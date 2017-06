Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 23 giugno

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

IN INGHILTERRA SICURI: ALEX SANDRO AL CHELSEA. MONTELLA FA TENTENNARE DONNARUMMA. BANEGA IN TRATTATIVA COL SIVIGLIA. VLAHOVIC ALLA FIORENTINA. LA LAZIO RISCATTA PALOMBI. CAGLIARI, RINNOVA CAPUANO

Indiscrezione dall'Inghilterra: Alex Sandro sarà presto un nuovo calciatore del Chelsea. La stampa d'oltremanica è sicura che alla fine la Juventus cederà il calciatore, nonostante le dichiarazioni di Marotta che due giorni fa ha affermato di aver già respinto un'offerta da 60 milioni di euro. I bianconeri hanno incontrato Davide Lippi, agente di Leonardo Spinazzola e Simone Andrea Ganz. L'obiettivo dei bianconeri è quello di portare a Torino l'esterno dell'Atalanta già nella prossima stagione, mentre per l'attaccante si prospetta un prestito in Serie A. Dopo le visite mediche effettuate ieri da Patrik Schick, i bianconeri cercano di piazzare altri colpi. Pronta un'offerta da 22 milioni di euro per Matteo Darmian, chiesto il prestito di Renato Sanches al Bayern Monaco. E Federico Bernardeschi resta un obiettivo molto caldo. Fabio Paratici ha incontrato il procuratore di Pietro Pellegri per discutere del trasferimento a Torino dell'attaccante classe 2001, calciatore che piace anche a Milan e Inter. In uscita, Dani Alves è sempre più vicino al Manchester City. Juan Cuadrado, stando alle indiscrezioni provenienti dalla Francia, nelle ultime ore è stato proposto all'Olympique Marsiglia. Lipsia e Schalke 04 sono sulle tracce di Pol Lirola, terzino reduce da una stagione al Sassuolo ma di proprietà della Juve.

La visita di Vincenzo Montella a Castellammare di Stabia potrebbe aver fatto breccia. Secondo diverse fonti, Gianluigi Donnarumma sarebbe vicino al tornare sui propri passi, con la possibilità di un rinnovo col Milan che torna in auge. I rossoneri, da parte loro, hanno bloccato la ricerca di un sostituto. E i tifosi sognano anche l'addio a Raiola. Ma questa è un'altra storia. L'ala catalana Gerard Deulofeu potrebbe essere una idea della Roma per il dopo Salah. A dichiararlo lo stesso procuratore del calciatore: "Per quanto riguarda il suo futuro è ancora tutto da vedere, ma la Roma rappresenta un'ipotesi, parliamo di un grandissimo club", ha detto Gines Carvajal a Romanews.eu.

Domenico Berardi nel mirino di tutti. Ci pensa soprattutto la Roma, che con Eusebio Di Francesco in panchina ha una carta molto importante da potersi giocare. Ma l'Inter resta alla finestra: idea lontana, però pur sempre idea. Molto più defilata, di fatto trascurabile, l'ipotesi Fiorentina.

Luciano Spalletti, tecnico dell'Inter, ha parlato al Quotidiano Sportivo: "Ho già detto che cercheremo due difensori di qualità, ma potremo fare di più se riusciremo anche a fare qualche cessione. Il rapporto con Sabatini? Guardi, se io fossi un presidente costringerei allenatore e ds a vivere sotto lo stesso tetto e parlarsi sempre. Per darsi idee e ipotesi, per battersi insieme e vincere. Vincere è bello". Milan Skriniar e Borja Valero. Questi i primi due obiettivi dell'Inter di Luciano Spalletti. Negli ultimi due giorni il club nerazzurro ha fatto dei sensibili passi avanti ma oggi, dopo gli ultimi contatti telefonici, le parti hanno deciso di darsi appuntamento alla prossima settimana, anche perché c'è da aspettare il ritorno dalla Cina di Walter Sabatini. Con la Samp è stato trovato un accordo di massima sulla valutazione del difensore slovacco (nell'affare anche Gianluca Caparari), mentre prima di chiudere l'acquisto di Borja Valero bisognerà ultimare la cessione di Ever Banega al Siviglia. "Trattiamo con gli andalusi, ma nove milioni di euro sono pochi", ha detto lo stesso Sabatini. Gabigol verso il Porto? Gli agenti dell'attaccante brasiliano avrebbero proposto il calciatore ai dirigenti della squadra lusitana.

