Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 26 giugno

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

© foto di Federico De Luca

I DELLA VALLE METTONO IN VENDITA LA FIORENTINA. BANEGA E MURIEL VERSO IL SIVIGLIA. NAPOLI, COLPO OUNAS E OBIETTIVO KEITA. E' FATTA PER KARSDORP ALLA ROMA. MILAN SU CALHANOGLU. PARLA DONNARUMMA

Fiorentina in vendita: “La Proprietà della ACF Fiorentina comunica di essere assolutamente disponibile, vista l'insoddisfazione di parte della tifoseria, a farsi da parte e mettere la Società a disposizione di chi voglia acquistarla per poterla poi gestire come ritiene più giusto fare. È questo il momento in cui chi vuole bene alla Maglia Viola e ritiene che la Società possa essere gestita diversamente e con maggiore successo, deve farsi avanti. - si legge in una nota ufficiale del club - La Proprietà si rende disponibile ad accogliere offerte concrete, ovviamente solo da chi voglia veramente bene alla Maglia Viola ed abbia la serietà e la solidità indispensabili per guidare una Società impegnativa come la Fiorentina”.

Secondo le indiscrezioni raccolte da TMW Radio, l'Inter sarebbe disposta ad accettare i 9 milioni offerti dall'Inter per Ever Banega. Il club andaluso, dopo aver praticamente chiuso per Luis Muriel, sta per "riportare a casa" l'argentino, lasciato a zero durante lo scorso mercato.

Arriva la conferma diretta di Adam Ounas al passaggio al Napoli. Attraverso il suo nuovo profilo Instagram, il talento '96 ha salutato il Bordeaux e annunciato il trasferimento: "È ormai ufficiale che i miei nuovi colori sono quelli del Napoli. Parto per una nuova sfida con gioia e determinazione, ma lascio un grande club che mi ha dato tutto e devo ringraziare le persone che hanno creduto in me dall'inizio".

La Roma è pronta a piazzare un altro colpo in difesa. Secondo quanto riporta Sky Sport, sarebbe infatti arrivata prima del previsto la risposta del Feyenoord per Rick Karsdorp. Restano solo piccoli dettagli da limare tra le parti, ma già domani - o al massimo dopodomani - il giocatore effettuerà le visite mediche con i giallorossi.

Braccio di ferro tra Mario Rui e la Roma, dopo l'incontro avvenuto quest'oggi a Trigoria. Il procuratore del laterale portoghese, Mario Giuffredi, ha dichiarato che il suo assistito vuole solo il Napoli. Nel frattempo, il Sassuolo ha riscattato Matteo Ricci dal club giallorosso.

Lorenzo Pellegrini alla Roma. Ci siamo. L'agente del calciatore, Giampiero Pocetta, sarà oggi a Cracovia per definire i dettagli con il centrocampista ora al Sassuolo. Il ragazzo sarà impegnato nella gara dell'Under 21 contro la Spagna e il procuratore assisterà alla sfida, incontrando anche Pellegrini per definire firma e dettagli del trasferimento-ritorno in giallorosso. Le ultime, raccolte da Tuttomercatoweb.com, raccontano che il nero su bianco sul contratto e anche le visite saranno effettuate in Polonia.

L'obiettivo di mercato di Juventus e Roma Matteo Darmian avrebbe ufficialmente chiesto di essere ceduto a Mourinho e alla dirigenza del Manchester United. Il giocatore ha espresso la volontà di tornare in Italia nell'anno che porterà al Mondiale in Russia.

L'Inter ha dettato la linea sul fronte Ivan Perisic: niente sconti sui 50 milioni richiesti e cessione entro il 30 di giugno. Il croato è cedibile in nome del fair play finanziario, ma solo fino a venerdì. Nel caso in cui nessuno dovesse bussare alla porta con quei milioni in mano, il giocatore tornerà a essere una priorità nerazzurra, con buona pace del Manchester United di Mourinho.

Il Napoli punta Keita: Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss nei giorni scorsi il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha chiamato la Lazio per chiedere informazioni su Keita Balde. La Lazio pare disposta a trattare, ma il giocatore continua a dare preferenza alla Juventus.

Hakan Calhanoglu obiettivo concreto del Milan per la prossima stagione. La conferma arriva dal suo procuratore, Bektas Demirtas, intervistato dal portale tedesco Reviersport.de: "Ci sono stati dei contatti, ma non voglio esprimermi sul contenuto - ha dichiarato -. Dico solo che il Milan è un top club a livello europeo". Legato al Bayer Leverkusen da altri due anni di contratto, il calciatore classe '94 ha una valutazione non inferiore ai 20 milioni di euro.

Gianluigi Donnarumma ha parlato nella conferenza stampa alla vigilia della semifinale dell'Europeo Under-21 tra Italia e Spagna. Il portiere del Milan ha confermato che si concentrerà sul suo futuro solo dopo la fine dell'avventura continentale con la maglia azzurra. I rossoneri, nel frattempo, pensano a cedere Carlos Bacca, su cui ci sarebbe il fortissimo interesse dell'Olympique Marsiglia. Vincenzo Montella ha raggiunto Casa Milan in serata per un summit di mercato con l'ad Marco Fassone e il ds Massimiliano Mirabelli.

