Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 28 marzo

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

JUVENTUS: IL PSG PIANIFICA L'ASSALTO A PJANIC, DERBY D'ITALIA PER JOAO CANCELO. L'ENTOURAGE DI ALLEGRI ALLONTANA L'IPOTESI PARIGINA. MILAN: DEPAY NEL MIRINO, MIRABELLI CONFERMA IL RINNOVO DI GATTUSO. INTER: SABATINI SALUTA SUNING. LAZIO: OBIETTIVO GABBIADINI. BOLOGNA: VERDI PREPARA I BAGAGLI. ROMA, PALLOTTA: ”NON SIAMO UN SUPERMERCATO”. NAZIONALE: ANCELOTTI PRENDE TEMPO, MANCINI IN POLE - In casa Juventus si registrano le notizie di mercato legate ai gioielli a disposizione di Allegri. Dopo i sondaggi è arrivata anche la prima offerta: il Paris Saint-Germain ha pronto per Pjanic un contratto da 8 milioni di euro netti a stagione e per 5 anni. L’offerta - sottolinea il Corriere della Sera - rivela una nuova strategia di mercato da parte del fondo sovrano qatariota proprietario del club: costruire una squadra competitiva in Champions, non più soltanto con campioni 'spot'. L'ex Roma ha un contratto che lo lega alla Juventus fino al 2021 e il club bianconero ha già fatto trapelare la volontà di non cederlo. Derby d'Italia sul mercato: se l'Inter ha praticamente definito l’ingaggio a costo zero del bianconero Asamoah, per il quale è pronto un triennale da 3,5 milioni, la Juve vuole soffiare ai nerazzurri Joao Cancelo, vecchia fiamma della Signora. C’è anche lui tra i principali candidati a rilevare la pesante eredità che lascerà a destra Lichtsteiner. Il club di Suning non è affatto sicuro di potersi permettere il riscatto dell’esterno portoghese, e la scadenza del prestito, fissata per il 31 maggio, obbligherebbe l’Inter a inserire l’esborso sul bilancio della stagione attuale. In caso di dietrofront nerazzurro - scrive il Corriere di Torino - l’ad Marotta andrebbe subito a riallacciare i fili della trattativa con il Valencia. Intanto l'entourage di Allegri - secondo Le Parisien - ha smentito i contati col Paris Saint-Germain, confermando la permanenza dell'ex tecnico del Milan sulla panchina bianconera.

E' Depay il primo obiettivo del Milan per rinforzare l'attacco in vista della prossima stagione. Il club rossonero, tramite il suo ds Mirabelli, da settimane è in trattativa sia con l'Olympique Lione che col suo entourage e spera di chiudere in fretta l'affare. Però, scrive Tuttosport, la società meneghina nel frattempo sta valutando anche delle alternative. Una gioca sempre in Ligue 1 e corrisponde al nome di Saint-Maximin, giocatore 21enne del Nizza molto apprezzato dal suo compagno di squadra Balotelli che ha una valutazione di mercato che si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Bacca ha ammesso che vuole restare al Villarreal, escludendo dunque un ritorno in rossonero.

Raggiunto da RMC Sport a margine di un evento in Franciacorta, Mirabelli, ds del Milan, ha indicato la priorità del club rossonero. Sul rinnovo di Gattuso: "Non c'è nessun problema. Siamo sotto Pasqua, aprendo il nostro uovo troveremo il rinnovo di Gattuso. Notizie entro 3-4 giorni? Penso che non ci saranno problemi. Gattuso voi lo conoscete solo come allenatore, per me sarà un allenatore tra i più importanti nei prossimi anni: giusto tenerselo stretto".

Punto sull'Inter. Adesso è ufficiale: Sabatini non è più il direttore tecnico di Suning Sports (di conseguenza, l'addio si estende anche al club nerazzurro). La Gazzetta dello Sport scrive che la conferma dello stesso Spalletti sia legato ai risultati di campo e alla condivisione del progetto. E torna a girare il nome di Branca per il ruolo di ds. A spingere per questo ritorno di fiamma sarebbe, guarda caso, Moratti. Ma a Nanchino sono convinti che la squadra manageriale è forte così com'è. La Gazzetta dello Sport sottolinea l'inversione di rotta di Suning (dai proclami faraonici di un anno fa al pragmatismo di oggi), evidenziando però anche l'ottimo lavoro portato avanti da Ausilio in vista della prossima stagione: Martinez, De Vrij e Asamoah sono colpi quasi chiusi e Bernard potrebbe essere un altro obiettivo raggiunto sempre a parametro zero.

