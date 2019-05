© foto di J.M.Colomo

Gli onori sì, dopo la sontuosa prestazione offerta all’andata contro il Liverpool.

Gli oneri no, dopo la clamorosa debacle nel ritorno di Anfield che ha sovvertito il 3-0 dell’andata ed estromesso il Barcellona dalla Champions.

Leo Messi, nel bene e nel male, fa sempre discutere. Genio, alieno e GOAT dopo la doppietta del Camp Nou, ci mancherebbe. Giocate come quelle di una settimana fa sono da rivedere e ricordare, ma anche questa sera in Inghilterra è successo qualcosa di straordinario. In cui Messi ha fatto la parte della comparsa e anche per questo il Barcellona è stato eliminato.

Ma i motivi dietro questo impreventivabile ko sono tanti e meritano spiegazioni. Proprio quelle che Messi, non proprio da buon capitano, non ha voluto dare. Perché nella zona mista di Anfield in tanti si aspettavano una dichiarazione, anche solo per far arrivare ai tifosi il dispiacere della squadra. E invece la Pulce, come dimostrano le immagini di El Chiringuito, è andato avanti per la sua strada senza fermarsi coi cronisti. Un gesto comunque non scontato. Ma che in tanti avrebbero voluto dal capitano di uno dei Barcellona più incomprensibili degli ultimi anni.