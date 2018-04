Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 17 aprile

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pasquale Foggia, ds del Benevento, ha parlato nella trasmissione Ottogol in merito al tecnico sannita Roberto De Zerbi. Il dirigente campano, riporta Ottopagine.it, ha poi proseguito: "Abbiamo un rapporto eccezionale e ci confrontiamo ogni giorno. Quando arriverà il momento vedremo il da farsi. Apprezzo molto il lavoro che sta compiendo insieme al suo staff. E' un uomo vero e questo è un suo grande pregio. Se resterà? Spero di sì perché a Benevento c'è la possibilità di fare qualcosa di importante. La società deve costruire già in maniera autonoma, altrimenti diverremmo schiavi degli allenatori. Con De Zerbi parliamo di tutto perché c'è la volontà di tenerlo ancora con noi”.

Nuovi talenti di spessore in Argentina pronti per il calcio italiano. Matias Vargas, classe 97 del Vélez è il nuovo che avanza. È già monitorato dalla Nazionale. E in Italia la Fiorentina ha notato il suo talento, possibile infatti che nei prossimi giorni ci siano dei contatti per provare ad intavolare una trattativa. Sullo sfondo anche la Lazio. Secondo quanto riferito da France Football, i viola sarebbero sul difensore centrale Diego Carlos del Nantes, seguito però allo stesso tempo da Lazio e Marsiglia. La squadra giallo-verde chiede 15 milioni per liberarlo in estate, anche se sarebbero già pervenute offerte da circa 12 milioni.

L’Inter cerca rinforzi per la prossima stagione, con priorità al centrocampo. A gennaio era forte l’idea Lobotka, la società nerazzurra aveva anche strappato un’opzione morale in vista dell’estate ma oggi la pista pare si sia raffreddata. E così è tempo di guardarsi intorno. Piace Davy Klaassen dell’Everton, obiettivo di mercato anche del Napoli. Con la società azzurra l’affare saltò per i diritti d’immagine. Non è escluso che se ne possa riparlare, anche se in cimma alla lista c'è Lucas Torreira. A Premium Sport, il direttore sportivo Piero Ausilio ha parlato così della situazione di Candreva: "La sua situazione sarà verificata alla fine del campionato. Mancanza di gol? Non è una questione di uomini, nel derby, contro il Torino e contro l'Atalanta abbiamo tirato tantissimo in porta. Skriniar, Miranda, Gagliardini e altri hanno il gol nel sangue".

Luca Pellegrini apre la stagione dei rinnovi in casa Roma: "L’AS Roma è lieta di annunciare di aver raggiunto l’accordo per il rinnovo contrattuale fino al 30 giugno 2022 con Luca Pellegrini. Il 19enne terzino sinistro, entrato nel settore giovanile giallorosso nel 2011-12, ha conquistato uno Scudetto, una Coppa Italia e una Supercoppa con la Primavera. Dall’inizio di questa stagione fa parte della prima squadra". Monchi però si muove anche sul mercato: Ante Coric è vicinissimo. Dopo l'assalto in inverno andato a vuoto, Monchi ha sfruttato i milioni incassati dagli ultimi turni di Champions League per effettuare l'offerta che potrebbe rivelarsi decisiva. 6 milioni proposti alla Dinamo Zagabria: il Consiglio d'Amministrazione del club croato si è riunito ma non sono ancora arrivate decisioni definitive.

Un’idea che ritorna. Il Boca Juniors ci riprova per l’estate, obiettivo Gustavo Gomez del Milan. Si cercherà un’intesa sul cartellino, oggi Gomez è deprezzato rispetto a gennaio. Il Boca pensa ancora al giocatore, che Gustavo Barros Schelotto avrebbe voluto anche nella sua esperienza al Palermo. Contatti che riprenderanno a breve. Ieri summit di mercato a Casa Milan. Il direttore sportivo rossonero, Massimiliano Mirabelli, sta incontrando l'entourage di Patrick Cutrone. Molto probabile che il motivo del meeting sia discutere il rinnovo contrattuale dell'attaccante.

Secondo quanto riferito dal Daily Mail, il Manchester United ha inviato alcuni osservatori a seguire dal vivo Sergej Milinkovic-Savic nelle ultime partite della Lazio. José Mourinho ha chiesto due centrocampisti in vista della prossima estate e il nome del giocatore serbo è in cima alla lista delle richieste del tecnico dei Red Devils.

