua a lavorare all'uscita di Muriel, ad oggi è il Valencia il club più vicino. In entrata si avvicina Ilicic.

Il Sassuolo ha rinnovato il contratto di Magnanelli per due anni e riscattato Ricci dalla Roma per 4,5 milioni di euro. No al Galatasaray per Acerbi.

Il Bologna ha ufficializzato De Maio, il Torino sonda Djordjevic per l'attacco. Il Crotone continua a lavorare sull'asse con la Lazio per Kishna, Crecco e Lombardi, mentre il Benevento ha riscattato Chibsah e Gyamfy. La SPAL sogna il colpo ad effetto e ha messo nel mirino Hernani dello Zenit, il Cagliari punta alla permanenza di Joao Pedro nonostante le offerte.

CRISTIANO RONALDO CI RIPENSA. MA IL PSG È PRONTO AD APRIRE IL PORTAFOGLI. LEWANDOWSKI NEL MIRINO DEL CHELSEA. L'ARSENAL VUOLE TRATTENERE BELLERIN

C'è sempre Cristian Ronaldo, al centro del mercato europeo. Secondo i media spagnoli, il fenomeno portoghese sarebbe pronto a tornare sui suoi passi e rimanere al Real Madrid. Le notizie degli ultimi giorni, nel frattempo, hanno però attirato l'attenzione delle big del Vecchio Continente. Su tutte, il PSG, pronto a offrire un'offerta compresa fra i 100 e i 150 milioni di euro per CR7. Meno il Manchester United, perché José Mourinho non sarebbe convinto di voler allenare nuovamente il suo connazionale.

Rimaniamo in Inghilterra, perché il Chelsea pensa a un grande colpo: nel mirino c'è Robert Lewandowski. Primi contatti col Bayern Monaco, il centravanti polacco non esclude la Premier League. Il Tottenham intanto risponde picche (o quasi) al Manchester City per Kyle Walker: costa 50 milioni di euro. Tanti? Vedremo, sul giocatore c'è lo stesso Bayern Monaco.

In casa Arsenal si continuano a registrare voci di mercato su Hector Bellerin; i Gunners, però, non sembrano intenzionati a privarsene con facilità. Nel frattempo, il club londinese ha già avviato i contatti con l'entourage di Aaron Ramsey per il rinnovo di contratto. L'attuale accordo col gallese, classe '90, scade nel nel giugno 2018.

Ufficialità sparse: il Villarreal ha comunicato il riscattato ufficiale del portiere Andrés Fernandez. Il Lille ha ufficializzato la firma di Hervé Koffi, portiere 20enne, in arrivo dall'ASEC Abidjan. Per il giocatore contratto fino al 2022. Il Gent ha confermato tramite il proprio sito ufficiale l'acquisto dallo Charleroi del centrocampista offensivo Damien Marcq. Il giocatore ha firmato fino al giugno del 2020.