Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 7 giugno

Le principali news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

JUVE: RISCATTATO DOUGLAS COSTA, HIGUAIN PUO' SALUTARE. CACCIA A UN GRANDE BOMBER, LEWANDOWSKI E CAVANI NEL MIRINO. PERIN ARRIVATO A TORINO. NAPOLI: CENA PER IL FUTURO DI HAMSIK, LO SLOVACCO VERSO LA CINA. IL BARCELLONA PUNTA KOULIBALY, PER LA PORTA CONTATTI PER HANDANOVIC. MILAN: RISCATTATO BORINI, SI LAVORA PER CEBALLOS. RINNOVO PER CUTRONE. INTER: SPALLETTI VUOLE NAINGGOLAN, CONTATTO A BREVE COL BARCELLONA PER RAFINHA. LAZIO: FELIPE ANDERSON VERSO L'INGHILTERRA, FALCINELLI IL VICE IMMOBILE. FIORENTINA: EL SHAARAWY NEL MIRINO, MERET PER LA PORTA. CEDUTO GASPAR ALLO SPORTING. CAGLIARI: MARAN IL NUOVO TECNICO. UDINESE: PANCHINA AFFIDATA A VELAZQUEZ. EMPOLI: SOGNO BORRIELLO - E' ufficiale il riscatto di Douglas Costa: al Bayern Monaco andranno 40 milioni pagabili in due esercizi. Al verificarsi di determinate condizioni nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, potrà maturare a favore del Bayern un corrispettivo aggiuntivo di un milione di euro. La Juventus aveva già sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2022. La Juventus potrebbe cercare una punta di spessore internazionale. Oltre a Lewandowski c'è Cavani: lo stipendio del 31enne uruguaiano non è dei più lievi (10 milioni), ecco che l’idea-Matador negli anni scorsi è sempre stata viva nelle liste della Juventus (come eventuale sostituto di Higuain). Il Paris Saint-Germain forse dovrà vendere e l’ex Napoli potrebbe rientrare in questa 'epurazione'. Intanto la Juventus - secondo La Gazzetta dello Sport - non accetterà offerte inferiori a 63 milioni di euro per cedere il Pipita Higuain. Alex Sandro sta riflettendo sul progetto di rinnovo che l’ad Marotta ha fatto pervenire ai suoi agenti per inchiodarlo a lungo sulla fascia sinistra della Juventus. La stagione non proprio eccezionale infatti non ha condizionato le strategie della Juve, convinta che ci sia poco di meglio in giro. Non bastasse, il ritorno a casa di Spinazzola è stato complicato da un bruttissimo infortunio al ginocchio. Anche in base a tutto ciò, è diventato prioritario l’allungamento del contratto del brasiliano con robusto adeguamento di ingaggio: attualmente ha l’orizzonte 2020 con stipendio da 2,8 milioni di euro, in futuro si potrebbe arrivare al 2023 con cinque milioni. Un centrocampista russo per la Vecchia Signora: secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, i bianconeri stanno infatti pensando a Golovin, centrocampista classe '96 del CSKA Mosca. Secondo il quotidiano romano, sarebbe pronta una missione bianconera in Russia per valutare il giovane talento in occasione del Mondiale. Perin intanto è arrivato in giornata a Torino: nelle prossime ore sosterrà le visite mediche.

Punto sul Napoli. Resta o va via? Futuro in bilico per Hamsik: mercoledì sera c'è stata una cena tra il centrocampista slovacco, accompagnato dal suo entourage, De Laurentiis, Giuntoli e Chiavelli, e il giocatore è propenso a cambiare aria, soprattutto per trovare nuovi stimoli dopo tanti anni in azzurro. Il Napoli ha comunicato al giocatore e ai suoi agenti di volere 30 milioni di euro, ritenuti eccessivi dall'entorurage dello slovacco. Il club azzurro sfoglia l'elenco dei terzini per la sostituzione di Maggio sulla corsia destra. La Gazzetta dello Sport fa sapere che verrà fatto un tentativo per Hakimi del Real Madrid ma in vantaggio sembra essere Lainer del Salisburgo, valutato 10 milioni di euro. Resta in corsa anche Vrsaljko, che lascerebbe volentieri l'Atletico Madrid, mentre Darmian ha già detto sì alla Juve e non accetterebbe altre proposte. Il Barcellona punta con forza Koulibaly. Secondo quanto riportato da Sport infatti il club blaugrana sta preparando l'offerta per il centrale senegalese del Napoli: 40 milioni di euro più i cartellini di Andre Gomes, Denis Suarez e Paco Alcacer. Secondo quanto riportato dalla redazione del Corriere della Sera, il Napoli avrebbe avviato i contatti con la dirigenza dell'Inter per parlare di Handanovic. Difficile che Spalletti dia il via libera all'operazione, a meno che gli azzurri non mettano sul tavolo una cifra tra i 25 e i 30 milioni di euro, introiti utili anche in chiave fair-play finanziario per il club di Suning.

