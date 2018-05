Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 3 maggio

Le principali news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

JUVE: IL BAYERN SU DYBALA, LO UNITED FISSA IL PREZZO DI MARTIAL. NAPOLI: CHELSEA SU SARRI, IL CITY SU JORGINHO. DE LAURENTIIS VALUTA PIU' NOMI PER LA PANCHINA. MILAN: TRE GRANDI NOMI NEL MIRINO. INTER: KONDGOBIA RESTA A VALENCIA, FUMATA NERA PER IL RISCATTO DI CANCELO. TORINO: PUO' TORNARE GLIK. CAGLIARI: SI PUNTA AL RITORNO DI RANIERI -

Importante notizia di mercato in arrivo dalla Germania, nello specifico dalla Bild. Secondo il quotidiano tedesco il Bayern Monaco, a prescindere dall'eventuale permanenza di Lewandowski, avrebbe deciso di fare un importante investimento nel reparto offensivo. E uno dei nomi in cima alla lista dei dirigenti bavaresi sarebbe quello di Dybala della Juventus, per il quale sarebbe già pronta una prima proposta da 100 milioni di euro. Oltre alla Joya juventina, occhi anche su Griezmann dell'Atletico Madrid e Benzema del Real Madrid, giocatori che sarebbero comunque considerati alternative all'argentino.

Il Manchester United è entrato nell'ordine di idee di cedere Martial, attaccante francese acquistato nel 2015 dai Red devils per 60 milioni di euro più 20 di bonus. Secondo il Corriere dello Sport, il club inglese ha fissato il prezzo per la cessione dell'attaccante transalpino: 50 milioni di euro. La Società bianconera è avvisata.

Due nomi per la fascia difensiva della Juventus: è sfida franco-ispanica, secondo quanto riferito da Tuttosport. Il favorito, al momento, è Digne, che prenderebbe il posto di Alex Sandro in caso di partenza del brasiliano, assieme ovviamente a Spinazzola, di rientro dall'Atalanta. In caso di permanenza del brasiliano, invece, l'investimento avverrebbe a destra, con Bellerin nel mirino. Al netto, ovviamente, della trattativa per Darmian. Un caffè per restare alla Juventus. È quello che, secondo quanto riferito da Tuttosport, Marchisio prenderà con Marotta. Sul tavolo, la permanenza in bianconera: il Principino non è soddisfatto della stagione che si sta concludendo, ma non ha intenzione di lasciare la Vecchia Signora. Si vede solo in bianconero, due anni fa ha rifiutato il Bayern Monaco, ora ci sono le sirene della MLS. Ma vorrebbe rimanere in bianconero: pensa di poter dare tanto alla Juve, in campo e fuori. E lo dirà anche a Marotta.

Punto sul Napoli, dove tiene banco il futuro di Sarri. La permanenza non è certa, mentre Sky Sport fa sapere che il Monaco non intriga l'allenatore ex Empoli. Il Chelsea, invece, rappresenta una possibilità. In caso di addio, De Laurentiis valuta Giampaolo, Fonseca, Emery ma anche l'ex Roma Garcia. Russia 2018 sarà una ulteriore vetrina per Koulibaly, protagonista di una stagione eccellente. De Laurentiis due estati fa ha rifiutato 60 milioni dal Chelsea (anche perché la Juve ha pagato la clausola di Higuain) e ha rinnovato il contratto al senegalese fino al 2021. Dunque, il Napoli è forte dell’accordo in essere ma Koulibaly guadagna poco più di due milioni (circa 2,4 bonus compresi) e sa che altrove potrebbe prenderne, almeno, il doppio. Ecco perché, specie se dovesse andar via Sarri, spingerà per andare altrove, magari per seguire il suo attuale allenatore proprio a Londra. Certo, De Laurentiis potrebbe rilanciare con un ulteriore aumento di stipendio ma dovrà essere innanzitutto il progetto tecnico a convincere Koulibaly e il suo agente Satin. Nella serata di mercoledì, il portiere Reina ha organizzato una festa d'addio in un locale di Coroglio. L'estremo difensore spagnolo - riporta il Corriere del Mezzogiorno - ha preferito salutare tutti prima della fine del campionato e dopo la gara di Firenze che ha segnato la corsa Scudetto a favore della Juventus. "Vi porterò sempre nel cuore", ha detto Reina che nella prossima stagione vestirà la casacca del Milan. Ultime sul futuro di Jorginho, centrocampista del Napoli, direttamente da La Gazzetta dello Sport. Sarri lo considera un pilastro ma il Napoli sarebbe disposto a cederlo qualora cambiasse allenatore. Su Jorginho è forte, molto forte, l’interesse del City di Guardiola, ma il club azzurro ovviamente intende monetizzare al massimo il magic-moment del suo regista. C’è chi è disposto a giurare che Pep sia pronto a mettere sul piatto anche 45-50 milioni di euro. L'agente Petras, a Radio Crc, ha detto che Hamsik resterà in azzurro. Nessuna offerta dalla Cina, dunque, per il capitano che vuole vestire ancora la maglia del club partenopeo.

