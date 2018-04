Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 19 aprile

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

INTER, BERNARD HA FIRMATO UN PRE ACCORDO CON I NERAZZURRI. NAPOLI, TRATTATIVA PER KRUNIC DELL'EMPOLI. TORINO, DUELLO CON L'UDINESE PER DENI ALAR. SAMPDORIA, PIACE CARRETTA DELLA TERNANA. MILAN, DUELLO CON IL LIVERPOOL PER IL PORTOGHESE RUBEN NEVES. L'ITALIA RIPARTE DA MANCINI: SARÀ IL PROSSIMO CT, NOMINA ENTRO IL 20 MAGGIO

Scatto dell'Inter per Bernard Duarte. Secondo quanto riportato da Futbol Arena il giocatore in scadenza di contratto con lo Shakhtar Donetsk avrebbe infatti firmato un pre accordo con il club nerazzurro, rifiutando l'offerta arrivata dal Besiktas.

Il Napoli va a caccia di rinforzi per la prossima stagione. Contatti avviati per Rade Krunic dell’Empoli, trattativa in corso e con buone possibilità che l’affare possa andare in porto. Krunic piace anche ad altri club di Serie A, ma il Napoli prova a mettere la freccia.

Il Torino continua a seguire da vicino l'attaccante dello Sturm Graz Deni Alar. Lo racconta il portale krone.at che parla anche dell'Udinese come possibile pretendente per lui a giugno. Il prezzo del suo cartellino si aggira intorno a 2 milioni di euro e la concorrenza maggiore per le italiane arriva dalle tedesche Colonia e Norimberga.

Come riporta tuttob, le ottime prestazioni offerte nelle ultime settimane dal trequartista della Ternana Mirko Carretta sarebbero state particolarmente apprezzate dall'allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo. I blucerchiati potrebbero mandare emissari a visionare il talentuoso classe 1990 nelle prossime sfide che dovrà affrontare la formazione di De Canio.

Come riporta TalkSport, il Milan è pronto a sfidare il Liverpool per il talento portoghese Ruben Neves. Ventun anni, il centrocampista centrale del Wolverhampton fa parte della scuderia di Jorge Mendes, che è in buoni rapporti con la dirigenza rossonera.

Roberto Mancini nuovo commissario tecnico dell'Italia. Già a partire dal 28 maggio: è questa l'indiscrezione lanciata da Sportmediaset. In quella data gli azzurri affronteranno l'Arabia Saudita in amichevole a San Gallo (Svizzera), in panchina dovrebbe andare il Mancio. Firma e nomina? Previste entro il 20 maggio, assicura il portale.

BARCELLONA, NEL MIRINO TRE TALENTI DELL'AJAX. REAL MADRID, SALTA L'ARRIVO DI RAMON: PROBLEMI AL GINOCCHIO. TOTTENHAM TRATTATIVA AVVIATA PER IL RINNOVO DI LAMELA. BAYERN MONACO, LEWANDOWSKI VUOLE IL REAL: LO SA ANCHE LO SPOGLIATOIO

In vista della prossima stagione il Barcellona sta programmando un'importante campagna acquisti, soprattutto considerando la sempre più probabile partenza di Andres Iniesta. Il club blaugrana, secondo il Mundo Deportivo, sta guardando con particolare attenzione verso Amsterdam. Nell'Ajax infatti ci sono tre giocatori che secondo i dirigenti hanno il 'DNA Barça': il primo è Matthijs De Ligt, difensore centrale bravo anche nell'impostazione. Gli altri due sono i centrocampisti Frenkie De Jong e Donny van de Beek, i quali sono stati seguiti da vicino diverse volte negli ultimi mesi.

Rischia di saltare il trasferimento di Ramon De Araujo dal Fluminense al Real Madrid. Lo fa sapere lo stesso club brasiliano con una nota: "L'attaccante Ramon, della squadra U20 e che era in trattative col Real Madrid B, ha presentato problemi fisici al ginocchio sinistro nel corso delle visite mediche. Il giocatore ritornerà in Brasile per essere valutato".

Secondo quanto riportato dall'Independent, il Tottenham sta discutendo il rinnovo di contratto di Erik Lamela. Gli Spurs vorrebbero allungare l'attuale accordo fino al giugno del 2020.

Secondo quanto riferito da Sport Bild, nonostante il Bayern Monaco non sia intenzionato a cederlo nel corso della prossima estate, Robert Lewandowski ha le idee molto chiare sul proprio futuro. Lo spogliatoio dei bavaresi infatti, conosce benissimo la volontà del giocatore, che da tempo sogna di vestire la maglia del Real Madrid e che ha cambiato recentemente agente proprio per riuscire a convincere la sua attuale squadra a lasciarlo partire nonostante il contratto fino al giugno del 2021.