Il Milan ha riscattato Borini dal Sunderland. A ufficializzare la notizia è stato il club dei black cats, con una nota sul proprio sito ufficiale. Per l'attacco del futuro, invece, si seguono Morata e Werner. Intanto il Villarreal vuole riportare Musacchio in Spagna, mentre il club rossonero lavora per Ceballos: secondo la stampa iberica, il club rossonero starebbe lavorando al prestito del giovane centrocampista del Real Madrid, che di recente ha cambiato agente, lasciando la Bahia Internacional per essere seguito dalla famiglia. Il club rossonero ha messo sul mercato Kalinic e ci sono parecchi interessamenti, sia dalla Russia che, più marcati, dalla Germania. Eintracht Francoforte, Schalke e Bayer Leverkusen hanno sondato la disponibilità del croato che, però, è orientato a decidere solo dopo il Mondiale con la Croazia. Il Milan è pronto a blindare uno dei suoi migliori talenti, letteralmente esploso in questa stagione scalando le graduatorie in rossonero, da terza punta a titolare. Si tratta di Cutrone, centravanti classe '98 autore di 18 reti in 46 presenze stagionali nelle varie competizioni. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com le parti avrebbero trovato l'accordo per prolungare il rapporto fino al 2023 con il calciatore che riceverà 1,2 milioni di euro l'anno più bonus.

Capitolo Inter. Continuano i contatti tra Monaco e il club nerazzurro per stendere il contratto del prestito di Dalbert: arriverà in prestito oneroso nel Principato a 3 milioni con diritto di riscatto fissato a 24. Su Nagatomo invece va registrato il ritorno dell’interesse del Fenerbahçe che prova lo sgambetto al Galatasaray (presente a Milano con i propri dirigenti). In cantiere c’è una plusvalenza di tre milioni. Nainggolan sarebbe il primo obiettivo dell'Inter per il mercato, e Spalletti si gioca la carta della telefonata. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il tecnico ha infatti chiamato il centrocampista belga della Roma. Obiettivo, convincerlo ad accettare la corte del club meneghino. Anche cogliendo i segnali di apertura della Società giallorossa: il club capitolino non chiude alla cessione, che consentirebbe di portare in cassa una plusvalenza pura. Sulle tracce dell'ex Cagliari e Piacenza c'è anche il Guangzhou Evergrande di Cannavaro, pronto a offrire 30 milioni di euro alla Roma, 12 milioni a stagione al calciatore. L'Inter resta sempre al lavoro per trattenere Rafinha: secondo quanto riferito da Tuttosport, nei prossimi giorni la dirigenza del club nerazzurro terrà un nuovo summit per convincere il Barcellona a fare uno sconto. Sui termini, soprattutto: l'Inter punta a un prestito con obbligo di riscatto per spostare il pagamento alla prossima stagione. Se il Barcellona si dovesse rivelare inamovibile, l'Inter rimanderebbe la discussione a luglio.

Punto sulla Lazio, con Felipe Anderson che potrebbe salutare per approdare al West Ham. Caccia aperta al vice Immobile. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il club biancoceleste, oltre a Petagna, pensa in tal senso anche a Falcinelli, che tornerà al Sassuolo dopo il prestito alla Fiorentina e piace parecchio a Simone Inzaghi.

La Fiorentina ha avuto contatti con l'agente di Defrel, attaccante in uscita dalla Roma. La dirigenza viola si muove anche per El Shaarawy della Roma. Il dg Corvino - sottolinea La Gazzetta dello Sport - ha chiesto ai giallorossi l’esterno offensivo, che per ora non si muove. Con il possibile arrivo di un nuovo attaccante (come Kluivert dall’Ajax) si potrebbe, però, aprire uno spiraglio per la trattativa.

La Fiorentina prosegue la caccia al sostituto di Sportiello e il primo nome sulla lista di Corvino è quello di Meret, di proprietà dell'Udinese. L'offerta dei viola è sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro. I bianconeri stanno pensando però di cedere l'estremo difensore a titolo definitivo già in questa finestra di mercato e attendono che qualcuno si faccia avanti. Sullo sfondo c'è anche la Roma, che attende di sapere quale sarà il futuro di Alisson. Intanto la Società gigliata comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Bruno Gaspar allo Sporting Clube de Portugal.

