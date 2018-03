Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 13 marzo

Fonte: ha collaborato Simone Lorini

L'INTER STUDIA BERNARD E TONALI, CHE PIACE ANCHE ALLA JUVENTUS. SIGNORA SU WILSHERE, MENTRE ALLEGRI E' TENTATO DALL'ARSENAL. NAPOLI, PRIORITA' PORTIERE, MA L'AGENTE DI JORGINHO CHIEDE CHIAREZZA. MILAN, POSSIBILE SACRIFICIO DI SUSO, MENTRE LA SPAL BLINDA ANTENUCCI

Edin Dzeko, attaccante della Roma, ha parlato ai microfoni del portale bosniaco scsport.ba della trattativa fallita col Chelsea: "Non voglio tornare al passato. Sono felice alla Roma e felice della mia vita a Roma. Non mi piace parlare della speculazione dei media. A volte ci sono delle verità, altre volte si esagera. L'offerta era vera, c'era l'interesse del Chelsea nei miei confronti, questo è quello che posso dire sull'argomento. Ma, come si vede, a Roma sto bene".

Joao Santos, agente del centrocampista del Napoli Jorginho, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per ribadire la vicenda contrattuale del suo assistito. “Jorginho è maturo ed è sempre più leader. In questo momento non è un buon momento per parlare di rinnovo, a maggio ci vedremo con la società e parleremo della cosa. Lui a Napoli sta benissimo”, ha detto il procuratore. Giuntoli però ha la priorità del portiere e segue Alban Lafont, 19enne del Tolosa: secondo quanto riferito da Radio CRC, la prossima settimana il ds azzurro Cristiano Giuntoli incontrerà emissari del club francese per discutere del giovane estremo difensore. Nel mirino dei partenopei, anche il terzino destro Kelvin Amian (20) e il difensore centrale Issa Diop (21). L'Ajax intanto ha comunicato l'esclusione, per le prossime due settimane, di Amin Younes, esterno tedesco che ha firmato con il Napoli non più tardi dello scorso gennaio. Il calciatore sta cercando disperatamente di liberardi dall'accordo contrattuale con gli azzurri perché sulle sue tracce c'è il Borussia Moenchengladbach che lo riporterebbe in Germania. Probabile che il Napoli possa optare per una cessione, pur aspettando l'eventuale rescissione contrattuale.

Un'altra stagione alla SPAL per Mirco Antenucci. Il club emiliano ha annunciato il prolungamento fino al 2020 del contratto con l'attaccante molisano. 8 gol in 23 presenze in questa stagione per Antenucci con la maglia degli estensi.

Gli occhi della Serie A su Sandro Tonali. Secondo quanto riferito dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, ieri sera al Piola, per la sfida contro il Novara, vi erano osservatori di Juventus e Inter per visionare il centrocampista classe 2000 del Brescia.

Il Milan, in attesa di capire se potrà davvero arrivare tra le prime quattro e disputare la prossima Champions League, con annessi ingressi economici di rilievo, si guarda intorno alla ricerca di possibili milioni per tranquillizzare anche la UEFA e secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport di questa mattina il nome potrebbe essere anche quello di Suso, visto che sul contratto dello spagnolo c'è una clausola rescissoria da 38 milioni di euro.

Punto mercato in casa Inter per Il Corriere dello Sport oggi in edicola. Il ds Piero Ausilio sarà stasera all'Olimpico di Roma per la gara tra i giallorossi e lo Shakhtar Donetsk. Nel mirino c'è Bernard, esterno sinistro in scadenza di contratto a giugno che ha pretendenti anche in Premier League.

Continuano le voci intorno al futuro di Massimiliano Allegri. Il tecnico della Juventus è sempre corteggiato dall'Arsenal, che dovrebbe (il condizionale è sempre d'obbligo) dire addio ad Arsene Wenger in estate. Il profilo del mister livornese è quello che sembra piacere di più alla dirigenza dei Gunners. Lo riporta il Daily Express. E in attesa di capire quale sarà la decisione di Emre Can in merito al suo futuro, con la Signora da tempo sulle sue tracce, emerge un nuovo profilo di calciatore per la mediana bianconera. Si tratta, secondo Tuttosport, di Jack Wilshere dell'Arsenal. Come Can è il nazionale inglese è in scadenza di contratto con il proprio club d'appartenenza e la Juve sta monitorando attentamente la situazione, assieme al Milan.

ASSE REAL MADRID-NIKE PER NEYMAR, MA PER IL PADRE IL FUTURO E' AL PSG. INIESTA, NO ALLA CINA. IL BORUSSIA DORTMUND RINNOVA IL CONTRATTO DI PISZCZEK

Mercato europeo caratterizzato dalle voci su Neymar al Real Madrid. In Spagna parlavano di un'asse fra i Blancos e la Nike per portare l'asso brasiliano al PSG, ma in serata ci ha pensato il padre-agente a gettare acqua sul fuoco: "Presente e futuro al PSG, è felice lì", le sue parole dopo la visita in Brasile di Al Khelaifi e Antero Henrique.

Restando in Spagna, Andres Iniesta non giocherà la prossima stagione nel Tianjin Quanjian, l'ammissione arriva direttamente dal club cinese.

In Inghilterra l'Arsenal studia la rifondazione estiva ma prima servirà fare cassa: il favorito numero uno alla partenza è Hector Bellerin.

Il Southampton pensa a Marco Silva per il dopo Pellegrino, il Tottenham in estate farà partire Fernando Llorente.

In Francia il PSG cerca un nuovo portiere, oltre a Donnarumma e Courtois c'è anche l'idea David De Gea.

In Germania il Borussia Dortmund ha annunciato il rinnovo di contratto fino al 202 di Lucasz Piszczek.