Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell’11 novembre

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

PANCHINE BOLLENTI: GENOA, UDINESE E CHIEVO VERONA. JUVENTUS, RINNOVA RUGANI. NAPOLI E ROMA SU LAZZARI DELLA SPAL. FIORENTINA SU DI LORENZO DELL’EMPOLI - Panchine bollenti, si va verso tanti cambiamenti. Il Genoa sta valutando di esonerare Ivan Juric, ma non tornerà Davide Ballardini. L’ultima idea è Igor Tudor, l’anno scorso all’Udinese. Contatti in corso, anche con Davide Nicola sul quale però c’è pure l’Udinese, dove Velazquez traballa. Anche i bianconeri stanno pensando al cambio, che arriverà oggi. Con Nicola, appunto, in pole dopo il no di Guidolin.

Clamoroso ribaltone al Chievo Verona, dove dopo il pareggio contro il Bologna Ventura ha comunicato le proprie dimissioni da allenatore gialloblù. Al suo posto la società di Campedelli valuta il ritorno di D’Anna, ma soprattutto Mimmo Di Carlo che ha già allenato la squadra clivense con ottimi risultati. Un giro di panchine, una giornata importante. A caccia della svolta.

Mentre la Juventus ha praticamente rinnovato il contratto a Daniele Rugani per cinque anni. Affare fatto, ufficialità in arrivo. Intanto la Roma guarda e studia Lazzari della SPAL, un’idea che può diventare qualcosa di più. Sullo sfondo gli apprezzamenti del Torino e il Napoli che ci pensa. Come la Fiorentina studia Di Lorenzo dell’Empoli, destinato entro poco tempo a fare il salto di qualità. I viola sono attivi sul mercato. E Di Lorenzo potrebbe essere il prossimo rinforzo...

PORTO, SI TRATTA IL RINNOVO DI BRAHIMI. E INTANTO CI PENSANO TRE INGLESI. CHELSEA, OCCHI SU DENIS SUAREZ DEL BARÇA. BORUSSIA DORTMUND, SANCHO NON PENSA ALL’ADDIO - Tra rinnovo e addio, con la Premier League che chiama. Il futuro di Brahimi al Porto è ancora tutto da scrivere. Situazione in evoluzione, con il club portoghese che lavora per blindarlo anche perché lo pagherebbe pure in caso di addio a causa degli accordi con la Doyen che prevedono un pagamento, ancora, di circa 6 milioni. Difficile che lasci il Porto. Intanto però ci pensano Everton, Newcastle e West Ham. Mentre il Chelsea mette gli occhi in casa del Barça. Nel mirino c’è il giovane Denis Suarez, che avrebbe stregato Sarri. E infine Sancho giura fedeltà al Borussia Dortmund. “Non penso all’addio”. Più chiaro di così...