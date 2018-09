Meret, il medico: "Tempi di recupero quelli previsti. Bisogna pazientare"

Fonte: Tuttonapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Domenico Falco, specialista che ha operato il portiere azzurro Alex Meret, è intervenuto nel corso di Radio Marte: "Non ci sono complicazioni. C’è un lieve ritardo, è stato in Spagna per un consulto concordato con me ma i tempi di recupero sono quelli e dipendono dal callo osseo che varia in base alla persona. Bisogna solo pazientare e continuare ad allenarsi. I titoli a sensazione fanno parte del giornalismo, la competenza è di pochi. Anche Castellacci recentemente ha confermato questi tempi di recupero".