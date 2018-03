Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 22 marzo

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

INTER, ECCO L'OFFERTA A ICARDI PER IL RINNOVO. INZAGHI ALTERNATIVA AD ALLEGRI. IL LIVERPOOL SU JORGINHO. GLIK SOGNO TORO

Il rinnovo di Mauro Icardi con l'Inter continua a tenere banco e nelle prossime settimane potrebbe esserci la fumata bianca sul prolungamento dell'accordo tra le parti. L'offerta dei nerazzurri, per quel che riguarda la nuova clausola, sarà di inserirne una nuova da 180 milioni di euro, mentre lo stipendio sarà quasi raddoppiato, visto che l'argentino andrebbe a percepire 7,5 milioni a stagione, diritti d'immagine compresi. Nahitan Michel Nandez Acosta. Ventidue anni, legato al Boca Juniors da un contratto fino al giugno del 2020, sarebbe lui il regista cercato dall'Inter per la prossima stagione. Sabatini e Ausilio vogliono regalare a Spalletti il suo nuovo Pizarro e l'ex giocatore del Penarol sarebbe nome caldo, visionato anche da Dario Baccin, braccio destro del ds nerazzurro.

In Serie A, capitolo allenatori, ruota tutto attorno a Massimiliano Allegri, col quale la Juventus è convinta di voler andare avanti insieme. Lo scenario contrario, ovvero quello dell'addio, a cosa porterebbe? Allegri piace a PSG, Chelsea, United e Real Madrid. E per la successione? Simone Inzaghi è blindatissimo dalla Lazio e piace. E poi Zinezine Zidane dei Blancos, l'uomo attorno al quale ruota, altrettanto, il futuro Champions della Juventus. Maurizio Sarri, invece, sta trattando il rinnovo di contratto col Napoli.

Molti, tanti indizi portano all’addio di Gianluigi Buffon a fine stagione. Anzi, è quasi certo che chiuda a giugno – e secondo contratto in essere – la sua straordinaria carriera. Questi sono i piani, che di fatto potrebbero cambiare solo di fronte a un successo juventino in Champions League, con un ritiro posticipato di qualche mese per provare poi l’eventuale assalto anche al Mondiale per club, a quel punto unico trofeo mancante in una carriera già leggendaria. A Coverciano comunque sono pronte varie soluzioni, e la più probabile vede aprirsi le porte della direzione del «Club Italia». Il modo migliore per intraprendere magari anche un percorso politico di un certo peso in prospettiva futura. Altre ipotesi? Team manager (ma oggi c’è Lele Oriali) oppure un ruolo tecnico accanto a Di Biagio per iniziare a studiare anche da commissario tecnico.

La Fiorentina ha già messo in preventivo di spendere 17,5 milioni di euro in estate per due riscatti: il primo, obbligatorio, è da 8 milioni di euro per Riccardo Saponara dall'Empoli. Poi i 9,5 che a fine stagione i viola verseranno al Betis Siviglia per German Pezzella. Dubbi, invece, sul riscatto dall'Atalanta per 6 milioni di euro di Marco Sportiello.

Il Liverpool ha messo gli occhi su Jorginho. Il brasiliano, naturalizzato italiano, sarebbe stato individuato da Jurgen Klopp come sostituto di Emre Can, quest'ultimo in scadenza di contratto e che potrebbe fare il percorso inverso arrivando in Serie A: è noto da tempo l'interesse della Juventus nei confronti del tedesco. Il Napoli cerca di cautelarsi nel caso il brasiliano dovesse davvero dare l'addio. Il nome di Lucas Torreira è da tempo sul taccuini di Giuntoli e De Laurentiis ma l'altro obiettivo è Maycon del Corinthins. Il giocatore sta aspettando una chiamata dall'Italia e il Napoli sarebbe l'ideale per lui, per un'operazione da 8 milioni di euro più 2 di bonus.

È possibile un rapido approdo di Andrea Pirlo nei quadri tecnici di Coverciano. Il "Maestro" non avrebbe infatti problemi a lavorare per esempio sia con Ancelotti sia con Conte (due dei candidati forti alla panchina azzurra), ma anche con lo stesso Di Biagio. Non è da escludere che l’attuale c.t. possa andare avanti ancora per qualche mese almeno.

Il Torino sogna il ritorno di Kamil Glik. Il difensore polacco dallo scorso anno difende i colori del Monaco col quale ha vinto la Ligue 1. Il suo contratto con i monegaschi scade nel 2021 ma potrebbe incidere la volontà del giocatore nel tornare a vestire la maglia granata ad agevolare la trattativa. La rimpiatriata al Grande Torino nel giorno della sconfitta con la Juve ha riacceso la nostalgia dell'ex capitano e si starebbe già lavorando a un'intesa.

Resta davanti a un bivio il futuro di Joel Obi, centrocampista del Torino in odor di Mondiale con la Nigeria. Le Super Eagles sembrano convinte nel portare uno dei giocatori più preziosi della mediana di Walter Mazzarri in Russia e tornano a suonare anche sirene di mercato. La società granata continua a tergiversare sul capitolo rinnovo di contratto e dal Portogallo arrivano indiscrezioni raccolte da Tuttomercatoweb.com di un nuovo interesse del Benfica per il classe '91 di Lagos. Le Aquile vorrebbero anticipare i tempi prendendo Obi anche prima della kermesse mundial.

Novità sul mercato della Lazio: Manolo Gabbiadini è il nome nuovo per l'attacco biancoceleste sul quale Igli Tare sta lavorando in questi giorni. Piace molto anche al Bologna, potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto dal Southampton.

e sue prestazioni con la maglia del Chievo, al primo anno in Serie A, non stanno passando inosservate: su Mattia Bani, centrale fiorentino classe 1993, c'è la Sampdoria, che sta valutando attentamente il suo profilo in vista del mercato estivo.

GOODBYE IBRA. BARCELLONA SU DE LIGT. EVERTON, NEL MIRINO OZYAKUP. STOKE AL SOUTHAMPTON

Il Manchester United conferma tramite il proprio sito ufficiale di aver accolto la richiesta di Zlatan Ibrahimovic di rescissione consensuale del contratto con i Red Devils con effetto immediato: "Tutti i membri del club vogliono ringraziare Zlatan per il suo contributo dal suo arrivo e gli augurano il meglio per il suo futuro".

Il Barcellona starebbe monitorando Matthijs de Ligt, 18 anni, talento dell'Ajax. Il difensore in questa stagione ha raccolto 33 presenze con i lancieri segnando 3 reti, oltre ad essere già entrato nel giro della nazionale maggiore olandese. Gli scout blaugrana saranno presenti proprio alle amichevoli degli oranje contro Inghilterra e Portogallo per valutarlo al meglio.

Un altro giocatore turco sarebbe vicino al trasferimento all'Everton: si tratta di Oghuzan Ozyakup, 25 anni, centrocampista del Besiktas ed ex compagno di Cenk Tosun, che ha raggiunto in estate i Toffees. Ozyakup è in scadenza di contratto e in passato è stato richiesto da club italiani.

L'ex giocatore dell'Inter Xherdan Shaqiri potrebbe cambiare maglia allal termine della stagione. La stella dello Stoke City potrebbe seguire il suo ex tecnico Mark Hughes, recentemente ingaggiato dal Southampton. Valutazione 20 milioni di sterline.

Il portiere dell'Espanyol Alex Dominguez (19) ha rinnovato il proprio contratto con il club catalano fino al giugno del 2020. A riportarlo è il sito ufficiale del club.