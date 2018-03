Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 12 marzo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

ROMA, OCCHI SU AKGUN E TEODORCZYK. MILAN, DOPO REINA E STRINIC È VICINO ANCHE KI DELLO SWANSEA. E C'È LA PISTA STROOTMAN. IL NAPOLI PIOMBA SU ALISSON E HA IN PUGNO TORREIRA, MENTRE LA JUVE SEGUE ACUNA DELLO SPORTING LISBONA. INTER, AVANTI TUTTA PER DE VRIJ

Nuove dalla Turchia: la Roma sarebbe sull'attaccante esterno della cantera del Galatasaray, Yunus Akgun. Classe 2000, sarà maggiorenne il 7 luglio: considerato già nuovo Cengiz Under, Fatih Terim vorrebbe Akgun in prima squadra ma la Roma vuole bruciare i tempi portandolo a casa già dall'estate che verrà.

Nuove di mercato sulla Roma: è il polacco Lukasz Teodorczyk il primo nome per l'attacco giallorosso per l'eredità di Edin Dzeko. Lo era già d'inverno, può tornare di moda in estate: di proprietà dell'Anderlecht dall'estate scorsa, coi biancomalva che l'hanno acquistato dalla Dinamo Kiev, l'interesse da parte di Monchi è stato confermato anche dall'entourage del calciatore.

Dopo Pepe Reina (che ha svolto le visite mediche in giornata) e Ivan Strinic, arrivano conferme sulla trattativa per portare al Milan il centrocampista sudcoreano Sung-Yong Ki dello Swansea. Secondo quanto appreso da MilanNews.it, il 29enne è infatti una possibilità concreta come svincolato per giugno. Ma Mirabelli sta valutando anche Kevin Strootman, centrocampista olandese della Roma. La sua clausola di rescissione è di 45 milioni di euro.

La notizia di mercato è forte e improvvisa: il Napoli piomba su Alisson della Roma. Ci sarebbero ostacoli per Bernd Leno del Bayer Leverkusen e allora il presidente Aurelio De Laurentiis sogna il numero uno giallorosso per il dopo Pepe Reina. Alisson ha contratto fino al 2021 ed è corteggiato da mezza Europa ma l'ad Chiavelli avrebbe già sondato il terreno col collega Baldissoni per comprendere eventuali margini di trattativa.

Nuovo obiettivo per l'attacco della Juventus, alla ricerca di nuove soluzioni per l'anno prossimo: Paratici starebbe inseguendo l'argentino Marcos Acuña, esterno di grande velocità che quest'anno la Juve ha anche affrontato nei gironi di Champions. Acuna con lo Sporting ha un contratto fino al 2021 e vanta una clausola rescissoria di 60 milioni di euro.

Avanti tutta per Stefan de Vrij all'Inter a fine stagione. Il club nerazzurro ha offerto al giocatore olandese 4,2 milioni di euro netti a stagione. Il ds Piero Ausilio non conferma ma la trattativa è in fase avanzata. L'Inter, dopo aver allertato Lotito, ha fatto una proposta interessante al biancoceleste: resta da trovare l'accordo per l'entourage.

C'è l'accordo tra il Napoli e Lucas Torreira della Samp, che avrebbe accettato il quinquennale da 1,5 mln (a salire) offertogli da Aurelio De Laurentiis. La trattativa ora dovrà riguardare i due club, per capire se i 25 mln della clausola rescissoria (scadenza 15 luglio) sono trattabili coi blucerchiati. La volontà del Napoli è quella di portare in azzurro il regista che tanto bene ha fatto in questa stagione.

SOUTHAMPTON, ESONERATO PELLEGRINO. BAYERN E REAL TENTANO DI SOFFIARE EMRE CAN ALLA JUVE. IL MANCHESTER CITY SEGUE RONY LOPES, MENTRE KANTÈ È NEL MIRINO DEL PSG. LEWANDOWSKI PRIMO OBIETTIVO DEL MANCHESTER UNITED, IL REAL PUNTA SALAH PER SOSTITUIRE BALE

Con una nota sul proprio sito ufficiale il Southampton ha reso noto l'esonero di Mauricio Pellegrino. Il tecnico paga il brutto campionato dei saints, attualmente quartultimi in classifica e con appena un punto sopra la zona retrocessione.

Negli ultimi giorni, gli interessamenti di Bayern Monaco e Real Madrid starebbero facendo riflettere il ventiquattrenne centrocampista Emre Can e il suo entourage. La parola data alla Juventus nei mesi scorsi fa restare in prima fila Marotta e Paratici, ma la concorrenza adesso non manca.

Il Manchester City vuole riportare in Premier League Rony Lopes. I Citizens starebbero pensando al ritorno dell'esterno d'attacco portoghese. Dal canto suo il classe '95, che in questa stagione ha collezionato finora undici gol e dodici assist in 40 presenze col Monaco, sarebbe piuttosto affascinato dinanzi a questa ipotesi.

Proseguono le voci di mercato intorno al nome di N'Golo Kanté, centrocampista di proprietà del Chelsea. Il giocatore francese è uno dei grandi obiettivi estivi del Paris Saint-Germain, con il club parigino che sarebbe pronto a una super offerta pur di acquistare l'ex Leicester.

Il Manchester United è il principale indiziato per l'acquisto dell'attaccante del Bayern Monaco Robert Lewandowski al termine della stagione in corso. Nonostante i tanti club interessati infatti, sarebbe proprio la squadra guidata da José Mourinho la più vicina all'accordo con il polacco.

In vista della possibile partenza di Gareth Bale, il Real Madrid sarebbe già pronto a muoversi concretamente per l'attaccante del Liverpool Mohamed Salah. L'egiziano è uno dei migliori giocatori della Premier League e i Blancos dovrebbero mettere in preventivo circa 160 milioni di euro per riuscire a strapparlo ai Reds.