Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 6 ottobre

MILAN, GIAMPAOLO VERSO L’ESONERO. SAMP-DI FRANCESCO, SI PARLA DI RISOLUZIONE. NAPOLI-ALLAN, VIVO IL DISCORSO RINNOVO. Nonostante la vittoria alla fine sia arrivata - seppur in maniera piuttosto rocambolesca - quella contro il Genoa potrebbe essere stata l'ultima partita di Marco Giampaolo da allenatore del Milan. Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, infatti, le scelte della dirigenza rossonera stanno andando sempre di più verso la direzione dell'esonero dell'attuale tecnico. In questo momento al vaglio ci sono numerosi nomi per sostituirlo: in questo momento i più accreditati sembrerebbero essere quelli di Pioli, Spalletti e Garcia.

Lungo approfondimento sul Milan di Elliott, quest'oggi, sulle pagine del quotidiano inglese Financial Times. Un focus sul presente e il futuro rossonero, che contiene anche alcune dichiarazioni del Chief Football Officer del club, Zvonimir Boban: "Il nostro sogno è di avere risultati domani. Elliott ha una strategia diversa, una visione differente… Credo che si possa trovare il modo per essere contenti entrambi", le parole dell'ex giocatore per definire la nuova strategia della società rossonera. Non più orientata dunque alla vittoria immediata, ma costruita piuttosto per lanciare e valorizzare in prospettiva giovani talenti in stile Arsenal.

Ancora titolare, Allan, dopo la brutta prestazione contro il Genk. Contro il Torino Carlo Ancelotti non vuole rinunciare al centrocampista che gli dà maggiore intensità, sebbene in questo periodo non stia brillando. Il Corriere dello Sport fa sapere che il brasiliano è ben determinato a riprendesi il Napoli e anche il Brasile, la nazionale con cui ha vinto la Copa America. Inoltre - si legge - il suo agente tiene vivo il discorso legato al rinnovo contrattuale per rendere ancor più forte un rapporto già bello stabile.

Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito ufficiale dei blucerchiati dopo il ko sul campo del Verona: "Mai avrei pensato di trovarmi in questa situazione ma il campionato è ancora lungo. A caldo si possono dire cose sbagliate: ovviamente non siamo felici, adesso dobbiamo esaminare la situazione e trovare la migliore soluzione. Tutti siamo in discussione: abbiamo visto questa partita, siamo stati poco incisivi. Adesso a bocce ferme faremo una disamina di quello che è accaduto al fine di trovare la miglior soluzione per il bene della Sampdoria. Di Francesco è un grand’uomo, una persona per bene: non so se rimarrà o meno ma alla fine del campionato mancano 31 partite e quel che mi interessa, ripeto, è il bene della Sampdoria”. Le parti sono a lavoro per la risoluzione del contratto.

SPARTAK MOSCA, IDEA PRANDELLI. CHELSEA, PULISIC VALUTA L’ADDIO. BEHRAMI RISOLVE CON IL SION -Lo Spartak Mosca pensa a Cesare Prandelli. Il tecnico di Orzinuovi è uno dei candidati per cercare di risolvere la situazione di classifica complicata del club della capitale, e l’intermediario Dyan Yankov è al lavoro per cercare di arrivare a una soluzione soddisfacente tra le parti.

Fin qui Christian Pulisic non ha trovato lo spazio che desiderava al Chelsea, club a cui è costato circa 60 milioni di euro. Frankie Lampard lo utilizza molto poco, sebbene sia l'unico colpo del mercato in virtù del blocco, così l'ex Borussia Dortmund sarebbe pronto a chiedere una cessione a gennaio, anche in prestito, per collezionare minuti altrove.

Da un paio di giorni a questa parte, Valon Behrami non è più ufficialmente un giocatore del Sion. A comunicare la notizia è stato proprio il club elvetico tramite un comunicato ufficiale nel quale si legge che l'ex Udinese, Fiorentina, Lazio e Napoli tra le altre e la società svizzera hanno deciso di interrompere il contratto stipulato neanche tre mesi or sono, di comune accordo. Il centrocampista di 34 anni, adesso svincolato, ha così commentato: "La nostra storia era ben avviata, ma diverse ragioni hanno portato alla situazione attuale. Al fine di lasciarci l'un l'altro nel migliore dei modi, abbiamo preso questa decisione congiunta".