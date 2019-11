© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'esterno di proprietà del PSG Thomas Meunier, finito recentemente nel mirino di Juventus e Inter anche a causa del contratto in scadenza nel prossimo giugno, ha rilasciato queste dichiarazioni sul proprio futuro a Telefoot in Francia: "E' difficile trovare un accordo soddisfacente per prolungare col PSG. Le trattative non sono interrotte, continueranno per un altro po', ma stiamo entrando in una fase decisiva".