La Fiorentina ha ufficializzato l'acquisto dell'attaccante serbo Dusan Vlahovic, classe 2000. L'ex Partizan Belgrado ha firmato un contratto di cinque anni ed effettuerà le visite mediche di rito nella giornata di lunedì. Matias Vecino è finito nel mirino del Tottenham.

La S.S. Lazio comunica di aver esercitato il diritto di contro-opzione in relazione al calciatore Simone Palombi che, pertanto, farà ritorno al Centro Sportivo di Formello dal prossimo 1° luglio. I biancocelesti hanno un nuovo concorrente nella corsa ad Alejandro Gomez: sul Papu, infatti, sembra essere piombato prepotentemente lo Zenit San Pietroburgo di Roberto Mancini.

Il Cagliari ha annunciato il rinnovo di Marco Capuano. Il difensore abruzzese ha firmato per altre due stagioni, prolungando il suo contratto sino al 2019. L'Hellas Verona è interessato a Daniele Gastaldello, in scadenza di contratto nel 2018 con il Bologna. Martedì ci saranno le visite mediche di Mattiello con la SPAL. L'attaccante del Genoa Giovanni Simeone piace molto anche in Spagna, in particolare a Siviglia e Villarreal. Molto attivi sul mercato Chievo e Crotone. I veronesi, dopo aver chiuso per Garritano, Paloschi e Gaudino, stanno stringendo per Rigione e Rodriguez del Cesena. In serata ci sarà l'incontro tra Raffaele Vrenna e i dirigenti della Lazio: si parlerà di Ricardo Kishna, obiettivo del Crotone, che nel frattempo ha chiuso per Emerson Santos e riabbraccerà Budimir lunedì. Il ds Ursino ha chiuso le porte a Cassano: "È un talento assoluto, ma non ci interessa", ha dichiarato.

NEYMAR ASPETTA VERRATTI AL BARCELLONA. SOUTHAMPTON, PELLEGRINO È IL NUOVO ALLENATORE. MAN CITY-BAYERN, SFIDA PER SANCHEZ. ARSENAL, PRONTI 50 MILIONI PER LACAZETTE. FABINHO VICINO AL MANCHESTER UNITED. ZENIT, COLPO DRIUSSI PER L'ATTACCO

Si scatenano anche Barcellona e Real Madrid. I blaugrana hanno chiuso per Ousmane Dembele e spingono per Marco Verratti anche se il PSG fa muro. Tramite Sport emergono alcune dichiarazioni di Neymar in merito alle voci sempre più insistenti sul futuro del centrocampista pescarese: "Mi piacerebbe vederlo al Barcellona, è un grande giocatore con una qualità tecnica incredibile. Ha il profilo e le caratteristiche giuste per giocare con noi nel Barça. Se dovesse chiudersi l'operazione, sono certo che tutta la squadra lo accoglierebbe al meglio perché è un giocatore impressionante". Il Real invece, è in pressing per Kylian Mbappé: ieri Zidane ha chiamato il giovane fenomeno del Monaco, l'accordo sembra sempre più vicino.

Il Southampton ha annunciato il nuovo allenatore: sarà Mauricio Pellegrino. Il Manchester City di Pep Guardiola non si è rassegnato all'idea di veder sfumare Alexis Sanchez. E' lui è il sogno di mercato del tecnico catalano, che per convincere l'Arsenal sta preparando un'offerta da 55 milioni di euro cash. La trattativa che porterà il jolly del Monaco, Fabinho, al Manchester United, è in dirittura d'arrivo. Secondo il Mirror, i Red Devils sono pronti a chiudere l'affare: al Monaco andranno circa 40 milioni di euro, a giorni dovrebbe esserci l'ufficialità. Entra nella fase decisiva la trattativa tra Arsenal e Lione per Alexandre Lacazette. Secondo RMC Sport, i Gunners hanno messo sul tavolo 50 milioni di euro. Settimana prossima ci sarà un incontro tra i due club: il calciatore, attualmente in vacanza, dovrebbe conoscere la sua prossima destinazione entro fine mese.

Sta per arrivare il primo colpo targato Roberto Mancini: lo Zenit sta per pagare al River Plate la clausola di Sebastian Driussi, attaccante argentino classe '96, dello Zenit. Al club argentino verranno versati 15 milioni di euro.

Secondo riporta il Sun, Lewandowski sarebbe pronto a lasciare il Bayern Monaco, a maggior ragione nel caso in cui i bavaresi acquistassero Sanchez dall'Arsenal. Per il futuro del polacco si profila un duello tra Chelsea e Manchester United. Serge Gnabry con ogni probabilità non resterà la prossima stagione alla corte di Carlo Ancelotti. Si va verso il prestito all'Hoffenheim.