Piatek ha sostenuto le visite mediche col Genoa, Maran è il nuovo tecnico del Cagliari: l'ex mister del Chievo ha firmato un contratto valido fino al 2020. Ai sardi si avvicina anche il croato Srna, mentre Pavoletti interessa a Parma, Bologna e Atalanta. Lo spagnolo Julio Velazquez è il nuovo allenatore dell'Udinese, mentre il Bologna dovrebbe puntare su Filippo Inzaghi: l'attuale tecnico del Venezia potrebbe portare con sé tre calciatori ora a sua disposizione. Si tratta di Audero, Stulac e Pinato. L'Empoli sogna Borriello ma l'ingaggio dell'attaccante ora alla SPAL è fuori portata.

REAL MADRID: CRISTIANO RONALDO ANDRA' VIA. ITALIA, FRANCIA O INGHILTERRA NEL SUO FUTURO. BENFICA: PRESO FERREYRA. BAYERN MONACO: FELIX GOTZE ALL'AUGSBURG. LIVERPOOL: RINNOVA EJARIA. RAYO VALLECANO: RINNOVO PER MICHEL. BESIKTAS: RISCATTATO LENS. VILLARREAL: PRESO EKAMBI. TOTTENHAM: RINNOVA VORM. BARCELLONA: ABIDAL IL NUOVO SEGRETARIO TECNICO - "Ronaldo lascia il Real", il titolo di Record uscito giovedì in edicola. Il quotidiano portoghese non ha dubbi: "Decisione irreversibile del capitano della nazionale portoghese e migliore al mondo. Italia, Francia o Inghilterra le sue possibili destinazioni". La motivazione principale è data dalle incomprensioni col presidente Florentino Perez a seguito di alcune promesse non mantenute: "Non è una questione di soldi ma di riconoscimento del suo status".

Niente Italia, sì Portogallo per Facundo Ferreyra. L'attaccante argentino, in arrivo dallo Shakhtar Donetsk, è infatti da oggi un nuovo calciatore del Benfica. Accostato anche al Napoli, il 27 enne si trasferisce in prestito dall'Ucraina al Da Luz.

Il Bayern Monaco ha ufficializzato la cessione, in prestito, di Felix Gotze, fratello del più conosciuto Mario, all'Augsburg.

Ovie Ejaria, centrocampista classe '97, ha firmato il prolungamento con il Liverpool. Il giocatore è stato subito girato in prestito ai Glasgow Rangers.

Il Friburgo ha ufficializzato l'approdo di Jerome Gondorf, centrocampista acquistato a titolo definitivo dal Werder Brema.

Adesso è ufficiale. Miguel Ángel Sánchez Muñoz, conosciuto come Míchel, tecnico del Rayo Vallecano, ha rinnovato il suo contratto con il club spagnolo per un'altra stagione.

Dopo una stagione in prestito, il Besiktas ha comunicato di aver acquistato a titolo definitivo Jeremain Lens. L'attaccante olandese era di proprietà del Sunderland.

Il Betis ha ufficializzato l'arrivo del nuovo direttore sportivo. Si tratta di Marcos Assunçao, ex centrocampista che nella sua carriera ha giocato anche nella Roma.

Nikola Stoijljkovic, attaccante 25enne di proprietà del Braga, la scorsa stagione in prestito con poca fortuna al Kayserispor, nel 2018/19 vestirà la maglia della Stella Rossa.



Colpo in attacco per il Villarreal. Il club amarillo ha acquistato l'attaccante camerunese Karl Toko Ekambi, proveniente dall'Angers. Il giocatore ha firmato un contratto con il Villarreal per le prossime 5 stagioni.

Il Tottenham ha comunicato il rinnovo di Michel Vorm. Il portiere olandese ha prolungato il suo contratto fino al 2019.

Thomas Delaney è un nuovo giocatore del Borussia Dortmund. Il centrocampista danese, proveniente dal Werder Brema, ha firmato fino al 2022.

Robert Fernandez non proseguirà la propria avventura al Barcellona come segretario tecnico, ovvero il ruolo che in Italia è ricoperto dal direttore sportivo e il prossimo 30 giugno lascerà il club catalano. Il Barça, ha annunciato tramite il proprio sito ufficiale che il suo posto verrà preso dall'ex difensore Eric Abidal. La presentazione del nuovo segretario tecnico è prevista per il prossimo 18 luglio.