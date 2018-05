Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 19 maggio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

Fonte: Ha collaborato Rosa Doro

NAPOLI, SARRI ASPETTA IL CHELSEA. GENOA, ASTA PER PERIN: PRIMA OFFERTA DEL NAPOLI, LA JUVENTUS C’È. FIORENTINA, PER IL RISCATTO DI PEZZELLA AL BETIS 9 MILIONI DI EURO. JUVENTUS, NO ALLA CESSIONE DI PJANIC: RESPINTI GLI ASSALTI DI PSG E REAL. MILAN, A BREVE CONFRONTO CON L’AGENTE DI SUSO. INTER, INCERTO IL FUTURO DI CANCELO E SKRINIAR. TORINO, FUTURO DA SCRIVERE PER NIANG.

Attesa e ottimismo, titola la Gazzetta dello Sport nelle pagine interne in merito al futuro di Maurizio Sarri. I rapporti con Aurelio De Laurentiis si sono rasserenati, ma il presidente attende una risposta definitiva, quella che aspettano da tempo tutti i tifosi. Lo stesso Sarri però è in attesa di sapere se c'è un club che ha deciso di pagare la clausola da 8mln di euro. Il Chelsea è disposto a portare a termine questa onerosa operazione (tenendo conto anche della penale dovuta a Conte in caso di esonero), ma - si legge - oggi si gioca la finale di FA Cup e una vittoria farebbe protendere per la conferma in panchina dell’ex Ct. Sullo sfondo anche lo Zenit che ha formulato un'offerta faraonico di 8-9mln di euro a stagione. Cifre che impongono riflessioni.

Mattia Perin è in attesa del salto di qualità. Si parla per il dialogo avviato proprio con la Juve, intenzionata ad affiancarlo a Szczesny, scrive la Gazzetta dello Sport raccontando di un possibile accordo economico per uno stipendio annuo da 2,5mln di euro. Più difficile l'accordo tra i club: Marotta vuole inserire delle contropartite tecniche mentre Preziosi ha vuole tra i 15 e i 20 milioni. Per questo potrebbe entrare in gioco la Roma per sostituire eventualmente Alisson e non va sottovalutato il Napoli con un'offerta di De Laurentiis da 12mln di euro. L’asta è solo all’inizio.

"La Fiorentina blinda Pezzella", scrive questa mattina Tuttosport. Il club viola - si legge - eserciterà il riscatto dal Betis Siviglia e prolungherà il contratto del difensore argentino fino al 2022. Ieri l'incontro a Firenze tra Corvino ed l'agente del centrale viola: entro il 15 giugno verrà esercitato il riscatto per il difensore argentino per una cifra vicina ai 10 milioni di euro.

Miralem Pjanic non lascerà la Juventus. Tuttosport oggi in edicola spiega che il centrocampista bosniaco di casa bianconera piace a Real Madrid e Paris Saint-Germain: Massimiliano Allegri però conta molto sul giocatore, ancora due anni di contratto in bianconero a 4.5 milioni all'anno, e non vuole cederlo.

Secondo quanto riferisce l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, a breve è atteso un incontro tra la dirigenza del Milan e l’agente di Suso, Alessandro Lucci, per capire quali sono le intenzioni dell’esterno spagnolo in vista della prossima stagione.

Nubi sul futuro nerazzurro di Joao Cancelo, cielo leggermente velato per quanto riguarda Milan Skriniar. Come sottolinea il Corriere dello Sport, per il portoghese il riscatto (circa 40 milioni da dare al Valencia) resta complicato e lui ancora non si è espresso sulla volontà di restare a Milano. Sul fronte Skriniar, invece, le parole dell'agente hanno gettato qualche ombra sulla sua permanenza, ma l'ex Samp ha già manifestato il desiderio di restare in nerazzurro. Lo riporta Fcinternews.it

Niang è pronto a tuffarsi nell’avventura Mondiale con il suo Senegal, ma la sua permanenza al Torino resta però un rebus difficile da decifrare: i granata lo riscatteranno dal Milan – riporta La Gazzetta dello Sport – ma non è da escludere una cessione dato che, nella squadra della prossima stagione, dai sette attaccanti di Mihajlovic ci sarà spazio solo per i quattro richiesti da Mazzarri.