Gianluigi Buffon è la pazza, incredibile ultima idea del presidente del Boca Juniors, Daniel Angelici. Nell'ultima riunione tecnica il numero uno Xeneizes ha auspicato l'arrivo, per la prossima Libertadores, di un estremo difensore di livello assoluto e avrebbe puntato l'estremo difensore della Juventus.

La gara contro il Napoli potrebbe risultare decisiva per il futuro sulla panchina dell'Udinese di Massimo Oddo. Un'eventuale sconfitta, sarebbe la decima consecutiva, porterebbe la dirigenza a valutare la posizione del tecnico. In caso di esonero, il primo nome sulla lista è quello diAndrea Stramaccioni. L'ex allenatore dello Sparta Praga ha già guidato l'Udinese nel 2014-2015.

ZIDANE TRATTIENE BALE E BENZEMA, IL LIVERPOOL PUNTA SU GRUJIC. IL MANCHESTER UNITED VENDE IN VENDITA POGBA E L'ATLETICO MADRID BLOCCA DENDONCKER. BARCELLONA PRONTO ALL'ADDIO A INIESTA, LA CINA E' VICINA

Tra i tanti temi toccati oggi in conferenza stampa, l'allenatore del Real Madrid Zinedine Zidane ha parlato così del futuro di Bale e Benzema: "Non credo che la loro permanenza qui sia a rischio nella prossima stagione. Non li vedo tristi, abbiamo bisogno di tutti. Sia Bale che Benzema si stanno allenando bene. È chiaro che preferirebbero segnare di più, ma stanno lavorando sodo".

Sono quattro le principali pretendenti per il difensore del Leicester, Harry Maguire, uno dei migliori della stagione delle Foxes. Secondo quanto riporta il Daily Star, infatti, il centrale 25enne sarebbe seguito da molti club dell'alta Premier League: nella lista - si legge - ci sono i due club di Manchester, l'Arsenal e il Tottenham.

Il Liverpool guarda anche in casa propria per rinforzare la rosa che affronterà la prossima stagione sportiva. Secondo il Liverpool Echo, infatti, mister Klopp sarebbe rimasto molto colpito dalla crescita del regista serbo Marko Grujic, attualmente in prestito al Cardiff City in seconda divisione e in lotta per la promozione in Premier. Il classe '96, che quest'anno ha collezionato finora due gol e un assist in 23 presenze, sembra così destinato a diventare uno dei centrocampisti dei Reds a partire dal 2018-'19.

Emergono nuovi dettagli, attraverso il Daily Mail, sulla possibile cessione di Paul Pogba in estate. Il centrocampista ex Juventus non ha infatti convinto il Manchester United e in particolare il tecnico José Mourinho, pronti a metterlo sul mercato per una cifra intorno ai 100 milioni di euro. Pogba è stato acquistato solamente due anni fa dai Red Devils, coi quali ha collezionato finora 14 gol e 16 assist in 87 presenze. Marcus Rashford non è più certo di prolungare il proprio accordo con il Manchester United.

Mauricio Pochettino ha le idee molto chiare in vista del calciomercato estivo. Il tecnico del Tottenham ha intenzione di concludere tutte le operazioni legate agli Spurs entro l'inizio della prossima Coppa del Mondo in Russia. A riportarlo è il Times.

Secondo quanto riferito da Het Nieuwsblad, l'Atletico Madrid avrebbe stretto un accordo preliminare con l'Anderlecht per il centrocampista Leander Dendoncker. I Colchoneros stanno trattando da mesi il suo acquisto, anche se adesso, a causa del cambio alla guida della direzione sportiva, dovranno accordarsi anche con i nuovi dirigenti biancomalva.

Secondo quanto riportato da AS in prima pagina, Andres Iniesta ha già deciso di lasciare il Barcellona a fine stagione per trasferirsi in Cina. Ancora non è chiaro quale sarà il suo nuovo club, probabilmente il Tianjin Quanjian, ma è certo che firmerà un triennale dopo 16 anni passati al Barça.

Secondo quanto riferito dal Daily Telegraph, il giovane esterno sinistro del Liverpool Trent Alexander-Arnold è vicino a rinnovare il proprio contratto con i Reds dopo una stagione che lo ha visto protagonista con 27 presenze in tutte le competizioni e 3 gol.