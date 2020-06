Mertens dopo il rinnovo col Napoli: "Darò tutto fino alla fine. La nostra storia continua"

Attraverso la propria pagina ufficiale su Facebook Dries Mertens ha pubblicato un videomessaggio rivolto a Napoli e alla sua tifoseria nel giorno dell'ufficialità del suo rinnovo con il club partenopeo fino al giugno 2022. Ecco le parole del belga: "Napoli, ancora non ci posso credere. Dal primo giorno che sono arrivato mi hai coccolato. Mi hai mostrato delle parti di te così fantastiche. Mi hai fatto conoscere tante persone straordinarie. Per me e la mia famiglia sei diventata subito la mia casa. L'unica maniera per ripagare tanto amore era indossare la maglia azzurra e fare gol. Tanti gol. Una valanga di gol. Mi dispiace per le persone che non amano napoli perché non l'hanno vista come l'ho vista io. E chi invece la ama come me, sa che è un amore che durerà tutta la vita. Darò tutto me stesso fino all'ultimo giorno, per rimanere nella storia di questa squadra e di questa città, come il goleador di tutti i tempi. Io, goleador, chi lo avrebbe mai detto quando ho firmato con il Napoli? Ma non è finito qui, la nostra storia continua. Un saluto. Dries Ciro Mertens".