Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 25 aprile

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

ITALIA-ANCELOTTI, LA STRADA E' IN SALITA. MILAN, MIRABELLI IN BILICO: VIA ALLA SUCCESSIONE MOURINHO SCARICA MARTIAL: C'E' LA JUVE. NAPOLI, AVANTI CON SIMONE VERDI. LAZIO, GODIN SOGNO PER LA DIFESA

ITALIA

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto sui contatti tra la FIGC e Carlo Ancelotti, primo indiziato per diventare il nuovo commissario tecnico della Nazionale. L'allenatore ancora sotto contratto col Bayern Monaco - si legge - ha dato disponibilità alla Federazione, ma ha anche chiarito che lui e il suo staff costano parecchio, sicuramente più dei cinque milioni di euro stanziati.

Ancelotti vuole portare con sé sia il figlio Davide che Andrea Pirlo per un'operazione complessiva tutta da valutare. Costa meno Roberto Mancini, altro tecnico che ha già incontrato il Presidente Fabbricini, anche se pure il tecnico dello Zenit supererebbe il muro dei 5 milioni di euro fissati. L'unico che rientra in questo budget, oltre all'attuale ct ad interim Luigi Di Biagio, è Claudio Ranieri, in questo momento in Francia alla guida del Nantes.

JUVENTUS

Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal tabloid Daily Express dopo l'arrivo di Alexis Sanchez il manager del Manchester United José Mourinho ha dato il via libera per la cessione del francese Anthony Martial che è corteggiato da tre top club europei. Oltre alla Juventus, ci sono anche Bayern Monaco e Barcellona sulle tracce dell'attaccante francese.

Continua la caccia al terzino in casa Juventus. Come riporta Tuttosport, i bianconeri dovranno sostituire Asamoah e mettersi al riparo anche da un'eventuale cessione di Alex Sandro. La pista-Hector sembra essersi raffreddata, mentre salgono le quotazioni di Bernat. Tra i giocatori seguiti anche Filipe Luis, Darmian e Digne.

Tutt'altro che scontato il futuro del centrale di difesa Daniele Rugani. Come riporta la Gazzetta dello Sport oggi in edicola, il difensore classe '94 della Juventus non è molto soddisfatto del minutaggio che gli ha fin qui concesso Allegri e sta facendo attente valutazioni sul suo futuro. Il calciatore - si legge - è sempre più insofferente.

NAPOLI

Tuttosport fa il punto sul mercato del Napoli in vista della prossima stagione. Dalla prossima settimana potrebbe entrare nel vivo la trattativa per Simone Verdi del Bologna, che potrebbe accettare la corte dei partenopei dopo il grande rifiuto di gennaio. Sul fronte cessioni, c'è da gestire il caso-Younes, che sarà venduto al miglior offerente senza aver mai messo piede a Castelvolturno. Sull'attaccante, che sta trattando con il Wolfsburg, c'è lo Stoccarda.

LAZIO

Caccia al sostituto di De Vrij in casa Lazio dopo la decisione del centrale di difesa olandese di non rinnovare il contratto in scadenza a giugno. Come riporta l'edizione odierna di Repubblica, il sogno del direttore sportivo biancoceleste Igli Tare è l'uruguagio Diego Godin, pilastro dell'Atletico Madrid di Simeone.

MILAN

Potrebbero dividersi a fine stagione le strade del Milan e del ds Massimiliano Mirabelli. La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina scrive che le ultime settimane hanno portato in dote contatti (più o meno confermati) con manager eccellenti. Fa scalpore l’ipotesi di un dialogo con Walter Sabatini, fresco di dimissioni dall’Inter. Ma non è meno pesante - si legge sulla rosea - la candidatura di Cristiano Giuntoli, ds del Napoli. Si sussurra anche dell’uomo-mercato del Monaco: quel Michael Emenalo, con un passato al Chelsea. E nel casting rispunta anche il nome del ds dei tempi d’oro, Ariedo Braida. Invece pare si sia fermato sul nascere l’approccio con Andrea Berta, volto italiano dell’Atletico Madrid.

SAMPDORIA

Intervistato da Radio CRC, l'agente di Torreira, Pablo Bentancur, ha spiegato il futuro del centrocampista uruguagio. "Il Napoli? C’era un accordo di base con il Napoli, ma per un problema di tempistica sto parlando con altre società. Ognuno per la sua strada".

TORINO

Lunga intervista a Urbano Cairo sulle colonne dell'edizione odierna di Tuttosport. Il presidente del Torino, che a settembre festeggerà i 13 anni alla guida dei granata, ha parlato sul futuro di Andrea Belotti: "Ha soltanto bisogno che la sfortuna dimentichi il suo indirizzo di casa. Io difendo Belotti perché la sua stagione è stata pesantemente condizionata dagli infortuni. Si è fatto male subito, poi torna dopo un mese e si fa male di nuovo. Gli strascichi degli infortuni non lo hanno lasciato mai in pace. Belotti deve essere capito, aspettato, incoraggiato. La sua posizione contrattuale è chiara: se si presenta un club estero e mette 100 milioni sul tavolo, Belotti lascia il Toro, altrimenti rimane. Io non ho mai vacillato: all’inizio dell’ultimo mercato estivo avevo deciso in partenza di non cederlo. E così ho fatto. Credo di sapere quanta voglia di spaccare il mondo abbia in corpo dopo una stagione così altalenante".

