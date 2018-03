Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 21 marzo

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

JUVE: OTTIMISMO PER EMRE CAN, CONSIGLI O MIRANTE SE SALUTA BUFFON PER ESSERE IL NUM.12. NAPOLI: ADL VUOLE ELIMINARE LA CLAUSOLA RESCISSORIA DI SARRI, SFIDA A DUE PER IL DOPO REINA. MILAN: RINNOVO IN ARRIVO PER GATTUSO, INTERESSE PER CEBALLOS. INTER: SORPASSO PER IL GIOVANE MARONI, IN ESTATE ARRIVA LAUTARO MARTINEZ. ROMA: SPRINT PER CRISTANTE, SI LAVORA AL RINNOVO PER ALISSON. FIORENTINA: I DELLA VALLE VOGLIONO TRATTENERE CHIESA, SPORTIELLO SARA' RISCATTATO. LAZIO: NANI AI SALUTI, NESSUN CAMBIO DI AGENTE PER MILINKOVIC-SAVIC. BOLOGNA: CONCORRENZA PER GABBIADINI. SAMP: L'ATLETICO MADRID SU DUVAN ZAPATA. UDINESE: PIACE MBAKOGU - La Juventus continua a lavorare per Emre Can. I bianconeri, scrive Tuttosport, dopo la grande fiducia dei mesi scorsi per il suo arrivo, ora parlano di 'timido ottimismo'. Il centrocampista del Liverpool infatti continua a far gola a molti e oramai partita l'asta. In lizza, con la Vecchia Signora, ci sono Bayern Monaco e Manchester City. Lichtsteiner ha così parlato del suo futuro: ”Ancora con la Juventus? I prossimi 2-3 mesi saranno molto interessanti dovrò prendere alcune decisioni importanti”, ha concluso il 34enne in scadenza di contratto con i bianconeri. Non è per nulla chiara la decisione che prenderà Buffon in merito al suo futuro. Al momento ci sono il 50% di possibilità che resti e il 50% che dedica di smettere a fine stagione. Qualora dovesse avverarsi questa seconda possibilità, la Juventus in estate promuoverebbe come numero uno il polacco Szczesny e andrebbe alla ricerca di un nuovo vice. Al momento, due i nomi in cima alla lista delle preferenze: Consigli del Sassuolo e Mirante del Bologna. Potrebbe rientrare anche Audero (attualmente in prestito al Venezia), ma solo per ricoprire il ruolo di terzo portiere.

Capitolo Napoli. Aggiornamento sul contratto di Sarri col club azzurro, in arrivo da Il Mattino. Il quotidiano spiega come nei prossimi giorni possa arrivare il faccia a faccia fra il presidente De Laurentiis e il tecnico partenopeo, il contratto attuale scade nel 2020. Il giornale spiega come l'idea di De Laurentiis sia quella di prolungare fino al 2022, magari con l'eliminazione della clausola da 8 milioni, quasi sicuramente con un aumento dell'ingaggio di circa il doppio (attualmente Sarri percepisce 1,5 milioni di euro). Il numero uno azzurro partirà per gli Stati Uniti nel fine settimana, ecco perché l'incontro, o almeno il contatto telefonico, potrebbe avvenire nelle prossime ore. Con Reina destinato al Milan, è testa a testa fra Perin e Leno, viste le difficoltà nella corsa per Alisson. Il club azzurro sta aspettando il semaforo verde del tedesco per approfondire la trattativa, ma la sensazione è che il portiere del Genoa rappresenterebbe un profilo raggiungibile a costi ben più sostenibili. Il Napoli è alla ricerca di un nuovo terzino destro da affiancare a Hysaj a partire dalla prossima stagione, visto che il contratto di Maggio scadrà il prossimo 30 giugno, e secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il nome potrebbe essere quello di Toljan del Borussia Dortmund. L'Atletico Madrid non sembra infatti essere intenzionato a lasciar partire Vrsaljko e, per questo motivo, i partenopei potrebbero dare l'affondo al tedesco.

