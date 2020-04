Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 5 aprile

NAPOLI, A FINE EMERGENZA I RINNOVI DI MERTENS E MAKSIMOVIC. THIAGO SILVA STRIZZA L’OCCHIO AL MILAN. DALLA SPAGNA: JUVE, RAIOLA VUOLE PORTARE DE LIGT AL REAL MADRID - Il Napoli in questo periodo di stop lavora anche sul mercato, il direttore sportivo Giuntoli sta valutando i rinnovi. Come spiega Il Roma, Dries Mertens e Nikola Maksimovic saranno i prossimi calciatori del Napoli a rinnovare il contratto. Al termine dell’emergenza Coronavirus ci sarà l’incontro con Fali Ramadani, agente del difensore, per il nuovo accordo. Maksimovic firmerà il nuovo accordo fino al 2024. Per Mertens la strada è in discesa. Lui e De Laurentiis hanno trovato l’intesa. Servirà attendere che le cose si sistemino sul fronte virus per avere la firma, ma non dovrebbero esserci sorprese.

Ipotesi affascinante per il Milan. La possibilità che i rossoneri siano fra le squadre più attive nella prossima finestra di calciomercato è assai concreta. Secondo quanto riporta Tuttosport, Thiago Silva, che a giugno dovrebbe lasciare dopo otto anni il Paris Saint-Germain, avrebbe strizzato l'occhio al club rossonero. L'ipotesi non sarebbe da scartare a priori anche se il difensore brasiliano, conscio del tetto salariale di Eliott, dovrebbe decurtarsi l'ingaggio.

Mino Raiola vuole portare Matthijs De Ligt al Real Madrid. È quanto sostiene la testata spagnola ABC che spiega come il difensore olandese abbia chiesto al suo agente di trovargli una nuova squadra e che vede di buon occhio la destinazione merengue. L’agente, dal canto suo, ha un buon rapporto con il Real Madrid, club che rappresenterebbe una buona destinazione per l’ex Ajax visto che si trova in un momento in cui deve svecchiare il reparto difensivo (Sergio Ramos ha 34 anni e Militao non ha convinto fin qui). De Ligt, dal canto suo, è convinto di potersi adattare meglio al calcio spagnolo rispetto alla Serie A.

L'Inter è già proiettata al prossimo mercato e il focus sarebbe incentrato sulla difesa in primis. Secondo il Corriere dello Sport, il club nerazzurro avrebbe la strada spianata per Marash Kumbulla, difensore-rivelazione dell'Hellas Verona, in quanto di fatto sarebbe già stato bloccato. La strategia è quella di prenderlo subito, rinnovando i prestiti di Salcedo e Dimarco agli scaligeri, lasciandolo un altro anno a Verona alle dipendenze di Juric.

L'opzione Vertonghen. Kumbulla ma non solo, c'è un'altra strada per la retroguardia di Antonio Conte. Jan Vertonghen è un'idea a parametro zero, visto che nella prossima finestra di mercato lascerà il Tottenham, con il quale la storia pare ormai al capolinea. Sul difensore belga c'è anche l'Ajax, ma l'Inter ci starebbe pensando per sostituire il partente Godin.

Mario Pasalic verrà riscattato al 100% dall'Atalanta. Nonostante lo stop del campionato, e l'incertezza sulla sua ripresa, il centrocampista croato prelevato in prestito dal Chelsea nella prossima finestra di calciomercato - scrive la 'Gazzetta dello Sport' - diventerà a tutti gli effetti un calciatore della Dea. Costo dell'operazione già fissato: 15 milioni di di euro.

Nel corso di una intervista al quotidiano 'La Repubblica', nel corso della quale ha espresso tante perplessità sul possibile ritorno in campo già in questa stagione, il tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri ha parlato anche del suo futuro. E ha rivelato che siederà sulla panchina blucerchiata anche la prossima stagione: "E' sicuro - ha detto -. C'è empatia totale con l'ambiente e un anno di contratto. Sempre che il presidente sia d'accordo...".