Milan grandi firme. È quello che preparano Fassone e Mirabelli per il futuro. Presi Reina e Strinic, i rossoneri puntano in grande. Secondo quanto riferito da Tuttosport, tre nomi per il reparto offensivo del Diavolo: Morata, Dzeko e Depay. Nomi complicati, per un motivo o per l'altro.

Cancelo e l’Inter si allontanano sempre di più. Fumata nera - sottolinea La Gazzetta dello Sport - nel recentissimo contatto fra il club nerazzurro e il Valencia. Non sembrano esserci infatti margini di trattativa per un rinnovo del prestito con obbligo di riscatto a giugno 2019: o Suning paga il riscatto di 35 milioni entro il 30 maggio oppure il ragazzo rientra a Valencia, dove avrebbero già in mano offerte da almeno 50 milioni provenienti dalla Premier League e anche da Madrid, sponda Real. Valencia e Inter hanno parlato anche di Kondogbia: il francese è in Spagna in prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni. E il club di Peter Lim ha già fatto sapere che verserà la cifra dovuta nei tempi prestabiliti. Un'operazione che non garantirà comunque all'Inter grandi plusvalenze, visto che il 25enne di Nemours nell’estate del 2015 fu prelevato dal Monaco per una cifra intorno ai 40 milioni di euro (bonus compresi). Su Kondogbia, va ricordato, i nerazzurri vantano un 25% sulla eventuale futura cessione. Il Valencia, almeno per questa sessione di mercato, non si priverà comunque del giocatore, anche perché c’è una Champions League (quarto posto nella Liga ormai a un passo) da affrontare e onorare nella prossima stagione. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, nelle casse dell'Inter potrebbero entrare 4-5 milioni per la cessione definitiva di Nagatomo al Galatasaray. Nei giorni scorsi gli agenti del 31enne esterno giapponese hanno incontrato il d.s. nerazzurro Piero Ausilio (ieri sera all’Olimpico come tantissimi operatori di mercato) in Pinetina e nelle ultime ore il club turco si sarebbe avvicinato alle richieste milanesi.

La Roma continua le trattative per Coric, individuato da Monchi come prima pedina per la stagione che verrà: una scommessa sì, ma proveniente da un serbatoio di spessore qual è quello della Dinamo Zagabria, che recentemente ha regalato al calcio italiano talenti come Pjaca e Rog. Ma veniamo ai dettagli: alzata l'offerta nelle ultime ore, con la Dinamo ormai convinta a dire sì. L'affare va verso la conclusione sulla base di 7 milioni di parte fissa più 1 di bonus, ottenibile alla prima presenza del croato con la squadra di Di Francesco: il croato è atteso in Italia già nel weekend e la Dinamo non l'ha convocato per la sfida di domani, in casa dello Slaven Belupo, per mettere a rischio un trasferimento che appare davvero dietro l'angolo.

