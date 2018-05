Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 18 maggio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

ITALIA

Alessandro Costacurta, vice commissario della FIGC, ha commentato così la decisione di Gigi Buffon di non partecipare all'amichevole della Nazionale contro l'Olanda che nell'idea della Federazione doveva rappresentare l'ultimo atto della carriera azzurra del portiere: "Io mi aspettavo questa decisione - riporta La Gazzetta dello Sport - Le dichiarazioni degli ultimi tempi lo facevano intendere. Non sono rimasto sorpreso".

JUVENTUS

Il Paris Saint-Germain fa sul serio per Gianluigi Buffon. A livello economico e non solo: secondo quanto riferito da Premium Sport, il club transalpino avrebbe offerto un contratto biennale da otto milioni di euro a stagione al portiere della Juventus, che ieri ha annunciato l'addio al bianconero. Contratto ricco, ma non solo quello: per convincerlo, il PSG metterebbe sul piatto addirittura la fascia da capitano, con buona pace di Thiago Silva.

La Juventus è pronta a sondare il terreno per il capitano dell'Atletico, Diego Godin. L'uruguagio può decidere se chiudere la carriera a Madrid - ha 32 anni e scadenza 2019, con opzione 2020 - oppure gettarsi in una nuova avventura. Alternativa Gimenez, sempre dell'Atleti, ma valutato 60 milioni della clausola, più Alderweireld e De Ligt, dell'Ajax, riporta Tuttosport.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, in occasione dei quarti di finale di Champions League, la Juventus ha incontrato a Madrid il noto procuratore Jorge Mendes con il quale è stato fatto il punto sul futuro di Filipe Luis di proprietà dell'Atletico Madrid. I contatti sono stati positivi e proprio per questo motivo a breve potrebbero riprendere con l'intento di arrivare alla fumata bianca.

Il Marsiglia monitora la situazione di Mehdi Benatia, difensore centrale della Juventus. Nel caso dovesse arrivare un'offerta irrinunciabile, l'ex Bayern Monaco potrebbe anche salutare.

NAPOLI

Dopo il rinnovo milionario, il Manchester City è pronto a regalare a Pep Guardiola il primo acquisto per la prossima stagione: come riporta il Daily Telegraph, infatti, è vicina la chiusura per il centrocampista del Napoli Jorginho per una cifra intorno ai 50 milioni di sterline.

ROMA

Il Corriere dello Sport parla del blitz della Roma per Ivan Marcano, difensore in scadenza con il Porto. Monchi è andato in Portogallo con Federico Balzaretti per parlare con il giocatore e convincerlo a preferire la Roma rispetto alle altre offerte che ha ricevuto. Per lui pronto un triennale da due milioni netti a stagione. Sul ragazzo, trentuno anni a giugno, ci sarebbe però anche il Valencia.

INTER

Rinnovo pronto per Mauro Icardi, stando a quanto riferisce Premium Sport: otto milioni di euro a stagione, con clausola fissata a 180 milioni di euro per premiare la stagione del capitano. La tv rivela inoltre che l'unica variabile è la qualificazione in Champions League, per questo sarà decisiva la sfida contro la Lazio di domenica.

Karol Csonto, agente di Milan Skriniar, ha parlato ai microfoni di Sport.sk: "Per quanto riguarda il mercato estivo, non posso ancora dire cosa succederà dopo - ha ammesso il procuratore -. Abbiamo un contratto di quattro anni (con l'Inter ndr), ma tutto il mondo parla del giocatore. Ma è anche una questione di soldi. Se l'Inter sta pensando di venderlo, è solo per 70 milioni di euro. Il giocatore è felice all'Inter, e non andrà via se non arriverà una vera e propria offerta top. Vedremo come va l'ultima partita (Lazio-Inter decisiva per la Champions ndr), ma nel calcio è tutto è possibile, la situazione cambia continuamente e siamo pronti a questo".

Eder Militão è sempre più lontano dal San Paolo, club al quale è legato da un contratto che scade a gennaio 2019. Nelle ultime settimane - svela UOL Esporte - Manchester City, Porto e Inter hanno fiutato infatti l'affare a basso costo, prendendo contatti con l'entourage del giovane difensore brasiliano. Il Tricolor, intanto, gli ha offerto il rinnovo, ma il classe '98 Militão si guarda intorno in attesa del grande salto in carriera.

LAZIO

Stefan de Vrij, stando a quanto riferisce Mediaset Premium, ha tutte le intenzioni di giocare la sfida contro l'Inter di domenica. Da Formello la tv ha rivelato il messaggio che il diretto interessato ha condiviso con i suoi compagni: "Sapete quello che ho passato in questi giorni, tutti i miei dubbi, se n'è parlato molto, ma io voglio starvi vicino, voglio giocare perché è una partita troppo importante per noi e per coronare al meglio il finale di stagione".

MILAN

Secondo il sito Gazzetta.gr, il Milan avrebbe preso il classe 2001 Nikos Michelis. Seguito con l'Under 21, il centrocampista difensivo arriverebbe dall'Asteras Tripolis per circa 400mila euro più percentuale sulla rivendita futura.

Il Boca Juniors cercherà di convincere il Milan per cedere Gustavo Gomez. Il paraguaiano, già nel mirino durante la finestra trasferimenti invernale, è valutato circa 7 milioni di euro dai rossoneri, nonostante abbia giocato solamente 10 minuti in Europa League contro l'Austria Vienna.

ATALANTA

Nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra l'Atalanta e l'entourage di Andrea Petagna per programmare il futuro. I nerazzurri vogliono puntare forte su Musa Barrow, dunque l'attaccante finirà nella lista delle possibili cessioni. Su di lui continua a esserci un interesse della Lazio, che persiste da alcuni mesi, più due sondaggi dalla Premier League. Il prezzo è di circa quindici milioni di euro, ma potrebbe essere limato verso il basso.

GENOA

Il portiere del Genoa Mattia Perin, intervistato da RMC Sport alla "Festa dello Sport" al Porto Antico di Genova, ha parlato così: "Partita del cuore a Genova? È un piacere essere solidali, la vendita dei biglietti sta andando bene. Ci auguriamo di riempire Marassi. Buffon? Non ha detto che darà l'addio al calcio, la decisione sul futuro spetta solo a lui e nessuno deve metterci bocca. Io non sono il suo erede, spero di lottare per vestire la maglia della Nazionale. Ci sono tanti portieri forti insieme a me, ma la competizione interna ci farà migliorare tutti. Spero di aver fatto un buon campionato per meritare la convocazione di Mancini. Se sarò convocato, cercherò di ritagliarmi il mio spazio negli allenamenti".

Attraverso i propri canali ufficiali, la Federazione del Belgio ha annunciato il rinnovo del contratto del CT Roberto Martinez. Il tecnico spagnolo rimarrà sulla panchina dei Red Devils fino al 2022.

LIGA

Ci siamo. Sono i giorni "decisivi per l'offensiva finale del Barcellona per Antoine Griezmann", ricorda il Mundo Deportivo. Gli Azulgrana sono tranquilli e certi di chiudere il colpo relativo al ventisettenne dell'Atletico Madrid. A dicembre il primo incontro tra la sorella e agente Maud con il presidente Bartomeu all'Hotel Sofia. L'Atletico aspetta una risposta da Griezmann per rinnovare il contratto aumentando la clausola da 100 milioni di euro ma a breve il transalpino dovrebbe annunciare la sua decisione.