Quale futuro per Radja Nainggolan? Dopo il prestito gratuito dall'Inter al Cagliari, il belga si interroga sulla prossima stagione. Due i problemi che complicano la sua permanenza in Sardegna: l'alto ingaggio da circa 4 milioni a stagione e il valore del cartellino (15-20 milioni). Per il presidente Tommaso Giulini sembra complicato il riscatto, sono scarse le probabilità, ma se ci saranno spiragli la trattativa partirà. A riportarlo è il Corriere dello Sport.

Nel corso di una intervista rilasciata ai taccuini di TMW, l'attaccante Juan Iturbe è tornato sulla trattativa col Genoa. L'ex Roma negli ultimi gironi di gennaio è sbarcato a Genova ma, dopo le visite mediche, non ha chiuso l'accordo ed è rientrato in Messico, firmando a quel punto per il Pachuca: "Ma non era certo un problema fisico - ha detto -. Una settimana dopo ero di nuovo in campo in Messico. Andato via da Genoa, ho trovato una nuova squadra sempre in Messico e mi sono trasferito al Pachuca. Non avevo alcun problem fisico. La verità è che quando sono sbarcato in Italia non avevo ancora un accordo al 100%. Il Genoa mi fece arrivare in Italia perché convinto che sarebbero usciti altri attaccanti. Invece, l'ultimo giorno erano ancora tutti lì e alla fine non abbiamo raggiunto l'accordo. Futuro? Mi piacerebbe molto tornare a giocare all'Hellas Verona o alla Roma", ha detto Iturbe, che poi ha indicato in Totti e De Rossi i migliori calciatori con cui ha giocato nel corso della sua carriera.

REAL MADRID, DA BALE A JAMES: SI PUNTA A SFOLTIRE LA ROSA. ATLETICO MADRID, PUÒ TORNARE DI MODA CAVANI. E IL VALENCIA PENSA A FEDDAL - Il Real Madrid si prepara a sfoltire la rosa, alleggerendo così il suo monte ingaggi. Secondo quanto riportato da AS, il primo giocatore di cui le merengues vorrebbero disfarsi è Gareth Bale, che da solo guadagna ben 29 milioni di euro a stagione. Poi c’è James Rodriguez, che ha un ingaggio di ben 16.4 milioni di euro a stagione. Nessuno dei due al momento è un inamovibile per Zinedine Zidane, per questo è possibile che entrambi siano messi sul mercato. Bale è in scadenza nel 2022, mentre James si svincolerà nel 2021, il che riduce molto le possibilità di incasso del Real. Tra gli altri giocatori In uscita ci sono anche Mariano (8 milioni a stagione per appena 65 minuti disputati), Brahim (7milioni per 170 minuti giocati), Dani Ceballos (6 milioni) e Vallejo (4).

Secondo il quotidiano, tagliando tutti gli esuberi il Real aspira a risparmiare circa 75 milioni di euro di ingaggi. È inoltre probabile che dal prossimo anno i Galacticos inseriscano un tetto massimo di ingaggi per poter far fronte nel modo migliore all’emergenza sanitaria.

Dopo la trattativa sfumata nel corso del mercato invernale, Edinson Cavani potrebbe tornare nell’orbita dell’Atletico Madrid. Secondo quanto riportato da UOL Sport, la pista che porta ai colchoneros resta quella principale per l’attaccante uruguaiano che in estate potrebbe chiudere la sua parentesi con il Paris Saint-Germain. L’Atletico e l’entourage del calciatore non si sono lasciati bene a dicembre, ma questo non sembra interessare all’ex Napoli.

Secondo le ultime indiscrezioni Estadio Deportivo, è ancora vivo l'interesse del Valencia per il difensore del Real Betis Zouhair Feddal. La squadra spagnola aveva già provato a prendere il giocatore dopo l'infortunio di Garay e questa estate ci riproverà.

Una delle squadre più interessate a Jadon Sancho è il Manchester United. La squadra inglese da tempo sta lavorando all'acquisto del gioiello del Borussia Dortmund ma come spiega il The Sun l'attaccante rifiuterebbe la proposta dei Red Devils nel caso in cui la squadra di Solskjaer non riuscisse a trovare la qualificazione alla prossima edizione di Champions League.