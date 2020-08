Messi, addio al Barcellona. Tutte le sanzioni che rischia se non si presenterà ai test

Domenica è un giorno chiave per il futuro immediato di Lionel Messi. I giocatori del Barcellona devono presentarsi per i test medici per il Covid19 alla Ciudad Deportiva. Tra questi anche l'argentino sulla cui presenza però ci sono dubbi. Sport fa il punto sulle sanzioni che rischia il giocatore. Il Codice Disciplinare stabilisce come lieve l'assenza nel giorno "Mancata notifica al Club in anticipo, il motivo dell'assenza dal lavoro, a meno che non sia dimostrato che è impossibilitato dall'averlo fatto - e ferma restando la sua successiva giustificazione, secondo ogni caso corrispondente ”. E qui anche il giocatore potrebbe approfittare del burofax dove comunica il desiderio di ricevere la carta della libertà.

Sanzione grave da lunedì Da lunedì la sanzione si aggraverebbe e porterebbe alla sospensione dello stipendio da due a dieci giorni. Per i salari superiori ai 100mila euro al mese, come Messi, si va dal 1.33% dello stipendio mensile al 4%.

Gravissima da martedì Se Messi continuasse a non presentarsi alle sedute, le multe aumenterebbero fino al 10% dello stipendio mensile. Tutto, però, dipenderà da domenica, dal fatto che la Pulga possa presentarsi o meno al test PCR.