Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 26 maggio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

Almeno un paio di rinforzi per reparto, scrive la Gazzetta dello Sport sulla strategia di mercato della Lazio che dovrà affidare ad Inzaghi una rosa qualitativamente e quantitativamente migliore. Perso De Vrij, i nomi caldi restano quelli di Badstuber, che si svincola dallo Stoccarda, e dell'ex Torino Glik ora al Monaco. A centrocampo salgono le quotazioni di Badelj ed intriga Duncan del Sassuolo. In attaco invece Tare valuta l'iraniano Azmoun del Rubin e Lapadula del Genoa, già accostato alla Lazio nelle ultime due sessioni estive. Piace per la versatilità per giocare sia in coppia che in alternativa ad Immobile.

Nonostante il cambio in panchina, il Napoli non ha perso di vista Matteo Politano. Secondo quanto riferito dal Corriere del Mezzogiorno, ad inizio della prossima settimana ci sarà un incontro tra il Sassuolo e l’entourage del giocatore che piace anche al neo-tecnico azzurro Ancelotti. Il Napoli dovrà battere la concorrenza delle milanesi mentre la Roma - si legge - preferisce Berardi.

Manovre per l'attacco in casa Chievo. Il club gialloblù riscatterà Stepinski dal Nantes, in quanto erede naturale di Inglese, ma - scrive il Corriere di Verona - cerca un altro centravanti ed il nome da seguire è Adriano Montalto, 30 anni e 20 gol con la Ternana nell’ultima B.

L'edizione sannita del quotidiano Il Mattino fa il punto sul Benevento, che dovrà ripartire in Serie B senza Roberto De Zerbi in panchina. "Benevento-Bucchi, manca solo la firma per le nozze", titola il giornale in edicola scrivendo che l'ex tecnico del Sassuolo firmerà un biennale con le streghe. Si attende la rescissione con i neroverdi prima della firma con i sanniti, il suo vice sarà Mirko Savini.

Il Manchester United su Douglas Costa. Il Corriere dello Sport conferma le parole di Beppe Marotta sul riscatto del brasiliano da parte della Juventus, che verserà nelle casse del Bayern Monaco i 40 milioni di euro pattuiti un anno fa, oltre i sei milioni per il prestito annuale. I red devils di Josè Mourinho sono pronti a offrirne 85 al club campione d'Italia, che non ha però intenzione di cedere uno dei pupilli di Max Allegri.

Ha fatto bene con la maglia del Benevento in Serie A, adesso il classe ‘99 Enrico Brignola potrebbe restare nella massima categoria senza dunque seguire i sanniti in B. L’edizione odierna del quotidiano Il Mattino scrive che la Fiorentina resta in vantaggio sull’Atalanta per l’attaccante nato a Caserta, anche se la dirigenza sannita non ha ancora ricevuto una proposta ufficiale.

Archiviata l'avventura in prestito al Benevento, per Vittorio Pargini è arrivato il momento di tornare al Torino. Sul giocatore, anche ieri in gol con la Nazionale Under21 di Luigi Di Biagio nell'amichevole contro il Portogallo, gli estimatori non mancano. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione sul talento classe 1996 nelle ultime settimane ci sarebbero stati dei sondaggi di Sassuolo e Fiorentina.

Mentre il Borussia Dortmund sembra defilarsi dalla corsa a Mario Balotelli, non convinta del giocatore sul piano caratteriale, spunta una nuova pista italiana per l'attaccante. Si tratta, secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, del neo promosso Parma. L'idea è iniziata a circolare in Emilia nelle ultime ore con l'oramai ex Nizza, intrigato dalla possibilità di tornare vicino casa sua a Brescia, che chiede un quadriennale a circa 3 milioni di euro (con una serie di eventuali bonus che possano portarlo ai 3,7 attualmente percepiti in Francia). Cifre importanti che però potrebbero risultare sostenibili visto che il giocatore dal primo luglio sarà ufficialmente svincolato.