AJAX, KLUIVERT JR FURIOSO: "VOGLIONO FARMI RINNOVARE PER ALZARE IL PREZZO". DAL GIAPPONE: INIESTA FIRMERA' CON IL VISSEL KOBE LA PROSSIMA STAGIONE. UFFICIALE: M'GLADBACH, DAL TOTTENHAM ECCO IL GIOVANE BENNETTS. STOKE, SHAQIRI SI LIBERA CON 15 MILIONI. LO SVIZZERO VUOLE LA CHAMPIONS. UFFICIALE: MILLWALL, TIM CAHILL NON RIMARRA'. PSG, MBAPPE': "REAL? L'ANNO PROSSIMO SARO' ANCORA A PARIGI". ARSENAL, TUTTO CONFERMATO: IL NUOVO TECNICO SARA' ARTETA. BALOTELLI-MARSIGLIA, GARCIA STUDIA IL COLPO ALLA LUIZ GUSTAVO. RENATO SANCHES FLOP: IL WOLVERHAMPTON CI PROVA, IL BAYERN NICCHIA. BARCELLONA, GIORNI DECISIVI PER L'ASSALTO A GRIEZMANN. BAYERN, IL WONDERBOY ARP LASCERA' L'AMBURGO: BAVARESI PRONTI. REAL MADRID, KROOS PUO' SALUTARE: PIACE AL CITY. MARSIGLIA, ROLANDO IN USCITA: POSSIBILITA' GALATASARAY. WEST HAM, NIENTE RISCATTO PER HART: PUO' RIPARTIRE DAL SOUTHAMPTON. NEWCASTLE, BENITEZ A TORRES: "SAREBBE BELLO LAVORARE ANCORA INSIEME". UFFICIALE, BORUSSIA DORTMUND ECCO HITZ: SOSTITUIRA' WEIDENFELLER. CHELSEA, IL CITY PREPARA LA SUPER OFFERTA PER HAZARD. UFFICIALE, CELTA VIGO: UNZUE' LASCIA LA PANCHINA

Justin Kluivert, 19enne esterno offensivo dell'Ajax, ha annunciato ieri che non prolungherà il proprio contatto con i lancieri, in scadenza nel 2019. Una decisione polemica, come ha dichiarato lo stesso figlio d'arte: "Non capisco cosa voglia l'Ajax: farmi rinnovare per chiedere più soldi ai club interessati al sottoscritto? Eppure la mia intenzione era quella di restare. Tutti sanno che non mi importa del denaro, ho solo voglia di migliorare e diventare il migliore al mondo. Mi sento sotto pressione, mi è stato detto che se non firmo non posso andare via", ha detto il giocatore assistito da Mino Raiola a De Volkskrant.

Andrés Iniesta ha deciso: la sua prossima meta sarà il Sol Levante. Lo riporta il quotidiano sportivo giapponese Sports Hochi, che parla di un accordo già raggiunto tra l'ormai ex centrocampista del Barcellona e il Vissel Kobe. L'ingaggio potrebbe essere annunciato già durante la prossima settimana, dopo la sfida di domenica tra i catalani e la Real Sociedad. È previsto, infatti, un incontro tra Iniesta e Hiroshi Mikitani, presidente di Rakuten (sponsor del Barça) e proprietario del club giapponese.

Attraverso i propri canali ufficiali, il Borussia Mönchengladbach ha annunciato il tesseramento del centrocampista del Tottenham Keanan Bennetts, 19 anni. Per lui contratto fino al 2022. "Il Borussia è una grande squadra in Germania e non vedo l'ora di respirare l'atmosfera del Borussia Park", ha dichiarato il giocatore.

Secondo quanto riporta il Sun, il centrocampista offensivo dello Stoke City, Xherdan Shaqiri, ha nel suo contratto una clausola di rescissione in caso di retrocessione che ammonta a 12 milioni di sterline e vorrebbe lasciare il club inglese per tornare a giocare nuovamente in Champions League.

Convocato dalla nazionale australiana, Tim Cahill non rimarrà al Millwall dopo la fine della stagione. L'attaccante quarantenne ha deciso di non rinnovare.

Intervistato da Le Parisien, l'attaccante francese Kylian Mbappé ha parlato del suo futuro, smentendo categoricamente le voci che lo vorrebbero in partenza direzione Real Madrid: "Ho un contratto di cinque anni e sono molto contento di stare qui. Parigi mi ha dato quest'opportunità di giocare e crescere. L'anno prossimo resterò sicuramente, ma al termine dei cinque anni di contratto non so cosa succederà".

Dopo cinque stagioni con la maglia dell'Arsenal, ora Mikel Arteta - ora assistente di Guardiola al City - è pronto a fare il grande salto. L'edizione odierna del Daily Telegraph, infatti, conferma in maniera netta le voci uscite negli ultimi giorno: sarà proprio l'ex centrocampista spagnolo, classe '82, a raccogliere l'eredità di Arsene Wenger sulla panchina dei Gunners. Dall'Inghilterra fanno sapere che, a questo punto, manca soltanto l'annuncio ufficiale.

