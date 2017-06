Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 23 giugno

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Juventus nei prossimi giorni dovrebbe rescindere il contratto di Dani Alves, in rotta con l'ambiente bianconero, come confermato dall'ad Giuseppe Marotta che ha anche spiegato di aver rifiutato un'offerta da 60 milioni per Alex Sandro. Rinnovo fino al 2020 invece per Juan Cuadrado, che lo ha annunciato dalla Colombia. In entrata i bianconeri sono però attivissimi con l'attaccante Patrik Schick che oggi si è sottoposto alle visite mediche coi bianconeri. Per l'esterno offensivo invece si lavora sempre su due piste: Douglas Costa con il Bayern Monaco – a cui è stato chiesto anche Renato Sanches – e Federico Bernardeschi con la Fiorentina. Per il centrocampo sono sempre caldi i nomi di N'Zonzi, Matuidi e Paredes, su cui c'è anche il Borussia Dortmund, mentre in ottica futura si lavora per Nicolò Barella del Cagliari a cui piacciono diversi giovani bianconeri: Rolando Mandragora, Mattia Vitale, Francesco Cassata e Filippo Romagna.

La Roma ha ufficializzato in serata la cessione a titolo definitivo per 42 milioni di euro di Mohamed Salah al Liverpool che potrebbe essere solo la prima di diverse uscite. Il difensore Kostas Manolas è infatti vicino allo Zenit per una cifra attorno ai 30 milioni di euro, mentre per Leandro Paredes è sfida Juve-Dortmund. La Lazio deve risolvere i problemi legati alla permanenza di Keita e Biglia, mentre in entrata interessano sempre Alejandro Gomez dell'Atalanta e Diego Falcinelli del Sassuolo.

In casa Inter oggi è stata la giornata dell'incontro con la Sampdoria per parlare di Milan Skriniar, difensore slovacco dei blucerchiati che piace molto ai nerazzurri. Sul piatto come possibile contropartita tecnica c'è Gianluca Caprari, il cui agente si è incontrato con la dirigenza ligure, ma potrebbe essere inserito nella trattativa anche Yuto Nagatomo. Per sostituirlo la Sampdoria pensa a Vlad Chiriches del Napoli, Jorge Merè dello Sporting Gijon, e Mauricio Lemos del Las Palmas. Sull'altra sponda del Naviglio tiene sempre banco la vicenda Gianluigi Donnarumma che sembra avere in mano un accordo con il Real Madrid, ma potrebbe anche rinnovare coi rossoneri. In giornata inoltre ci sono stati gli incontro con l'agente di Andrea Conti e con quello di Nikola Kalinic per portare i due calciatori alla corte di Montella e rinforzare ulteriormente l'organico in vista della prossima stagione.

In casa Fiorentina, oltre a Borja Valero, Kalinic e Bernardeschi, si lavora anche per la cessione di Josip Ilicic con la Sampdoria anche se la distanza fra domanda e offerta appare ancora ampia. C'è inoltre da registrare un'offerta dalla Cina per Renato Sanchez. Il Crotone è tentato dalla possibilità di portare in Calabria Antonio Cassano, ora svincolato, che piace anche all'Hellas, mentre la SPAL ha praticamente chiuso col Bologna – che ha ufficializzato Giancarlo Gonzalez dal Palermo – per il difensore Marios Oikonomou e il centrocampista Luca Rizzo.

Il Real Madrid spinge per chiudere con Kylian Mbappé del Monaco, potrebbe essere lui il colpo per il dopo Cristiano Ronaldo, il cui futuro si deciderà dopo la Confederation Cup. Per il francese è pronta un'offerta da 100 milioni di euro. Intanto il club cede in prestito al Deportivo La Coruna Federico Valverde. In Inghilterra invece il Manchester United si prepara a un grande restyling con gli arrivi di James Rodriguez e Alvaro Morata, proprio dal Real Madrid, e di Ivan Perisic dall'Inter.

Il Borussia Dortmund fissa il termine ultime per la cessione di Pierre-Emerick Aubameyang. Se entro il 26 luglio non dovesse ricevere un'offerta di almeno 70 milioni di euro, il club lo tratterrà per la prossima stagione. Fra le ufficialità di giornata spiccano quelle del portiere Koen Casteels con il Wolfsburg, che ha rinnovato il contratto col club tedesco fino al 2021; la permanenza di Takuma Asano allo Stoccarda e l'arrivo di René Adler al Mainz dall'Amburgo. Il presidente del Nizza, Jean-Pierre Rivere, ha parlato del futuro di Mario Balotelli, in trattativa per un'eventuale permanenza dell'attaccante. "Posso dire tre cose. Uno, Il giocatore vuole restare e due, è disposto a fare dei sacrifici. Tre, ci stiamo ancora lavorando. Non posso dire di più". Lo Zenit San Pietroburgo punta forte su Cristian Pavon del Boca Juniors e avrebbe pronta un'offerta da 12 milioni di euro per battere Benfica e Porto. Il giocatore ha una clausola di 18 milioni e probabilmente si chiuderà a 15.

Altre ufficialità in Europa: L'AEK Atene ha comunicato l'acquisto dal Las Palmas dell'esterno sinistro portoghese Helder Lopes. Il giocatore ha firmato un contratto fino al giugno del 2019. Doppio colpo dal Messico per i Rangers. Il glorioso club scozzese ha ingaggiato Eduardo Herrera, attaccante di 28 anni proveniente dal Pumas e che nell'ultima stagione ha giocato in prestito al Veracruz. Sempre in giornata è stato ufficializzato Carlos Pena, conosciuto in patria come "Gullit" per via delle treccine. Centrocampista classe 1990, nell'ultima stagione ha giocato al Leon, in prestito dal Chivas. Per entrambi contratto triennale. Rodrigo Battaglia è un nuovo giocatore dello Sporting Lisbona. Lo rende conto il club lusitano. 25 anni, il centrocampista si trasferisce a titolo definitivo dal Braga. Nell'ultima stagione 4 reti in 30 partite.