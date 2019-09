Mertens e il rinnovo: Napoli, ora sbrigati. L'ha detto anche Ancelotti

© foto di www.imagephotoagency.it

Una battuta. Che però conteneva al suo interno anche un messaggio più serio. Al termine della gara vinta 2-0 contro la Sampdoria, una partita decisa dalla doppietta di Dries Mertens, a Carlo Ancelotti è stata posta una domanda tra il serio e il faceto. Prendendo spunto dall'esultanza del belga, che dopo la prima delle due reti s'è portato il pallone sotto la pancia per annunciare l'arrivo di un figlio per lui e per la compagna Kat, all'allenatore del Napoli è stata posta questa domanda: per Mertens arriva prima il figlio o il rinnovo? "Se deve aspettare nove mesi il figlio, ci dobbiamo sbrigare un po' prima che tra nove mesi il contratto sarà già scaduto", ha dichiarato Ancelotti. Buttando sullo scherzo una situazione tutt'altro che definita.

Più serio sempre nel post-gara lo stesso diretto interessato. "Quando rinnovi? "Vediamo. Io sto qua, non ho altri pensieri. Vediamo, dipende", ha detto Dries che per il momento non ha trovato l'accordo. C'è la disponibilità del presidente De Laurentiis a rinnovare l'accordo, ma senza follie. Mertens però in campo continua a fare la differenza e il pericolo di perderlo a parametro zero, col passare delle settimane, si fa inevitabilmente sempre più concreto.