Punto sulla Fiorentina. Bruno Gaspar, laterale portoghese arrivato la scorsa estate dal Vitoria Guimaras, secondo quanto raccolto dalla redazione di Tutto,ercatoweb.com sarebbe finito nel mirino del'Olympiacos. Intanto Badelj, fa sapere La Gazzetta dello Sport, ha aperto alla permanenza in maglia viola.

Il Genoa riparte da Ballardini e dai suoi pilastri. Dopo il rinnovo del tecnico, spiega Il Secolo XIX, il club è pronto a lavorare anche per alcuni giocatori da lui considerati indispensabili. In difesa c'è Spolli, che presto rinnoverà, mentre Zukanovic è in prestito con obbligo di riscatto dalla Roma. Hiljemark ha già un contratto fino al 2020, Bertolacci tornerà al Milan ma i rossoblu potrebbero cercare di riportarlo a Genova anche in futuro. E Perin? Tutto dipenderà dalle offerte che arriveranno.

Il Torino al lavoro per Glik: secondo quanto riferito da Tuttosport, il club granata continua a lavorare per riportare in Italia il difensore polacco. Che ha un contratto fino al 2021 con il Monaco, ma vorrebbe tornare in Serie A e non ne fa una questione economica: col giocatore, in sostanza, l'accordo si può trovare, magari spalmando il ricco ingaggio attuale (2 milioni) su più stagioni. Col Monaco? Più complicato, anche perché su Glik ci sono anche Sampdoria e Lazio.

Tre nomi per il futuro del Sassuolo. Più quello di Iachini, ovviamente: l'attuale allenatore ha un anno di contratto e molto dipenderà da come finirà la stagione. Però la società, assicura Il Resto del Carlino, valuta alternative: sul taccuino della dirigenza, in particolare, De Zerbi, Maran e Nicola.

Un clamoroso ritorno per il Cagliari: secondo quanto riferito da Tuttosport, il club sardo starebbe infatti pensando a Ranieri. Il tecnico italiano sente aria di divorzio in quel di Nantes, per il futuro ha due opzioni: tornare in Inghilterra per aspettare una panchina libera. Oppure in Italia: in caso di salvezza, il presidente Giulini è pronto a fare un regalo ai tifosi sardi.

Punto sulla Sampdoria. Nel corso della lunga intervista rilasciata ai microfoni di RMC Sport, il presidente Ferrero s'è espresso sul futuro di Giampaolo, opzione che sta valutando il Napoli qualora Sarri decidesse di andare via la prossima estate: "Io ho un patto con lui, se chiama qualcuno viene da me e me lo dice. Se lui vuole andare in un grande club non posso fermarlo io. Torreira a Napoli con Giampaolo? Che si portasse tutti, basta pagare... Torreira è un giocatore di cui si parla troppo, molti club lo chiedono ma aspettiamo giugno: qualcosa accadrà. Chiaramente, la decisione ultima è del ragazzo: il Napoli, l'Inter e altre squadre, lo vogliono tutti. Quanto vale? Siamo sulla linea di Schick, vale un quarantino".

Capitolo Nazionale. La Stampa fa il punto sull'arrivo di Mancini come prossimo commissario tecnico della Nazionale italiana: il 14 maggio la data possibile per la firma. Lo Zenit, scrive però il quotidiano, è indispettito dalle manovre di avvicinamento della FIGC: fin dove arriverà questo fastidio non è dato saperlo, ma dal club russo vi è da attendersi qualche contromossa. E poi l'ingaggio: la FIGC ha stanziato un budget da 5 milioni netti per ct e staff, ma non intende usarlo tutto. L'obiettivo è arrivare a un ingaggio analogo a quello di Lippi nel 2006, quando il ct poi campione del mondo percepiva circa 1,6 milioni di euro all'anno. Mancini, chiosa il quotidiano, dovrà accettare un ingaggio a salire, partendo da una base inferiore ai 2 milioni per arrivare a 2,5.