Punto sul Milan. Sia Fassone che Mirabelli hanno annunciato nei giorni scorsi che a breve arriverà il momento del rinnovo di Gattuso: secondo La Gazzetta dello Sport, il prolungamento del tecnico rossonero è atteso la prossima settimana prima di Juventus-Milan. Il nuovo contratto sarà fino al 2020 con un importante aumento dell’ingaggio (quello attuale è di 120 mila euro). Pavon è tra i primi obiettivi del Milan per la prossima estate. Come riporta il quotidiano Tuttosport, il ds Mirabelli e il settore scouting rossonero hanno più volte visionato l'esterno offensivo classe '96 che il Boca Juniors valuta ben 35 milioni di euro. Un prezzo molto alto, che però non blocca un affare che la società meneghina vorrebbe chiudere nei prossimi mesi: nella trattativa potrebbe essere inserito anche Gustavo Gomez, difensore paraguaiano a lungo seguito proprio dal Boca nel mese di gennaio. Intanto dalla Spagna rimbalzano notizie legate all'interesse rossonero per Dani Ceballos, che potrebbe già lasciare il Real Madrid.

L'Inter ha sorpassato il Milan nella corsa a Gonzalo Maroni, attaccante classe '99 di proprietà del Boca Juniors. Interessa anche Cuello, giovane e interessante promessa classe 2000 dell'Atletico Tucuman. Il club nerazzurro, fortemente interessato al ragazzo, potrebbe far sbarcare l'argentino in Italia la prossima estate in sinergia con la Sampdoria. Direttamente dall'Argentina, sulle frequenze di Radio Continental, arrivano dichiarazioni significative di Blanco relativamente all'affare ufficiosamente chiuso tra Racing Avellaneda e Inter per il trasferimento di Lautaro Martinez a Milano che si concretizzerà ad agosto: "Noi non volevamo vendere Lautaro Martinez, abbiamo parlato tante volte con il suo agente - ha ammesso il numero uno dell'Academia -. E per fortuna non si è chiusa l’operazione con l’Atletico Madrid, che aveva offerto solo 12 milioni; un prezzo che per noi non rappresentava assolutamente il reale valore del giocatore. Noi abbiamo rifiutato quell’offerta e abbiamo fatto una scommessa forte su Lautaro, eravamo convinti che valesse più di 20 milioni". In questo contesto, si è fatta viva l'Inter che ha sbaragliato la concorrenza con un'offerta tempestiva e congrua: "L'unico numero che conosciamo dell'operazione è che, senza tasse, sarebbero 27 milioni di dollari più il 10% di una futura vendita. Se ci aggiungete questi soldi arriviamo a 30 milioni di dollari". Prosegue in casa Inter la ricerca di un top player per far fare il salto di qualità al centrocampo. Secondo il Corriere dello Sport, due i nomi in cima alla lista delle preferenze nerazzurre: Kovacic (Real Madrid, che ha già vestito la casacca nerazzurra) e Vidal, cileno ex Juventus che non ha trovato l'accordo per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2019 col Bayern Monaco.

La Roma prova lo sprint per accaparrarsi Cristante per la prossima stagione. Secondo il Corriere dello Sport il direttore sportivo giallorosso Monchi è pronto a battere la concorrenza con un'offerta da 35 milioni di euro e, al momento, pare essere in vantaggio su tutte le altre interessate per il gioiello dell'Atalanta. Il Liverpool continua a pensare al portiere Alisson per la prossima stagione ma secondo quanto riportato dal The Sun non si è ancora mosso concretamente per provare ad acquistarlo. Secondo quanto riporta Sky Sport, la Roma sarebbe pronta a rinnovare il contratto del brasiliano. Tra i numeri uno più ricercati in Europa, la società giallorossa vorrebbe blindarlo con un nuovo contratto alla fine di questa stagione e senza una clausola rescissoria.

Ultime sulla Fiorentina. Spazio al futuro di Chiesa sulle pagine del Corriere Fiorentino: come spiega il quotidiano, il padre Enrico ha saputo mettere a sua disposizione la grande esperienza nel calcio per il figlio e Federico ha voglia di diventare grande, ma senza correre troppo. Il suo futuro è tutto azzurro e, almeno per il prossimo anno, anche viola. Servirebbe un’offerta clamorosa per far tentennare la Fiorentina: i Della Valle infatti vogliono ripartire da lui per costruire una squadra più forte. E lui è pronto a prendere la sua Fiorentina per mano, magari con la qualificazione europea in tasca. Badelj valuta il futuro e potrebbe decidere di rinnovare con i viola, è probabile che l'avventura di Sportiello a Firenze vada avanti ben oltre questa stagione. La Fiorentina è infatti intenzionata a riscattare il portiere classe '92 dall'Atalanta per poco meno di sei milioni di euro.

