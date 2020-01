Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell’11 gennaio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

INTER, MAROTTA: “COGLIEREMO LE OCCASIONI”. FIORENTINA, SI AVVICINA LA CESSIONE SI PEDRO. BOLOGNA, CHIUSO BARROW - Queste le dichiarazioni di Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, ai microfoni di Dazn prima della sfida contro l'Atalanta. "Eriksen? Circolano tanti nomi in questo momento, fino ad oggi non c'è nulla di ufficioso. E' un mercato molto povero fatto non di scelte e ma di opportunità, Eriksen è un giocatore sicuramente interessante che va a scadenza il prossimo giugno. Non abbiamo allacciato alcuna trattativa ne con il club ne con l'agente. Young e Giroud? Sono due dei tanti nomi nomi che circolano, bisogna valutare ogni singola situazione. Ci sono delle difficoltà oggettive, il gruppo di oggi è primo in classifica e va rispettato. Possiamo cogliere quelle poche opportunità che il mercato presenta".

Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il centravanti brasiliano Pedro non era presente all'uscita della squadra dal Centro Sportivo Davide Astori prima di iniziare la seduta di rifinitura in vista della SPAL. Questo può essere un segnale importante, se non decisivo, in merito alle sirene di mercato che hanno dato nelle ultime ore il giocatore vicino ad un ritorno in patria.

Un nuovo difensore per il Bologna. Con Barrow, dall'Atalanta arriverà infatti Roger Ibanez, ne scrive il Corriere dello Sport: sia il club orobico che il giocatore hanno sciolto le riserve, all'inizio della prossima settimana arriveranno i suoi agenti per definire quell'intesa di massima già trovata con Sabatini. Contratto quadriennale, con il suo arrivo sarà libero Nehuen Paz, richiesto all'estero.

La Roma sogna di poter arrivare in estate a Dries Mertens, che piace molto a Fonseca. Ma è proprio lo status di (quasi) svincolato a renderlo momentaneamente inavvicinabile, scrive il Corriere dello Sport: la richiesta di 3 anni di contratto a oltre 4 milioni a stagione spaventa la Roma e molte altre pretendenti. Mertens, ammesso che non rinnovi con il Napoli, sembra più compatibile con le strategie dell’Inter.

Diego Demme è un nuovo giocatore del Napoli. L'annuncio ufficiale, come di consueto, arriva attraverso il profilo Twitter del patron Aurelio De Laurentiis. "Benvenuto Diego!", è il tweet di ADL. Il centrocampista classe '91 si trasferisce in Serie A dopo cinque stagioni e mezza tra le fila del RB Lipsia.

Impegnato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Sampdoria, Eugenio Corini, allenatore del Brescia, ha fatto il punto sul mercato delle Rondinelle: "Vedo la volontà del presidente, ma anche delle difficoltà. Io mi impegno sulla rosa che ho a disposizione, speriamo possa arrivare qualcuno che può darci una mano. Il Sassuolo ha fatto molto bene, un fallo fischiato o meno fa la differenza. Non voglio andare a pensare cose diverse, il calcio è uno. Noi dobbiamo pensare al meglio per noi".

La SPAL s'inserisce per Lorenzo Tonelli. Secondo quanto riferito da Tuttosport, visto che Napoli e Sampdoria non hanno ancora chiuso per il difensore, gli estensi si sarebbero mossi. Primi contatti allacciati nelle ultime ore, anche se il nome in cima alla lista del ds Vagnati resta quello di Bonifazi.

Il Milan per sostituire Reina aveva in mente tre soluzioni e ha scelto Asmir Begovic del Bournemouth, numero uno classe '87 attualmente al Qarabag. Gli altri due nomi della lista erano Hart e Fabianski, sempre "provenienti" dall Premier League.

Simon Skrabb si allontana dal Brescia? Il giocatore finlandese ha svolto le visite mediche, ma ancora non si è allenato con il gruppo. C'è ancora qualche problema sul nullaosta, ma la società ha voluto rendere pubblica la propria posizione sulla vicenda. La trattativa si è raffreddata negli ultimi giorni, ma ancora non si è chiusa definitivamente. Nei prossimi giorni capiremo se arriverà il via libera oppure continueranno ad esserci problemi riguardanti le commissioni, che al momento bloccano la prima trattativa del mercato invernale.

XAVI: “SOGNO DI ALLENARE IL BARÇA”. AJAX, TORNA BABEL. REAL MADRID, TUTTO OK PER REINIER Recentemente Xavi è stato accostato alla panchina del Barcellona ma l'ex centrocampista ha spiegato di non aver ricevuto offerte dal club blaugrana: "Non ho ricevuto alcuna offerta dal Barça, ho incontrato Abidal perché è mio amico. Non posso parlare di ciò che accade nel Barça per quanto riguarda il Club e Valverde. Tutto il mondo sa che allenare il Barcellona è il mio sogno, ma ora sono l'allenatore dell'Al-Sadd e sono concentrato su questo".

Colpo in entrata per l’Ajax. Attraverso i propri canali ufficiali, i Lancieri hanno comunicato il ritorno in Olanda di Ryan Babel, cresciuto proprio all’Ajax. L’attaccante classe 1986 lascia il Galatasaray e firma fino al termine della stagione. Babel era andato via dall’Ajax nel 2007, trasferendosi al Liverpool. Poi era tornato nel 2012 per una stagione, ora il terzo ritorno.

Reinier (17) è sempre più vicino al Real Madrid. Come rivelato da Onda Cero, infatti, il centrocampista del Flamengo avrebbe già svolto le visite mediche con il club blanco durante il ritiro della nazionale brasiliana olimpica. Florentino Perez sborserà 30 milioni di euro per prelevarlo, ma prima del prossimo 19 gennaio l'affare non potrà essere ufficializzato: prima Reinier dovrà compiere 18 anni.