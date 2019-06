Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 21 giugno

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

© foto di Federico De Luca

JUVE, DYBALA E DOUGLAS VERSO LA PERMANENZA. INTER, SENSI AD UN PASSO MENTRE BORJA VALERO VERSO IL RITORNO A FIRENZE. FIORENTINA FORTE SU BENNACER: PER VERETOUR CORSA A TRE. ATALANTA, MURIEL UFFICIALE. ROSATI RINNOVA COL TORINO FINO AL 2021.

JUVENTUS

Con la presentazione di ieri è ufficialmente iniziata l'era Sarri alla Juventus. Il tecnico toscano, per sua stessa ammissione, punterà su un attacco dall'alto tasso tecnico. Per questo sia Paulo Dybala che Douglas Costa sono destinati a rimanere. Difficile, per il blocco viola, che possa andare avanti l'idea Federico Chiesa: Commisso vuole ripartire dal proprio talento per ricostruire la Fiorentina. Nelle prossime ore, poi, Sarri volerà in Grecia per incontrare Cristiano Ronaldo e illustrargli i suoi piani.

INTER

Giornata calda in casa Inter. Il nome su cui hanno lavoratoi nerazzurri è quello di Stefano Sensi del Sassuolo, per il quale c'è stato raggiunto l'accordo sulla valutazione e sulle contropartite (Andrew Gravillon più un prestito con diritto di riscatto da ben 22 milioni di euro). Chi invece lascerà sicuramente il club nerazzurro è Borja Valero che potrebbe tornare alla Fiorentina. L'Inter lo valuta 3-4 milioni di euro e per sancire il suo ritorno sulle sponde dell'Arno serve che l'ex Villarreal decida di tagliarsi l'ingaggio (attualmente prevede 3 milioni di euro netti a stagione).

MILAN

Dopo una lunga attesa è arrivata l'ufficialità di Frederic Massara come nuovo ds del club rossonero. Per l'ex dirigente della Roma nuova avventura a fianco di Paolo Maldini che ha salutato il suo ingresso in società dichiarando: "Siamo molto felici di accogliere Frederic nel nostro team di lavoro. Grazie alla sua preparazione, serietà e professionalità sarà un valore aggiunto per il Milan e sarà funzionale alle strategie da intraprendere nel nostro percorso di crescita".

FIORENTINA

Sono arrivate nuove dichiarazioni dagli USA di Rocco Commisso nuovo proprietario della Fiorentina. "Non può essere fatto tutto da un giorno all'altro - ha spiegato circa il nuovo progetto viola - , non siamo il Milan o la Juventus, ma è parte della nostra strategia sviluppare il marchio e aumentare i ricavi per comprare giocatori migliori. I flussi di entrata in serie A sono circa un terzo della Premier League e vedo molte opportunità". Sul fronte mercato, intanto, Ismael Bennacer dell'Empoli è il primo obiettivo. Nei discorsi che le due toscane stanno intrattenendo potrebbe entrare David Hancko, laterale di difesa slovacco, contropartita graditissima alla società di Corsi. Con l'inserimento del giocatore, l'affare può davvero decollare. In uscita, invece, si continua a lavorare sulla cessione di Jordan Veretout. La Roma rimane in pole, con la prossima settimana che potrebbe essere quella decisiva, mentre il Milan è in seconda fila grazie ad un'offerta da 18 milioni di euro più due di bonus. Infine il Napoli che, però, al momento è concentrato sull'operazione Manolas.

UFFICIALITA'

Giornata ricca di ufficialità: Luis Muriel è un nuovo giocatore dell'Atalanta. Il colombiano, dopo i sei mesi di prestito alla Fiorentina, approda alla Dea a titolo defintivo dal Siviglia.

Rinnovo per Antonio Rosati al Torino. Il portiere ha prolungato l'accordo col club granata fino al 2021.

Riscattato definitivo da parte del Cagliari di Fabrizio Cacciatore. Il difensore lascia dunque il Chievo per firmare un accordo fino al 2020 con la formazione isolana.

Addio definitivo, infine, di Ezequiel Ponce alla Roma. Il centrocampista argentino saluta la Capitale per approdare allo Spartak Mosca.

PETR CECH NUOVO DIRIGENTE DEL CHELSEA, MENTRE FERNANDO TORRES DICE ADDIO AL CALCIO GIOCATO. ARSENAL SALIBA DEL SAINT-ETIENNE NOME CALDO. ASSE BARCELLONA-PARIGI: COUTINHO VERSO LA FRANCIA E NEYMAR PRONTO A TORNARE IN CATALOGNA

PREMIER LEAGUE

Chiusa la carriera da calciatore nella finale di Europa League persa con la maglia dell'Arsenal contro il Chelsea, è iniziata l'avventura da dirigente di Petr Cech, proprio con i Blues. L'oramai ex portiere ceco è ufficialmente un nuovo componente dello staff tecnico della formazione londinese.

In casa Arsenal invece si lavora al mercato con l'offerta per William Saliba del Saint-Etienne.

Occhi in Spagna per il Liverpool che ha messo nel mirino Junior Firpo del Betis Siviglia. I Reds sarebbero pronti a pagare la clausola rescissoria da 50 milioni di euro.

LIGA

Ritiro dal mondo del calcio giocato per un altro dei giocatori più vincenti del calcio europeo degli ultimi anni: Fernando Torres ha deciso di appendere le scarpette al chiodo.

In casa Barcellona invece potrebbe salutare Coutinho. IL PSG sembra l'ipotesi più credibile per il brasiliano, con Neymar che potrebbe clamorosamente tornare in Catalogna.

Spazio, infine, per il Real Madrid che pare pronto ad un derby di mercato con l'Atletico Madrid per Joao Felix.