L'Equipe oggi in edicola fa il punto sul futuro dell'Olympique Marsiglia. Conferme sull'idea Mario Balotelli per la formazione di Rudi Garcia: ventisette anni, lascerà il Nizza in scadenza. Il piano dell'OM per Super Mario, opzione in Italia per molti club tra i quali la Roma, è un colpo 'alla Luiz Gustavo', magari in collaborazione con lo sponsor tecnico Puma, con indennizzo alla firma e ingaggio importante.

Delusione totale della stagione dello Swansea City, dove era in prestito dal Bayern Monaco, Renato Sanches potrebbe restare in premier League. Secondo Record, il Wolverhampton potrebbe prenderlo in prestito per una stagione anche se il Bayern, per bocca del presidente Karl-Heinz Rummenigge al Munchner Merkur, ha fatto sapere che "il futuro allenatore Niko Kovac proverà a riportarlo ai fasti del passato e questo è un compito stimolante ed entusiasmante".

Ci siamo. Sono i giorni "decisivi per l'offensiva finale del Barcellona per Antoine Griezmann", ricorda il Mundo Deportivo. Gli Azulgrana sono tranquilli e certi di chiudere il colpo relativo al ventisettenne dell'Atletico Madrid. A dicembre il primo incontro tra la sorella e agente Maud con il presidente Bartomeu all'Hotel Sofia. L'Atletico aspetta una risposta da Griezmann per rinnovare il contratto aumentando la clausola da 100 milioni di euro ma a breve il transalpino dovrebbe annunciare la sua decisione.

Jann-Fiete Arp è uno dei migliori numeri 9 d'Europa. Classe 2000, è reduce dalla stagione all'Amburgo dove è cresciuto calcisticamente, con la società retrocessa per la prima volta nella sua storia in Zweite Bundesliga. Il ragazzo avrebbe rifiutato, secondo la Bild, il rinnovo del contratto e dunque il Bayern Monaco sarebbe pronto all'assalto low-cost.

L'avventura di Toni Kroos al Real Madrid potrebbe essere giunta al capolinea. Secondo Don Balon, il nazionale tedesco avrebbe già preso la decisione di lasciare il club spagnolo dopo la finale di Champions League contro il Liverpool. Nel suo futuro sembra esserci il Manchester City di Guardiola-

A fine contratto con il Marsiglia, il portoghese Rolando è in uscita dal club francese. Il trentaduenne ex Inter e Napoli è stato titolare inamovibile nella squadra di Garcia ma secondo l'Equipe la sua condizione fisica sta suscitando qualche dubbio. E tra le possibilità per lui c'è quella del Galatasaray in Turchia.

Il futuro di Joe Hart non sarà al West Ham. Gli Hammers infatti hanno deciso di non riscattare il portiere inglese, escluso dalla lista dei convocati per il Mondiale in Russia. Sulle sue tracce, riporta Il Mirror ci sono Southampton e Wolverhampton.

Rafa Benitez chiama Fernando Torres al Newcastle. L'ex tecnico di Inter e Napoli ha parlato così a Marca della possibilità di tornare a lavorare col Niño in Premier: "Penso che sia difficile che possa venire qui, non certo però perché noi non lo vogliamo. Non so cosa Torres abbia in mente, magari sta pensando a qualcosa di diverso dal Newcastle. Di sicuro sarebbe stimolante allenarlo di nuovo". Torres, in scadenza di contratto con l'Atletico Madrid, domani dirà addio ai colchoneros e potrà accordarsi con un nuovo club a parametro zero.

Il Borussia Dortmund ha già trovato il sostituito di Roman Weidenfeller, ritiratosi proprio al termine di questa stagione. Come riportano i canali dei gialloneri, dall'Augusta arriva infatti Marwin Hitz. Contratto fino al 2021 per il portiere svizzero classe '87.

Secondo quanto riportato dal quotidiano inglese Sun il Manchester City è pronto alla super offerta per Eden Hazard, qualora la stella belga decidesse di lasciare il Chelsea in estate.

Juan Carlos Unzué lascia il Celta Vigo. Il tecnico dunque non sarà alla guida della squadra spagnola anche la prossima stagione e lunedì in conferenza stampa spiegherà i motivi di questa decisione. Rescissione consensuale tra il Celta e Unzué che aveva un contratto fino al 2019.