La Lazio è sulle tracce di Adam Masina, esterno sinistro del Bologna, 24 anni e in scadenza tra un anno con i felsinei. Il Corriere dello Sport scrive che le caratteristiche del ragazzo piacciono a Simone Inzaghi. Masina, nel corso degli ultimi mesi, ha respinto le proposte del ds Bigon e del club rossoblù di prolungare a circa 800 mila euro più bonus.

C'è la SPAL sulle tracce di Perparim Hetemaj, centrocampista in uscita dal Chievo. L'Arena scrive che il calciatore in scadenza il prossimo 30 giugno può salutare Verona per accasarsi nel club di Ferrara a parametro zero. Già un anno fa gli estensi avevano cercato il 31enne ex Brescia.

La Roma fa sul serio per Bryan Cristante. Il centrocampista dell'Atalanta è diventato infatti il grande obiettivo giallorosso per rinforzare la mediana della prossima stagione. Secondo quanto riporta Tuttosport, il club di James Pallotta sarebbe intenzionato ad inserire nella trattativa con la Dea anche il cartellino dell'esterno d'attacco Gregoire Defrel, con l'aggiunta di un conguaglio da 15 milioni di euro.

La Juventus continua a sondare il mercato, con l'obiettivo di trovare un difensore di esperienza. Nel mirino ci sono José Giménez e Diego Godin, entrambi dell'Atletico Madrid. Più giovane il primo, ma più costoso: ha una clausola infatti da 60 milioni e piace molto anche al Manchester United. Il secondo sarebbe invece la soluzione di grande esperienza e affidabilità, come sottolinea Il Corriere dello Sport.

Il Napoli guarda in casa Betis per rinforzare il centrocampo. Primo sondaggio, come riporta Sky Sport, per il classe '96 Fabian Ruiz. Il giocatore ha recentemente rinnovato con gli spagnoli fino al 2023 e ha una clausola rescissoria da 30 milioni di euro. Lo riporta Sky Sport.

In dirittura d'arrivo la trattativa per il trasferimento del centrocampista classe '97 Ante Coric dalla Dinamo Zagabria alla Roma. Come riporta Vocegiallorossa.it, il calciatore croato è già nella Capitale per definire gli ultimi dettagli relativi al contratto da sottoscrivere.

MANCHESTER CITY, YAYA TOURE' IN SCADENZA: PUO' RAGGIUNGERE GARCIA IN FRANCIA. UFFICIALE: NORIMBERGA, PRESA IL PORTIERE MATHENIA. BARCELLONA, DEULOFEU CHIEDE AL CLUB DI ESSERE CEDUTO AL WATFORD. WEST HAM, IL FUTURO DEL CHICHARITO HERNANDEZ DOPO IL MONDIALE. AG. SALAH: "E' FELICE AL LIVERPOOL". ZENIT, NON C'E' PIU' TEMPO PER SARRI: C'E' SEMAK PER LA PANCHINA. SIVIGLIA, MACHIN SARA' IL NUOVO ALLENATORE: VERRA' PAGATA LA CLAUSOLA. SOUTHAMPTON, IL PRIMO OBIETTIVO DI HUGHES E' SHAQIRI. MANCHESTER UNITED, OBIETTIVO ALDERWEIRELD: IL TOTTENHAM CHIEDE MARTIAL. ARSENAL, SI PUNTA DEMBELE' DEL BARCELLONA: POTREBBE ARRIVARE IN PRESTITO. HOFFENHEIM, OCCHI SUL GIOCATORE DEL NEWCASTLE MBEMBA. ARSENAL, PRONTA UN'OFFERTA DA 50 MILIONI PER FORSBERG.

Yaya Touré (35) potrebbe finire in Ligue 1, per giocare nel Marsiglia di Rudi Garcia. Il centrocampista ivoriano si libererà dal Manchester City il prossimo 30 giugno e, secondo L'Equipe, potrebbe approdare proprio nel club francese.