BARCELLONA, PUO' TORNARE THIAGO ALCANTARA. BORUSSIA DORTMUND: VILLAS-BOAS PER LA PANCHINA. PSG: OBIETTIVI KANTE' ED ERIKSEN. BETIS: OBIETTIVO BOATENG. MANCHESTER UNITED: FELLAINI PUO' RESTARE -

Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo c'è da registrare il ritorno di fiamma del Barcellona per Thiago Alcantara. Il giocatore è cresciuto con i blaugrana, prima di trasferirsi al Bayern al seguito di Pep Guardiola nel 2013. Thiago non sarebbe contrario a un ritorno in Catalogna, soprattutto dopo l'acquisto dei bavaresi di Goretzka.

Dopo l'anno di esilio dorato nella Chinese SuperLeague, Villas-Boas potrebbe presto tornare protagonista nel calcio che conta. Il tecnico portoghese, ex di Porto, Chelsea, Tottenham e Zenit, potrebbe sbarcare in Bundesliga. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com nei giorni scorsi il Borussia Dortmund avrebbe attivato i propri canali verso l'allenatore. Al momento non si può parlare di una vera e propria trattativa avviata, ma di una forte dimostrazione d'interesse da parte del club giallonero nei confronti di Villas-Boas per l'avvio in estate di un nuovo ciclo.

Secondo quanto riportato dal Daily Express, il Paris Saint-Germain è pronto a offrire 100 milioni di sterline al Tottenham per acquistare Eriksen. Secondo il tabloid i campioni di Francia vogliono ricostruire il centrocampo attorno all'asso danese con l'obiettivo di vincere la Champions League. Non solo Eriksen. Il Paris Saint-Germain che vuole rifare il centrocampo cercherà di strappare Kanté al Chelsea e trovare così il sostituto di Thiago Motta. Lo riporta RMC, secondo cui il club inglese chiede per il cartellino ben 100 milioni di euro.

Boateng potrebbe tornare in Liga. Dopo l'ottima esperienza al Las Palmas, l'ex Milan finisce nel mirino del Betis. Lo riporta AS. Il ghanese, 31 anni, ritroverebbe Quique Setién che lo ha rivitalizzato proprio nell'esperienza alle isole Canarie. Attualmente Boateng è in forza all'Eintracht Francoforte, segnando 6 reti in 29 partite di Bundesliga e con l'obiettivo della Coppa di Germania, con la squadra che giocherà la finale contro il Bayern.

Nonostante le offerte non gli manchino, Casillas potrebbe proseguire (e forse terminare) la sua carriera con la maglia del Porto, club in cui milita dal 2015, anno in cui lasciò il Real Madrid. Il portiere, classe 1981, è considerato il vero leader dello spogliatoio dai compagni, che gli avrebbero chiesto a gran voce di restare. Il contratto dello spagnolo scade al termine della stagione, e su di lui ci sono squadre importanti come il Liverpool.

Secondo quanto riportato dal Manchester Evening News, il Manchester City di Guardiola starebbe pensando di fare sul serio per arrivare all'attaccante del Bayer Leverkusen Bailey, giamaicano classe 1997 autore di 12 reti e 6 assist in stagione con la squadra tedesca.

Il tecnico del Manchester United, Mourinho, ha parlato anche del futuro di Fellaini: "Le critiche del belga sulla gestione del suo rinnovo? Resto positivo, è un giocatore importante per la squadra e un giocatore che a me piace molto. Rispetto agli altri però la sua situazione è diversa, il destino è nelle sue mani e proprio per questo deciderà per ciò che lo renderà più felice. Lui sa che a me piacerebbe averlo ancora qua, così come al club. Dico di essere positivo a riguardo perché percepisco il suo gradimento nello stare qua".

Pulisic può diventare uno dei pezzi pregiati del prossimo mercato. L'esterno offensivo del Borussia Dortmund, infatti, è uno dei giocatori più desiderati della Bundesliga: sull'americano c'è il solito Bayern Monaco, che deve però vincere la concorrenza dei club inglesi, Arsenal e Liverpool su tutti. Lo riporta la Bild.

Baningime ha rinnovato fino al 2022 con l'Everton, Schwegler ha esteso il contratto con l'Hannover fino al 2020.