Punto sulla Lazio. L'avventura di Nani è già ai titoli di coda. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il portoghese, che non ha convinto alla sua prima stagione in Serie A, non verrà infatti riscattato dai biancocelesti, a meno che non arrivi un netto cambio di passo nelle ultime nove giornate di campionato. Intanto si sono diffuse voci legate al cambio agente di Milinkovic-Savic, ma Kezman ha smentito queste notizie confermando che continuerà a rappresentare il centrocampista.

Appunti sparsi. Gabbiadini continua a essere un obiettivo di mercato del Bologna in vista della prossima stagione, ma il club felsineo dovrà battere la concorrenza di altre tre società italiane: Lazio, Torino e Sampdoria sono infatti sulle tracce dell'attaccante del Southampton e sono pronte a darsi battaglia a suon di milioni: la richiesta del club inglese dovrebbe essere non inferiore ai 16/17 milioni di euro.

Interessamento dalla Spagna per Duvan Zapata, centravanti che la Sampdoria ha acquistato la scorsa estate dal Napoli. Secondo Tuttosport, l'Atletico Madrid è interessato al bomber colombiano che avrà la possibilità di mettersi in mostra anche al prossimo Mondiale.

L'Udinese continua a cercare rinforzi per l'attacco. Dopo l'acquisto di Vizeu dal Flamengo, resta vivo l'interesse dei friulani per Mbakogu, centravanti classe 1992 del Carpi. Il nigeriano ha segnato sei reti finora in questa Serie B e ha una valutazione di circa tre milioni di euro.

Il Paris Saint-Germain segue da molto vicino il centrocampista del Chelsea Kante, ma il diretto interessato ha minimizzato sulla possibilità di approdare a Parigi, affermando di sentirsi a casa a Stamford Bridge.

Intervistato da L'Equipe, Griezmann ha parlato del suo futuro. "Il mio futuro sarà deciso prima della Coppa del Mondo, voglio andare in Russia con la mente sgombra. Penso che sia quello che tutti vogliono. Non è la questione di sapere dove giocherò, che può essere anche noioso, ma il fatto di ricevere telefonate in un momento delicato. Ho detto a mia sorella che la decisione sul rimanere o meno a Madrid la prenderò prima di partire per la Russia", le parole dell'attaccante dell'Atletico Madrid.

Il dopo-Robben al Bayern Monaco potrebbe essere Malcom del Bordeaux. 21 anni, il talento brasiliano ha già fatto sapere di lasciare i girondini al termine della stagione e non erano mancate le offerte da parte dei grandi club europoi già nelle ultime due finestre di mercato.

Si chiama Ryan Ait Nouri uno dei crack che sta facendo impazzire mezza Europa: secondo il Courrier de l'Ouest, l'esterno sinistro sedicenne dell'Angers sarebbe nel mirino di Monaco, Manchester City e Atletico Madrid. Sarebbero addirittura arrivate offerte da 10 milioni di euro per il Nazionale Under 17 francese.

Il Reading e Stam si dicono addio. Il club inglese ha annunciato la separazione consensuale, con effetto immediato, col tecnico, in carriera difensore anche di Lazio e Milan.

Usain Bolt pronto a tentare la fortuna nel mondo del calcio. Il primatista mondiale dei 100 e 200 metri piani ha parlato a Premium Sport a margine della 'Partita Mundial': "Domani farò un provino col Borussia Dortmund, sono molto emozionato".

Lewandowski è l'obiettivo principale del Real Madrid per la prossima stagione. As scrive che Zidane avrebbe dato l'ok all'ingaggio dell'attaccante in uscita dal Bayern Monaco, mentre la dirigenza dei blancos ha già trovato un'intesa con l'agente Pini Zahavi.

Nuovo portiere per il futuro dell'Hannover 96: il club tedesco ha infatti annunciato, per la prossima stagione, l'arrivo del 21enne Weinkauf dal Bayern Monaco.