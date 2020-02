vedi letture

Messi: "Non riesco a pensare di andarmene dal Barcellona. Felice di restare"

Intervista esclusiva di Lionel Messi al Mundo Deportivo. Arriva la prima pagina in anteprima del giornale, il titolo è chiaro. "Non riesco a pensare di andarmene dal Barcellona. Se il club vorrà, non avrò problemi a restare. Voglio vincere un'altra Champions e continuare a vincere la Liga. Se vogliamo la Champions in questa stagione dobbiamo crescere molto. Per adesso non basta questo livello". E poi tanti temi, da Abidal al caso spy story di Bartomeu. Dai fischi del Camp Nou a Lautaro fino a Kobe Bryant a Quique Setiene e non solo.