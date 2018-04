Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 19 aprile

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

JUVE, ALEX SANDRO NEL MIRINO DEL PSG. IN ESTATE POSSIBILI I RITORNI DI POGBA E MORATA. NAPOLI, RUI PATRICIO PER LA PORTA E DIAWARA PIACE AL PSG. INTER, PER LA MEDIANA TUTTO SU NICOLO' BARELLA. ROMA, JUAN JESUS RINNOVA FINO AL 2022

JUVENTUS

Il Paris Saint-Germain ha individuato il prossimo grande obiettivo di mercato: è Alex Sandro, terzino in forza alla Juventus. Il giocatore brasiliano, secondo il club francese, sarebbe il sostituto ideale di Layvin Kurzawa, che è in uscita. I bianconeri attendono un'offerta importante, come riporta Le10Sport.

Alvaro Morata e Paul Pogba, ritorni impossibili? Come riporta Tuttosport, la Juventus sarebbe pronta a riaccogliere almeno uno dei due protagonisti dei recenti successi bianconeri, oggi in Premier League. E proprio la pista che porta al centrocampista francese del Manchester United sembra si sia clamorosamente aperta nelle ultime settimane: il rapporto non idilliaco con Mourinho e la voglia di tornare protagonista spingono verso un ritorno a Torino. L'ostacolo, però, è l'ingaggio: Pogba guadagna 13 milioni netti a stagione, circa il doppio rispetto a quanto percepito dal più pagato della rosa di Allegri, Gonzalo Higuain. Raiola è al lavoro ed è pronto all'ennesimo colpo di scena, come successo in passato con Balotelli o Ibrahimovic.

Possibile sinergia di mercato tra Juventus e Milan in vista della prossima estate. Mario Mandzukic è un’idea dei rossoneri, alla ricerca di un attaccante. Il giocatore potrebbe anche valutare di andare altrove per giocare in posizione di centravanti, la Juve cerca un giocatore polivalente e gode della stima di Allegri. Un affare che potrebbe diventare qualcosa in più di un’idea in fase embrionale, magari dopo il riscatto (obbligatorio) di Fabio Borini da parte dei rossoneri. Mandzukic al Milan e Borini alla Juventus, lavori in corso...

NAPOLI

Il Napoli sta accelerando per portare in azzurro il portiere dello Sporting Lisbona, Rui Patricio. Motivo principale, il prezzo spropositato richiesto dal Bayer Leverkusen per Bernd Leno, nonostante l’eccessiva discontinuità di rendimento da parte del numero uno tedesco. Giuntoli, direttore sportivo azzurro, in questa settimana ha approfondito l’argomento relativo all'estremo difensore dello Sporting con amici portoghesi, vicini al calciatore. L’operazione - secondo Radio CRC - potrebbe chiudersi intorno ad una cifra racchiusa tra i 15 e i 20 milioni di euro. Il Napoli vuole far presto, approfittando del clima di tensione tra il club portoghese e i propri tesserati. Rui Patricio è il leader del gruppo, con il quale il presidente è ormai da tempo in contrapposizione.

Il Napoli si prepara a giocare la sfida Scudetto domenica sera a Torino, mentre Rai Sport aggiorna la situazione sul fronte mercato. Il Paris Saint-Germain ha chiesto informazioni su Amadou Diawara, mentre il Borussia Dortmund e l'Everton hanno fatto altrettanto per Marko Rog.

INTER

L'Inter prepara il piano per arrivare a Nicolò Barella. Lo scrive Tuttosport, secondo cui i nerazzurri starebbero pensando a un'operazione Skriniar-bis. In particolare, Ausilio avrebbe comunicato al Sion l'intenzione di riacquistare Federico Dimarco, che dovrebbe essere offerto al Cagliari, assieme ad Andrea Pinamonti, per coprire in parte il costo del centrocampista. Valutato, così, 42 milioni di euro con un'operazione che però a bilancio ne costerebbe appena 12.

L'Inter si prepara ad un calciomercato da protagonista. Secondo quanto riportato in prima pagina dal Corriere dello Sport i nerazzurri sono pronti a riportare alla Pinetina Mateo Kovacic, centrocampista croato attualmente al Real Madrid dopo un periodo vissuto a Milano proprio con la maglia interista addosso. Oltre a lui, potrebbero arrivare anche Simone Verdi e William Carvalho per completare la rosa di Spalletti.

ROMA

La Roma vuole blindare Juan Jesus. Il brasiliano, autore di una buona annata, potrebbe presto prolungare fino al 30 giugno del 2022. Le trattative stanno andando avanti spedite, con la possibilità di arrivare a un accordo.

SAMPDORIA

Le ottime prestazioni di Miha Zajc con la maglia dell'Empoli non hanno lasciato insensibili gli osservatori della Serie A. Per lo sloveno si sono mossi gli emissari di Sampdoria e Udinese: nonostante la quasi certa promozione dei toscani non è altrettanto ovvio che non possa muoversi già a partire dalla prossima estate.

CAGLIARI

Alla ricerca di un difensore di sicura affidabilità per l'anno prossimo, Lazio e Fiorentina avrebbero chiesto informazioni nelle ultime settimane circa Luca Ceppitelli, centrale del Cagliari autore anche di due pesantissimi gol con la maglia dei sardi in stagione. Del centrale di Castiglione del Lago sono apprezzate non solo le qualità difensive, ma anche l'adattabilità alla difesa a tre e a quattro, grazie ad una buona tecnica di base che gli consente di essere utile anche in fase di impostazione.

ARSENAL, DOPO 22 ANNI WENGER ANNUNCIA L'ADDIO. ATLETICO MADRID, PER FERNANDO TORRES SIRENE DALLA MLS. WERDER BREMA, PIACE AMIN YOUNES

Arsene Wenger lascia l'Arsenal a fine stagione. Adesso è ufficiale. Questo il comunicato del tecnico francese pubblicato poco fa sul sito ufficiale del club: "Dopo lunghe considerazioni insieme alla società, sento che è arrivato il momento di fare un passo indietro e lasciare l'Arsenal al termine della stagione. Sono grato di aver avuto il privilegio di guidare il club per così tanto tempo. Ho sempre allenato dando il massimo con integrità. Voglio ringraziare tutti i componenti dello staff, i giocatori, i direttori e i tifosi che hanno reso la mia permanenza qui così speciale. Chiedo ai tifosi di starci vicino per terminare la stagione al top. Il mio amore e il mio supporto al club resteranno per sempre".

Secondo quanto riportato dai media nordamericani il Montreal Impact avrebbe messo nel mirino per la prossima stagione di MLS il centravanti Fernando Torres che nei giorni scorsi ha annunciato l'addio all'Altetico Madrid. Lo spagnolo classe '84 è però nel mirino anche di un altro club della massima lega calcistica del Nord America, ovvero il Chicago Fire. Per Torres si prospetta così un futuro oltreoceano.

Amin Younes e il futuro, tutto da scrivere. Una firma con il Napoli che difficilmente avrà un seguito - dal punto di vista sportivo - in azzurro e una nuova squadra da trovare per la prossima stagione. Perché Younes non ha intenzione di giocare sotto il Vesuvio. Dopo le tante società iscritte alla sua corsa, per il tedesco ora c'è il Werder Brema.