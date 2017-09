Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 4 settembre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

Il centrocampista francese William Vainqueur lascia definitivamente la Roma. L'Antalyaspor, club turco, ha annunciato l'acquisizione dell'ex Olympique Marsiglia classe '88.

James Pallotta torna in Italia: secondo quanto riferito da Il Tempo, il numero uno della Roma sarà nella Capitale per la gara di Champions League contro l'Atlético Madrid del 12 settembre. Potrebbe, aggiungiamo, essere un fattore determinante per il rinnovo sempre più vicino di Kostas Manolas con i giallorossi.

Il Principito Sosa e il Milan, avanti insieme. Il centrocampista ex Atletico Madrid ha nuovamente declinato la proposta del Trabzonspor. Nessuna intenzione di spostarsi dal Milan, i turchi hanno preso atto della volontà del giocatore e adesso andranno su altri obiettivi.

Uno dei giocatori che potrebbe lasciare il Barcellona a gennaio è Rafinha. Il giocatore questa estate è stato accostato a Juventus e Milan ma alla fine è rimasto con i blaugrana. Tuttavia come spiega il Mundo Deportivo, il Barça sta pensando di cederlo per farlo giocare e acquisire esperienza e vorrebbero impostare per il centrocampista un'operazione con diritto di riacquisto come fatto con Deulofeu. Oltre i club italiani, su di lui ci sono anche Arsenal, Tottenham e Liverpool.

Sirene dalla Turchia per Stephan Lichtsteiner. L'esterno della Juventus è un'idea del Besiktas, primi approcci tra le parti per cercare di capire se può nascere una trattativa in questi ultimi giorni di mercato. Il Besiktas cerca rinforzi.

Il Genoa è pronto a tornare alla carica per Stefano Sturaro. Il centrocampista è rimasto alla Juventus perché considerato importante nel progetto tecnico di Massimiliano Allegri, ma secondo quanto riferito da Il Secolo XIX il club rossoblù sarebbe pronto a bussare nuovamente alla porta della Vecchia Signora nel prossimo mercato invernale.

ACF Fiorentina comunica di aver risolto consensualmente il contratto con Matias Ariel Fernandez (classe '86) per permettere al calciatore di trasferirsi al Club Necaxa, Società appartenente alla Federazione messicana dove la finestra di mercato estivo è attualmente aperta.

MANCHESTER UNITED, GRIEZMANN SEMPRE NEL MIRINO: NUOVO TENTATIVO GIÀ A GENNAIO. BARCELLONA, MESSI STA VALUTANDO SERIAMENTE L'ADDIO. CHELSEA, PACE POSSIBILE CON DIEGO COSTA. RENNES, GOURCUFF VICINO ALL'ESONERO

Il nuovo "ribasso" della clausola di Antoine Griezmann (da 200 a 100 milioni) potrebbe portare tanti club a interessarsi all'attaccante francese dell'Atletico Madrid. Come scrive il The Sun, infatti, il Manchester United è pronto a tornare alla carica già nel mercato di gennaio.

Secondo quanto riportato dal quotidiano inglese The Sun, Lionel Messi starebbe seriamente considerando di lasciare il Barcellona nelle prossime finestre di mercato. L'argentino ha un accordo per il rinnovo e l'adeguamento del contratto con i catalani, ma i mancati rinforzi sul mercato lo avrebbero scoraggiato. Non è detto, quindi, che Messi continui la sua avventura nel club in cui è cresciuto: alla finestra resta il Manchester City del mentore Guardiola.

Potrebbe tornare improvvisamente il sereno tra il Chelsea (e Antonio Conte) e Diego Costa. Come riporta il Daily Star, l'attaccante spagnolo starebbe pensando di ricucire i rapporti con il club londinese. Tra le parti è previsto un incontro per valutare la possibilità di una tregua almeno fino a gennaio.

Il tecnico del Rennes, Christian Gourcuff, sarebbe a un passo dall'esonero. Il tecnico dovrà ottenere un buon risultato nel prossimo match contro l'Olympique di Marsiglia.