Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 19 marzo

Fonte: Con la collaborazione di Simone Bernabei

LEGA SERIE A, ECCO IL PRESIDENTE. INTER AL LAVORO PER IL RINNOVO DI ICARDI. SARRI PARLA DEL RINNOVO. VERDI PRONTO AD ACCETTARE LA CORTE DEL NAPOLI

La Lega di Serie A, riunitasi oggi, ha eletto il suo nuovo presidente. Si tratta di Gaetano Micciché, uomo scelto da Malagò, banchiere che ha partecipato in parecchi "salvataggi", da RCS a Impregilo, passando per NTV e FCA. È stato votato all'unanimità.

Dopo Pasqua inizieranno i primi colloqui ufficiali per il rinnovo di contratto di Mauro Icardi con l'Inter. L'accordo dovrebbe basarsi su un prolungamento fino al 2023 a 7-8 milioni di euro a stagione. Si lavorerà anche per alzare la clausola attualmente fissata a 110 milioni, valida solo per l'estero dal 1° al 15 luglio. A prescindere dalle firme il futuro dell'argentino resterà comunque tutto da scrivere, soprattutto nel caso in cui Suning dovesse confermare la politica dell'autofinanziamento e considerato che Icardi potrebbe rivelarsi l'unica versa super plusvalenza da poter sfruttare per fare mercato in entrata e superare i paletti del fai play finanziario.

Tra quelli in scadenza, il terzino preferito dall'Inter per la prossima stagione è Domenico Criscito dello Zenit San Pietroburgo. Tuttavia, il laterale classe '86 ha già deciso di tornare al Genoa, club nel quale è cresciuto, e difficilmente Ausilio e Sabatini riusciranno a fargli cambiare idea. Più semplice per i dirigenti nerazzurri trovare un accordo con Kwadwo Asamoah, in scadenza con la Juventus. Di Criscito ha comunque parlato anche Giorgio Perinetti, direttore generale del Genoa: "Non so se sia già pronto il contratto ma di sicuro manca la firma del giocatore. Vedremo se tornerà da noi, di certo se scegliesse di tornare a Genova per vestire la nostra maglia ne saremmo onorati. Aspettiamo e vediamo che succede".

Il Borussia Dortmund è sulle tracce di Lautaro Martinez, attaccante argentino già bloccato dall'Inter per giugno. Il club tedesco è pronto ad effettuare un'offerta di circa 30 milioni di euro per assicurarsi un giocatore che al momento piace più di Batshuayi in prospettiva futura. È chiaro, però, che l'accordo con l'Inter renda la trattativa molto complicata. Il Galatasaray è pronto a chiudere l'accordo per acquisire a titolo definitivo il terzino giapponese Yuto Nagatomo, che l'Inter ha girato in prestito al club turco nella finestra invernale del mercato. Fondamentali, in questo senso, le parole di Fatih Terim, che ha dichiarato: "Spero che Nagatomo possa restare con noi nella prossima stagione".

Nicolò Barella del Cagliari è un profilo molto seguito dall'Inter per rinforzare la linea mediana. I nerazzurri potrebbero superare la concorrenza della Juventus inserendo nell'affare il giovane Andrea Pinamonti, che piace ai sardi. Buone notizie, sempre per l'Inter, da Valencia: Peter Lim avrebbe dato il via libera per il riscatto di Geoffrey Kondogbia per 25 milioni di euro. Il francese, attualmente di proprietà dell'Inter si è rilanciato al ritorno in Spagna. In questa stagione sono 4 le reti segnate in 24 partite.

In casa Napoli, Maurizio Sarri ha parlato della trattativa per il rinnovo del suo contratto: "È un falso problema: il contratto c'è, bisogna vedere se ci sono tutte le condizioni. Il mio amore per questo pubblico è tale che voglio essere in grado di dare il 100%. Se così non è meglio lasciare. Spero che sia possibile". Simone Verdi è pronto a sposare il progetto azzurro a giugno. Il trequartista del Bologna aveva declinato la proposta del club campano nel mercato di gennaio, preferendo chiudere la stagione con la maglia rossoblù. Adesso, però, sembra essersi riaperta in modo serio la trattativa: confermata l'offerta da 22 milioni più bonus, l'operazione è praticamente chiusa. I partenopei seguono poi l'attaccante nordcoreano del Cagliari Kwang-Son Han, nel mirino da tempo della Juventus, che sembra in vantaggio.

Il Wolverhampton non ha ancora mollato la pista che porta all'attaccante del Milan André Silva. I Wolves, attualmente primi in Championship con sei punti di vantaggio sulla seconda, sono pronti a presentare una proposta ai rossoneri per il portoghese, che in ogni caso, piace molto anche all'Arsenal.

Il futuro di Michael Fabbro, attaccante classe '96 del Bassano, sarà in Serie A nella prossima stagione come ammesso dal suo agente ai nostri microfoni. Il Chievo infatti ha trovato l'accordo con il calciatore, che è in scadenza coi veneti, per un contratto triennale con opzione per altre due stagioni.

BOMBA MEYWEATHER, IL PUGILE POTREBBE COMPRARE IL NEWCASTLE E SOGNA CR7. REAL SU LEWANDOWSKI E SALAH, BARCELLONA SU UPAMECANO. PORTO, CASILLAS VICINO ALL'AL NASR

La giornata di mercato europeo ha subito un sussulto dopo le parole del campione di pugilato Floyd Mayweather: "Potrei comprare il Newcastle e portare il mio amico Cristiano Ronaldo". Parole che per il momento non sembrano destinate ad avere un seguito, ma in futuro le possibilità economiche di Mayweather potrebbero davvero fare la differenza.

Passando al mercato 'classico', il Real Madrid continua a lavorare per Robert Lewandowski. In Spagna spingono per un accordo di massima già raggiunto, mentre in Germania chiudono al'lipotesi cessione da parte del Bayern Monaco. Un altro giocatore che continua a piacere ai Blancos è Mohamed Salah, ma il Liverpool per cedere l'egiziano chiede Lucas Vazquez più soldi. Il Barcellona mette nel mirino Dayot Upamecano del Lipsia e incassa la voglia di restare di Denis Suarez, mentre l'Athletic Bilbao ha già iniziato a pensare alla prossima stagione e sta sondando la possibilità Luis Enrique per la panchina. La Real Sociedad ha esonerato il tecnico Eusebio Sacristan, al suo posto promosso Imanol Alguacil dalle giovanili.

In Inghilterra protagonista il Manchester United che ha messo nel mirino Fred dello Shakthar. Per il cartellino servono 45 milioni di euro. I Red Devils hanno rinnovato il contratto di Ashley Young per un'altra stagione, mentre Luke Shaw è in uscita.

Chiusura col Porto e Iker Casillas. Il portiere è in uscita dal club lusitano e salvo colpi di scena dovrebbe firmare con l'Al Nasr per due stagioni.