Micciché: "Limitare responsabilità oggettiva per evitare ricatti"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il rapporto tra le società di calcio e le tifoserie è tornato d'attualità dopo la recente inchiesta di Report. Ai microfoni di Sky Sport 24 ne ha parlato Gaetano Micciché, presidente della Lega Serie A: "La delinquenza organizzata è un dramma non solo in Italia, è un dramma non solo nello sport. Tutti noi dobbiamo lottare. Io, anche per limitare eventuali ipotesi come quelle descritte, non userei la parola ricatto, ma parlerei di forme di condizionamento: stiamo lavorando per attuare una legge che, nel momento in cui si rispettano alcune regole di comportamento e sicurezza all'interno dello stadio, limitino le responsabilità oggettive dei club. Ho sempre considerato spiacevole, quando accade qualcosa nello stadio, che la società venga ritenuta responsabile in modo oggettivo, senza che il presidente, i manager o coloro che operano per la società ne abbiano conoscenza. Con queste regole si limiteranno i casi di responsabilità oggettiva e così anche i potenziali condizionamenti della malavita organizzata".