La Lazio segue Gabbiadini per l'estate, così come il Bologna è sulle tracce dell'ex Napoli in uscita dal Southampton. Proprio i felsinei si preparano a salutare Verdi, che piace a Roma, Napoli, Inter ma anche al Siviglia, al Watford e al Leicester. Dall'Emilia potrebbe partire anche Destro. Intano l'agente di Sandro ha detto a TMW che il brasiliano ex Tottenham vorrebbe restare a Benevento con la squadra in Serie A, senza però smentire i contatti con altre squadre italiane. Il presidente della Roma, Pallotta, ha parlato dagli Stati Uniti come spesso accade ai microfoni dell'emittente Sirius XM Radio. Di seguito le sue parole dove si è concentrato sul mercato: “Le cose non sono semplici quando un calciatore si trasferisce. C’è frustrazione da parte mia quando la gente dice che la Roma è un supermercato. Lasciate che vi faccia un esempio. Se ci pensate, Pjanic aveva una clausola rescissoria e doveva andare. Salah sta facendo sfaceli in Premier League, disse di voler andar via e non restava ancora molto del suo contratto, quindi non avevamo scelta. Ci sono cose che vanno in scena dietro le quinte che le persone non realizzano, come calciatori che vogliono partire o cose che dobbiamo fare. Non stiamo soltanto provando a vendere calciatori. Monchi? Gli ci è voluto un po’ di tempo per ambientarsi, perché, come tutti sappiamo, Roma non è un ambiente così facile con tutti i media che ci sono, è stato un po’ diverso per lui rispetto a Siviglia. È arrivato alla fine dello scorso anno senza avere troppo tempo sul mercato. C’era da fare molta pulizia e poi doveva impostare i suoi processi di lavoro, e questo prende tempo”.

Capitolo Nazionale. Il Corriere dello Sport fa il punto sulla scelta del futuro commissario tecnico: Costacurta negli scorsi giorni ha incontrato Ancelotti, ma il tecnico emiliano ha preso tempo perché aspetta eventuali chiamate dalla Premier League. La alternative corrispondono ai nomi di Conte, che ha però ricevuto una mega-offerta dal Paris Saint-Germain, Ranieri, Di Biagio e Mancini. Proprio il manager dello Zenit San Pietroburgo in questo momento sembra il più convinto tra i papabili a venire incontro alle esigenze della FIGC per dare il via al nuovo ciclo.

TOTTENHAM: NEL MIRINO BRUNO FERNANDES. MANCHESTER CITY: ISCO PER LA NUOVA STAGIONE. BAYERN MONACO: TANTI NOMI PER LA PANCHINA. MANCHESTER UNITED: MOURINHO HA CONVINTO BALE. MACCABI TEL-AVIV: CRUYFF SALUTA A FINE STAGIONE - Bruno Fernandes, centrocampista ex Sampdoria oggi allo Sporting Lisbona, è finito nel mirino del Tottenham. Secondo quanto riportato dal Sun il Manchester City è pronto a fare follie per Isco: per il centrocampista del Real Madrid sarebbero pronti 85 milioni di euro e per il giocatore un consistente aumento d'ingaggio rispetto a quanto attualmente percepisce con i campioni d'Europa. Il Werder Brema comunica l'estensione del contratto di Bartels fino al 2020. Secondo quanto riportato dal Daily Mail spunta anche il nome di Capello per la panchina dell'Arsenal.

Secondo quanto riportato dalla Bild Tuchel non sarà l'allenatore del Bayern Monaco la prossima stagione e la motivazione principale sarebbe dovuta al "no" dei senatori al suo arrivo. Per questa ragione Hoeness ha tentennato nel contattare l'ex tecnico del Borussia Dortmund e quando l'ha fatto era ormai troppo tardi: su Tuchel è in vantaggio l'Arsenal. Circa il dopo-Heynckes, nella rosa dei papabili sulla panchina del Bayern ci sono Kovac, protagonista di una grande stagione all'Eintracht Francoforte, e Hasenhuttl, guida del Lipsia. Da tenere d'occhio anche Pochettino, Favre e addirittura Conte. La priorità è comunque data ai tecnici madrelingua tedesca. Fuori dai giochi Nagelsmann, ritenuto non ancora pronto e Klopp, saldo sulla panchina del Liverpool.

Secondo quanto scrive il Mirror, Mourinho avrebbe convinto Bale a lasciare il Real Madrid per tornare in Premier League. Il destino, chiaramente, sarebbe quello di Old Trafford: al gallese sarebbe stato promesso un ruolo centrale nella ricostruzione del Manchester United, mentre con le merengues continua a vivere all'ombra di Ronaldo e del possibile approdo futuro di Neymar. Jordi Cruyff lascerà la guida del Maccabi Tel-Aviv al termine della stagione. Lo annuncia lo stesso tecnico olandese attraverso il proprio profilo Twitter.