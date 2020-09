Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 14 settembre

MILIK SI AVVICINA ALLA ROMA CON DZEKO VERSO LA JUVENTUS. GIALLOROSSI VICINI ANCHE A KUMBULLA. MURIQI ALLE VISITE CON LA LAZIO, BORJA VALERO CON LA FIORENTINA. GENOA SCATENATO IN ENTRATA. IL TORINO PRONTO AD ACQUISTARE MURRU DALLA SAMPDORIA

Arkadiusz Milik si avvicina a grandi passi alla Roma. Secondo TMW l'accordo tra Napoli e Roma è veramente vicino, con i giallorossi che dovrebbero versare 25 milioni di euro come parte fissa più 5 milioni di bonus per il polacco.

----

E' stato il giorno delle visite mediche di Muriqi con la Lazio. Il giocatore turco adesso è a un passo dalla firma con i biancocelesti che verseranno 18 milioni più 2 di bonus al Fenerbahce per assicurarsi il cartellino del calciatore.

----

Genoa scatenato in entrata: nella giornata di ieri infatti, Badelj, Melegoni e Caso hanno effettuato le visite mediche in vista della firma con il Grifone.

----

La Fiorentina riabbraccia Borja Valero, che nella giornata di ieri ha effettuato le visite mediche di rito in vista della nuova avventura in viola. Lo spagnolo, dopo l'esperienza all'Inter, firmerà un contratto annuale con il club di Commisso.

----

Contatti avviati tra la Roma e l'entourage di Armando Izzo in vista del prossimo campionato. Il Torino lo valuta almeno 20 milioni e, come il giocatore, non gradisce la proposta giallorossa del prestito oneroso con diritto di riscatto. Nel caso non si dovesse trovare la quadra, occhio anche alla Fiorentina, interessata in caso di addio di uno tra Pezzella e Milenkovic.

----

Il dirigente del Milan Paolo Maldini ha parlato di Chiesa, giocatore della Fiorentina, ai microfoni di Sky Sport: "Ad oggi non è mai esistita una trattativa per il giocatore viola".

----

L'Inter ha comunicato il rinnovo del contratto del portiere Daniele Padelli fino al giugno del 2021.

----

L'Hellas Verona si è inserito a sorpresa nella corsa a Gaston Ramirez della Sampdoria. L'uruguaiano aveva ricevuto un'offerta dagli emirati arabi ma ora è Ivan Juric a tentare il colpaccio assicurandosi le prestazioni del trequartista blucerchiato.

----

Lo Spezia ha annunciato l'acquisto di Ardian Ismajili, rilevato dall'Hajduk Spalato. Il giocatore ha firmato un contratto di tre anni col club bianconero.

----

Il Torino è a un passo dall'acquisto dell'esterno della Sampdoria Nicola Murru. Il giocatore oggi potrebbe essere già in città per effettuare le visite mediche. Affare in prestito con diritto di riscatto fissato a 6 milioni di euro.

----

"Non c'è niente con Barcellona e Real Madrid. Resta qua all'Inter". Queste le parole di Carlos Beto Yaque, agente di Lautaro Martinez, dopo l'incontro in sede con i dirigenti dell'Inter.

----

Il ds del Cagliari Carta ha dichiarato in giornata a margine della presentazione di Sottil e Zappa: "Stiamo facendo di tutto per acquistare Godin. La trattativa è entrata nel vivo".

----

In giornata sono previste le visite mediche di Tripaldelli con il Cagliari, con i sardi che sono pronti a mettere a segno l'ennesimo colpo di questa estate.

----

La Roma ha superato a sorpresa i tanti concorrenti per Marash Kumbulla. Affare in prestito con obbligo di riscatto a 30 milioni di euro con Lazio e Inter beffate dall'accelerata dei giallorossi.

----

Il Napoli è a un passo dall'annunciare il rinnovo di contratto di Elsed Hysaj. Il giocatore nei prossimi giorni potrebbe annunciare il prolungamento fino al 2025 dell'esterno albanese.

----

Fiorentina vicina all'accordo per il prolungamento fino al 2025 di Cristiano Biraghi. In settimana è previsto un incontro per arrivare all'intesa tra l'agente del giocatore e i dirigenti viola.

----

Arturo Vidal ha svuotato il proprio armadietto e ha salutato i compagni visto che nelle prossime ore dovrebbe lasciare Barcellona per tornare in Italia. Ad aspettarlo ad Appiano Gentile c'è Antonio Conte che ha spinto tantissimo pur di riaverlo in rosa dopo averlo allenato alla Juventus.

----

Nel caso in cui Milik dovesse dire di sì alla Roma, con i giallorossi già d'accordo col Napoli, la Juventus chiuderebbe in automatico per Edin Dzeko che è pronto a fare una scelta di vita dicendo addio al club romanista per abbracciare i bianconeri.

CALCIO ESTERO

Tra le ipotesi che il Manchester United starebbe vagliando in vista della prossima stagione c'è anche Gareth Bale, da mesi esubero del Real Madrid. Sempre i Red Devils sono pronti ad acquistare Sergio Reguilon per circa 25 milioni di euro con i Blancos che vorrebbero però inserire una recompra per il calciatore.

----

Secondo Catalunya Radio Memphis Depay sarebbe a un passo dal Barcellona. L'attaccante del Lione dovrebbe firmare a giorni con il club catalano. Anche Thiago Alcantara appare vicino al tesseramento da parte dei blaugrana mentre Wijnaldum dovrebbe restare al Liverpool.