Con una nota sul proprio sito ufficiale, il Norimberga neopromosso in Bundesliga comunica l'acquisto del portiere Christian Mathenia dall'Amburgo.

Secondo quanto riportato da Sport Gerard Deulofeu ha chiesto al Barcellona la cessione. L'ex Milan vorrebbe essere riscattato dal Watford, dove ha giocato da gennaio. Il contratto del giocatore col Barça scade fra un anno e la sua attuale clausola rescissoria è di 20 milioni, che gli Hornets non sembrano disposti a trovare. Ma è possibile una soluzione che vada bene a tutte le parti considerando che Deulofeu non rientra nei piani del tecnico blaugrana Ernesto Valverde.

Il futuro di Javier Hernandez non è ancora delineato. L'attaccante messicano, arrivato la scorsa estate la Bayer Leverkusen, ha dichiarato di voler aspettare la fine del Mondiale in Russia prima di prendere qualsiasi decisione sul suo futuro.

Ramy Abbas, agente di Mohamed Salah, ha parlato ai microfoni di beIN Sports del futuro del giocatore egiziano: "Il modo in cui il Liverpool gioca a Salah piace, anche se la sua crescita arriva dal suo periodo alla Fiorentina e alla Roma. La proposta di rinnovo? È molto felice a Liverpool, ha un rapporto incredibile con l'allenatore, con i tifosi e con gli altri giocatori e questo si vede in campo. Se non fossi felice a Liverpool, dovrei fare il mio lavoro e cercare un'alternativa ma non puoi giocare così se non sei felice".

Lo Zenit San Pietroburgo non vuole più aspettare. Come spiega l'esperto di mercato Alfredo Pedullà infatti il club russo, alla ricerca di un nuovo allenatore dopo l'addio di Mancini, non ha intenzione di aspettare ancora la risposta di Maurizio Sarri, sempre più propenso verso l'Inghilterra e per la panchina è sempre più vicino Sergej Semak.

A breve il Siviglia ufficializzerà l'arrivo del nuovo allenatore che sostituirà Caparros. Si tratta di Pablo Machín, ormai vicino a chiudere la sua avventura sulla panchina del Girona. Il Siviglia infatti ha deciso di pagare la clausola rescissoria di circa un milione di euro che ha il tecnico con la squadra catalana e Machín firmerà un contratto di due anni con la squadra andalusa.

Xherdan Shaqiri nel mirino del Southampton. Secondo quanto riportato dal Sun il centrocampista offensivo svizzero è il primo obiettivo del manager dei Saints Mark Hughes.

L'obiettivo per la difesa del Manchester United porta il nome di Toby Alderweireld, centrale belga classe '89 di proprietà del Tottenham. Gli Spurs, riporta il Sun, sono pronti a lasciar partire il difensore, ma avrebbero chiesto in cambio, con ovviamente una conguaglio economico in favore dei Redi Devils, il cartellino di Anthony Martial

Dopo appena una stagione Ousmane Dembelè potrebbe lasciare il Barcellona. La sua destinazione infatti potrebbe essere Londra poiché secondo quanto riporta il Daily Express, Unai Emery ha chiesto il giocatore francese come rinforzo per i Gunners. Tuttavia pare che il Barcellona sia disposto a lasciare andare il giocatore solo per una stagione in prestito.

Secondo le ultime indiscrezioni del Chronicle, l'Hoffenheim avrebbe messo nel mirino un giocatore del Newcastle. Si tratta di Chancel Mbemba, giocatore togolese di 23 anni che ha fatto molto bene in questa stagione con Benitez e ha attirato l'attenzione del club tedesco, alla ricerca di rinforzi per la Champions League.

Secondo le ultime indiscrezioni del quotidiano svedese Expressen, l'Arsenal sta puntando con grande interesse l'esterno del Lipsia Emil Forsberg. Il giocatore svedese sarà impegnato al Mondiale nei prossimi giorni e i Gunners sono disposti a pagare 50 milioni di sterline per portarlo a Londra.