GENOA

Il capitano del Genoa, Mattia Perin, vincitore del Premio Gentleman 2018 consegnato durante la serata di gala al Palazzo della Borsa di Genova, parla così del proprio futuro e dell'allenatore rossoblù: "Ballardini va riconfermato, poi tocca al presidente scegliere. Lui dev'essere l'ancora, il traghettatore, il trascinatore. Ha fatto un miracolo, sarebbe da folli non riconfermarlo. Futuro? Non mi nascondo: a 25 anni mi piacerebbe misurarmi con la Champions League, soprattutto vorrei capire se posso meritarmi di giocare su quei palcoscenici. Se dovessi avere l'opportunità, ci penserei seriamente. È possibile che vada via, ma potrei anche restare. Salvezza? Dopo il Verona non abbiamo festeggiato. È da un po' che non esultiamo dopo una vittoria perché ci siamo messi in testa di trasformare un brutto campionato in un campionato più che dignitoso. Vogliamo superare la soglia dei 46 punti di due anni fa", le parole raccolte da Primocanale

Il centrocampista in prestito al Genoa ma di proprietà del Milan Andrea Bertolacci ha parlato a margine del Premio 'Gentleman Fairplay Liguria' del proprio futuro. Queste le sue considerazioni: "Mancano ancora quattro partite, sono focalizzato su queste e poi si vedrà. Se ho intenzione di rimanere? In questo momento non voglio pensare al futuro e al mercato: sono concentrato sul continuare qui, per fare bene e divertirmi. Non voglio parlare del Milan perché non faccio parte della rosa rossonera, quindi, se volete, parlo del Genoa che è la squadra che più m'interessa in questo momento".

ARSENAL, SI AVVICINA LUIS ENRIQUE. BARCELLONA, IL DOPO INIESTA SI CHIAMA FABIAN RUIZ. SIVIGLIA, MONTELLA AVANTI FINO A GIUGNO. RANGERS, GERRARD IL SOGNO PER LA PANCHINA

PREMIER LEAGUE

Secondo quanto riportato dal Mirror, l'Arsenal è ottimista circa il futuro della panchina con Luis Enrique obiettivo principale. A favorire l'approdo nel nord di Londra ci sarebbe Raul Sanllehi, dirigente che ha lavorato con l'asturiano durante l'esperienza al Barcellona e che oggi è all'Arsenal. Su Luis Enrique c'è da tempo anche il Chelsea.

LIGA

Il Barcellona dovrà far fronte all'addio di Andre Iniesta a fine stagione e secondo il Mundo Deportivo uno dei nomi preferiti dai dirigenti blaugrana è quello di Fabian Ruiz, talento del Betis. La clausola rescissoria del giocatore è di 30 milioni di euro.

Nella giornata di oggi, racconta Superdeporte, Marcelino e Pablo Longoria, rispettivamente allenatore e direttore tecnico del Valencia, hanno incontrato Simone Zaza ed il padre agente dell'attaccante. Le parti hanno ragionato sui piani futuri per l'attaccante italiano in vista della prossima stagione.

Il presidente del Siviglia José Castro ha parlato in conferenza stampa dopo la riunione dirigenziale di ieri. A sorpresa, il numero uno andaluso ha annunciato l'addio a fine anno di Oscar Arias, direttore sportivo scelto da Monchi per la sua sostituzione lo scorso anno. Tutto rimandato a fine stagione, invece, il discorso relativo a Vincenzo Montella: "Il Consiglio di amministrazione ha preso una decisione: il direttore sportivo non continuerà il suo lavoro al Siviglia il prossimo anno. Oscar Arias continuerà a lavorare nel club, ma non si occuperà più della pianificazione della prossima stagione. Montella? Finiamo prima questa stagione, poi decideremo. Dopo la finale di Madrid ci siamo incontrati, è carico e fiducioso nel portare la squadra in Europa. Ci ha trasmesso fiducia e questa stessa fiducia noi la riponiamo nel suo lavoro".

BUNDESLIGA

Domenico Tedesco e lo Schalke 04, avanti insieme. L’allenatore ha il contratto in scadenza nel 2019, per la prossima stagione ha già fatto sapere di voler restare e giocare la Champions League con la sua squadra ma è chiaro che bisognerà programmare anche il futuro. Si lavora quindi al rinnovo del contratto, magari fino al 2021. Lo Schalke vuole blindare il suo allenatore. A guidare alla squadra sarà ancora Domenico Tedesco.

LIGUE 1

Il futuro allenatore del Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel, è pronto ad attingere al mercato tedesco per rinforzare la squadra. Quattro i nomi fatti, secondo quanto riportato da Le Parisien: si tratta di Julian Weigl e Ömer Toprak del Borussia Dortmund; Max Meyer dello Schalke 04 e Philipp Max, esterno sinistro dell'Augsburg.

SCOTTISH PREMIER LEAGUE

Secondo il quotidiano scozzese The Scotsman il Glasgow Rangers sta tentando Steven Gerrard offrendogli il ruolo di allenatore della prima squadra. L'inglese è attualmente il tecnico delle giovanili del Liverpool e nella giornata di ieri c'è stato un primo contatto fra le parti.