Fiorentina-Politano, le cifre dell'affare: Il futuro di Matteo Politano potrebbe tingersi presto di viola visto che la trattativa fra le parti procede spedita anche se le cifre sono diverse da quelle finora emerse. Secondo quanto appreso dalla redazione di Tuttomercatoweb.com per il cartellino la Fiorentina dovrebbe versare una cifra fra i 15 e i 20 milioni di euro nelle casse del Sassuolo, mentre il giocatore firmerà un contratto da 1,2 milioni con la società viola.

Marten de Roon può davvero tornare in Italia, dopo una stagione in Premier League. All'olandese ci sono parecchie squadre interessate, anche importanti come il Manchester United, oltre a due società della nostra Serie A: si tratta dell'Atalanta - e sarebbe un ritorno clamoroso - e della Lazio. I capitolini stavano valutando il profilo di Enzo Perez, ma il centrocampista del Valencia dovrebbe finire al Newcastle.

TRAORÉ AL LIONE. IL REAL SI RINFORZA IN ATTACCO: SANDRO E MBAPPÉ. KANE-MANCHESTER UNITED, SI PUÒ. VIDAL CHIAMA SANCHEZ AL BAYERN MONACO

Le ufficialità di giornata - Il Lione comunica attraverso i propri canali ufficiali l'acquisto di Bertrand Traoré. L'attaccante del Burkina Faso, classe 1995, si trasferisce per un costo di 10 milioni di euro e sigla un contratto quinquennale. Diego Llorente è invece un nuovo giocatore della Real Sociedad. Acquisto a titolo definitivo con opzione di recompra dal Real Madrid, contratto quinquennale per il difensore.

Secondo quanto riferito da Telefoot, il presidente del Real Madrid Florentino Perez all'inizio di questo mese ha incontrato la famiglia di Kylian Mbappé in Francia per convincere il talentino del Monaco a vestire la maglia dei blancos. Il numero uno del club madridista ha fatto sapere di voler puntare molto sul giocatore, confermandogli che scegliere il Real sarebbe la miglior opzione per la sua carriera. Il Real Madrid segue da vicino anche Sandro Ramirez, attaccante in uscita dal Malaga che sembrava ad un passo dall'Everton. A riportarlo è Marca, secondo cui i blancos valutano il suo profilo per regalare a Zidane nuove soluzioni offensive.

Secondo quanto riferito da AS, il Barcellona è pronto a presentare la prima offerta ufficiale al PSG per Marco Verratti. I catalani sono pronti a mettere sul piatto circa 70 milioni per il centrocampista italiano, con i parigini che non hanno intenzione di mettersi a sedere a trattare per meno di 80. Il Galatasaray fa sul serio per riportare in Turchia Arda Turan. Secondo quanto raccolto dalla stampa turca, il Gala vuole offrire 30 milioni al Barcellona per il centrocampista offensivo classe '87.

Secondo quanto riportato dai media inglesi, i bookmakers avrebbero abbassato notevolmente la quota relativa a un passaggio dell'attaccante del Tottenham Harry Kane al Manchester United. Il presidente degli Spurs Levy si è però 'messo a ridere' di fronte a queste speculazioni, valutando il proprio bomber non meno di 200 milioni di sterline. Secondo quanto riportato dal Daily Star, il Manchester United è vicino ad annunciare l'acquisto di Nemanja Matic dal Chelsea. Il club di Mourinho in settimana dovrebbe versare i 40 milioni di sterline utili per chiudere l'accordo con i Blues.

Mentre in Inghilterra si parla di un possibile scambio di punte tra il Manchester City e l'Arsenal con protagonisti Sergio Aguero e Alexis Sanchez, il Sun ribadisce la volontà del Bayern Monaco di puntare sul cileno. Arturo Vidal, compagno di Nazionale dell'ex Barcellona, starebbe provando a convincere il giocatore definendo la squadra di Ancelotti come la 'migliore al mondo'. Renato Sanches, centrocampista del Bayern Monaco e obiettivo del Manchester United, ha parlato al rientro dall'Europeo Under21 in Polonia: "Il Bayern è un grande club e in linea di principio resterò in Baviera. Se dovessi partire non mi scoraggerei, ma il mio obiettivo è restare e fare del mio meglio con questa maglia".

Il Liverpool ha inviato alcuni osservatori all'Europeo in Polonia per visionare da vicino Max Meyer, centrocampista di proprietà dello Schalke 04. Su di lui non c'è però solo l'interesse di Klopp, ma anche del Tottenham, pronto all'offerta per il giocatore della Nazionale tedesca. A riportarlo è il Daily Star.

Secondo quanto riferito da L'Equipe, il Borussia Dortmund ha fissato il prezzo per la possibile cessione di Pierre-Emerick Aubameyang. Il giocatore, che piace molto ad Atletico Madrid e Manchester United, e che in passato è stato oggetto del desiderio anche del Milan, potrà lasciare la Germania solo per 70 milioni di euro.

Secondo quanto riportato dall'Independent, il presidente del Lione Jean-Michel Aulas avrebbe già parlato direttamente con Oliver Giroud, attaccante 30enne di proprietà dell'Arsenal che lascerà i Gunners nel corso della prossima estate. Il numero uno dei francesi ha anche recentemente confermato di aver avviato la trattativa con la società inglese.

Domenico Criscito e il futuro, ancora allo Zenit. Nei prossimi giorni - secondo quanto raccolto da TMW - l'agente Andrea D'Amico, dopo che il giocatore è stato dichiarato incedibile dal club russo, approfondirà i contatti con la stessa società e la sensazione è che si vada verso il rinnovo del contratto.