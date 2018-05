Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 5 maggio

Le principali news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

Fonte: Ha collaborato Andrea Piras

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Protagonista di una grande stagione con la maglia della Roma, Alisson Becker ha richiamato l'attenzione dei più grandi club europei. Secondo quanto riportato da Il Romanista però, il club giallorosso sarebbe intenzionato a non privarsi del brasiliano durante il prossimo mercato. Per lui infatti è pronto un rinnovo di contratto fino al 2023.

Aurelio De Laurentiis ha parlato di Maurizio Sarri e del possibile futuro ancora insieme, mentre Tuttosport scrive che ieri il presidente ha avuto un confronto con i suoi collaboratori e attende la risposta dell’allenatore in merito al nuovo contratto. La scadenza sarebbe fissata al 2021, con ingaggio che passerebbe dagli attuali 1,4 milioni a quattro milioni stagionali. Per l’eventuale sostituzione ci sono tre nomi: Marco Giampaolo, Simone Inzaghi e Antonio Conte.

Come riporta Il Corriere dello Sport-Stadio, torna di moda in ottica Fiorentina il nome di Abel Hernandez, ex Palermo oggi in forza all'Hull City. L'attaccante, 28 anni ad agosto, è in scadenza di contratto e per questo motivo la concorrenza non manca: piace anche a Celtic, Bordeaux e Newcastle. Per quanto riguarda l’Italia attenzione sempre a Nestorovski del Palermo, seguito anche in passato. Piace anche Stefano Pettinari del Pescara.

Con Simone Inzaghi nel mirino di Juventus e Napoli, qualora dovessero salutare Max Allegri e Maurizio Sarri, la Lazio corre ai ripari e inizia a guardarsi intorno. Tuttosport fa sapere che il club biancoceleste è piombato su Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta che potrebbe conquistare la seconda partecipazione di fila all’Europa League con la formazione bergamasca.

In casa Juventus è da chiarire la posizione legata a Mario Mandzukic. Tuttosport fa sapere che il croato ha estimatori in Cina, in Bundesliga ma anche al Milan e per questo, dopo tre anni a Torino, potrebbe decidere di cambiare aria. Per la successione è sfida tra Alvaro Morata e Anthony Martial: entrambi vogliono lasciare la Premier, il Chelsea e il Manchester United potrebbero accontentarli. Martial, in scadenza nel 2019, piace anche a Bayern Monaco e Barcellona.

La Lazio cerca un innesto per il centrocampo, a prescindere dalla cessione o dalla permanenza di Sergej Milinkovic-Savic. Piace Daniele Baselli del Torino, il ds biancoceleste Igli Tare ci provò in estate ma la trattativa non sembra essere definitivamente sfumata. Piacciono anche due elementi dell’Atalanta: Marten de Roon e Bryan Cristante, con quest’ultimo seguito attentamente anche da Roma e Inter. Per l'ex Milan si parte dalla base d’asta di 30 milioni di euro così come per Fabian Ruiz del Betis, richieste giudicate eccessive dalla dirigenza capitolina.

Il ChievoVerona rischia la retrocessione in Serie B, ma Perparim Hetemaj (31) non sembra aver problemi a trovare offerte per restare in Serie A. Il centrocampista è in scadenza con i clivensi e piace al Torino, mentre Tuttosport fa sapere che il calciatore interessa anche all’Atalanta. Il suo futuro, dunque, potrebbe essere alla corte di Mazzarri oppure alla corte di Gasperini.

Ha 31 anni e un contratto fino al 2019 col Torino. Salvatore Sirigu, portiere ex Palermo e Paris Saint-Germain, dovrebbe restare ancora a lungo tra i pali del club granata. Nelle scorse ore s’è parlato di un futuro lontano dal Piemonte per lui, ma Tuttosport scrive che il patron Urbano Cairo non ha intenzione di cederlo. Anzi, è possibile un rinnovo fino al giugno 2020.

Christian Pulisic è il gioiello più desiderato della Bundesliga e stando a quanto riferisce oggi la Bild, l'esterno americano sarebbe il principale obiettivo di Klopp per il mercato estivo: sarebbero pronti infatti 60 milioni di euro per convincere i gialloneri a far partire il proprio talento principale.

Una cifra faraonica per l'estate. L'Arsenal vuole tornare a vincere al termine dell'epopea Arsene Wenger. Per questo i Gunners vogliono investire circa 200 milioni di euro per il mercato.

I dirigenti del Manchester City hanno raggiunto un accordo con il PEC Zwolle per Philippe Sandler, difensore dell'under21 olandese, per circa 3 milioni di euro.

E' ormai evidente che Simon Mignolet non troverà a breve spazio nel Liverpool, con Klopp che ha scelto Karius come portiere titolare. Secondo ESPN, il belga sarebbe pronto ad ascoltare offerte per lasciare la Premier ma solo dopo il Mondiale in Russia.

Rafael Benitez, manager del Newcastle, ha parlato anche del proprio futuro in una recente conferenza stampa: "E' una domanda insidiosa quella sulla mia permanenza. In una recente intervista ho detto che ho deciso di restare per la piazza e per le potenzialità del club, ma alla fine dobbiamo fare quello che dobbiamo fare".

Radamel Falcao ha infastidito e non poco i vertici del Monaco, pagando con la mancata convocazione nella sfida contro il Caen di questo weekend: dopo le ultime scialbe prestazioni, il club ha deciso di escluderlo avendo individuato nella voglia di preservarsi per il prossimo Mondiale la radice delle ultime deludenti prove in campo.

Il segretario tecnico del Barcellona, Robert Fernandez, potrebbe lasciare i blaugrana alla fine della stagione. Inquadrato con un ruolo operativo anche sul mercato, è considerato uomo decisivo nella scelta di Valverde della scorsa annata.

John Terry potrebbe terminare la propria carriera da difensore alla fine di questa stagione. JT ha un contratto fino al 30 giugno del 2018 che si rinnoverà automaticamente in caso di promozione. Però è arrivata un'offerta da parte di Gerrard per seguirlo ai Rangers di Glasgow e per questo dovrà prendere una "decisione difficile", come ammesso da lui stesso.