Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 23 agosto

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

INTER, JOAO MARIO E CANDREVA POSSONO RESTARE. MILAN: HALILOVIC AI SALUTI. MARCHISIO DEVE DECIDERE IL FUTURO. FIORENTINA, POSSIBILE RINNOVO PER CHIESA. NAPOLI, CALLEJON PUO' ESTENDERE IL CONTRATTO. LAZIO, MILINKOVIC-SAVIC ATTENDE LA CONVOCAZIONE DI LOTITO -

Le società italiane in questi giorni di mercato che coinvolgono svincolati ed esuberi sono impegnate soprattutto nel tentativo di snellire le rose. L’Inter ha due casi ingombranti: Joao Mario e Candreva. Alla fine potrebbero restare tutti e due, ma rischiano di giocare poco o nulla. Il Milan, dopo aver acquistato Laxalt, aveva accarezzato l’idea di cedere Rodriguez al PSG. I problemi al cuore di Strinic hanno bloccato tutto. Alla fine potrebbe andarsene Halilovic: Girona e Espanyol hanno fatto un’offerta. Fiorentina e Lazio hanno 4-5 esuberi da piazzare. I tifosi del Toro infine si chiedono come cambieranno le gerarchie in attacco dopo l’arrivo di Zaza: oltre a Niang, potrebbe fare le valigie Iago Falque, ma solo se chiederà di andarsene. Altrimenti potrebbe toccare a Ljajic.

Intanto Marchisio deve scegliere la prossima squadra. C'è il Monaco sulle tracce dell'ex Juventus, ma non solo. Il centrocampista interessa anche a Paris Saint-Germain, Montreal Impact, Siviglia e Sporting.

In casa Fiorentina c'è Chiesa ricercato da marchi importanti come la Nike (il contratto firmato è inferiore solo a quello di Cristiano Ronaldo e si avvicina al livello di Verratti). Il suo ingaggio a Firenze è il più alto della rosa (1,9 milioni a stagione) e non è escluso che a settembre sia già in programma un nuovo incontro per adeguare il suo contratto e prolungarlo fino al 2023.

Il Santos è pronto a riscattare Dodò. L'esterno sinistro, flop con la maglia della Sampdoria, si era trasferito in prestito a febbraio e con il club paulista ha finalmente trovato continuità d'impiego. Per lui fin qui 24 presenze. Costo dell'operazione 1,5 milioni di euro. La Società doriana aspetta una comunicazione ufficiale.

Insostituibile Callejon per il Napoli. L'esterno spagnolo presto diventerà un riferimento anche per Ancelotti. Nei prossimi giorni ci sarà un incontro per discutere del rinnovo di contratto, che attualmente scade nel 2020. La società intende blindare Callejon che, anche all'epoca dell'arrivo di Sarri, sembrava pronto all'addio, salvo poi diventare un titolarissimo al quale ad oggi è ancora impossibile rinunciare.

Ultime sul futuro di Milinkovic-Savic. Al gong del mercato del 31 agosto - quando anche in Spagna, Francia e Germania la sessione dei trasferimenti si sarà conclusa - il giocatore e il suo entourage si aspettano la convocazione da Lotito: all’ordine del giorno l’ulteriore prolungamento di un anno per un contratto già rinnovato fino al 2022. Quanto all’ingaggio, Milinkovic Savic guadagnava 750 mila euro quando fu acquistato dai biancocelesti nel 2015, ora incassa il doppio (dunque 1,5 milioni) e se tutto andrà come deve andare lo stipendio sarà nuovamente duplicato: tre milioni, bonus compresi. In tutto questo la Juventus (ma attenzione al Milan che rimane alla finestra) tiene le antenne dritte in prospettiva 2019.

La Roma registra le parole di Perotti che, attraverso il Crack Deportivo, ha detto: “Se stavo per lasciare la Roma? No, non è arrivata alcuna offerta e né volevo andare via io. Qua sto molto bene, ho rinnovato di recente fino al 2021 e la mia idea è di rinnovare il contratto”.

BARCELLONA, VALVERDE PUO' RINNOVARE. REAL MADRID, NO DI SALAH E KANE. PSG, NEYMAR PUO' ESSERE CEDUTO PER PAGARE MBAPPE' - Il Barça valuta il rinnovo per il tecnico Valverde, mentre il Real Madrid - secondo la stampa spagnola - ha registrato i no di Salah e Kane nel corso di questa estate. Intanto Rodrigo si allontana dalla Casa Blanca poiché dovrebbe restare al Valencia.

In giornata è arrivata una clamorosa rivelazione direttamente dalla Spagna, ancora sul caso legato alle presunte difficoltà nel pagamento di Kylian Mbappe da parte del PSG, ed alle conseguenze connesse. Secondo l'emittente spagnola Radio Onda Cero, infatti, i parigini si starebbero vedendo costretti a cedere Neymar per poter rientrare nei vincoli del Fair Play Finanziario e poter così completare il riscatto del fenomenale attaccante transalpino. Su O Ney è segnalato da diverso tempo l'interesse del Real Madrid.

Osimhen lascia per ora la Bundesliga e approda nel campionato belga. Il giovane attaccante classe '98 ha infatti lasciato temporaneamente il Wolfsburg, società che detiene il suo cartellino. Il centrocampista bosniaco, all'occorrenza anche difensore, Besic torna nuovamente in prestito al Middlesbrough. Dopo aver giocato nel Boro negli ultimi sei mesi della passata stagione, il classe '92 è stato nuovamente prestato al club dello Yorkshire dall'Everton. Rientrato dopo due stagioni trascorse in prestito al Fulham, il difensore ceco Tomas Kalas lascia ancora il Chelsea e Stamford Bridge. Nuovamente a titolo temporaneo, e ancora in Championship, la seconda serie: il centrale classe '93 è stato girato in prestito al Bristol City.

Il Club Brugge ha definito una corposa operazione in uscita. La società belga ha infatti ufficializzato la partenza di uno dei pezzi più pregiati in rosa, ossia l'esterno Anthony Limbombe. Il 24enne approda in Ligue 1, con il Nantes che ha speso 8 milioni di euro per portarlo nella Loira-Atlantica.

Nuovo acquisto messo a segno dal Rayo Vallecano. La società neo-promossa in Liga ha infatti reso noto l'arrivo in squadra di Alvaro Garcia, esterno offensivo classe '92 capace di svariare su ambo i lati, prelevato per 5 milioni di euro dal Cadice, in Segunda Division.