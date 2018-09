© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Fra i nomi circolati come possibile candidato alla presidenza della FIGC c'è anche quello di Beppe Marotta, attuale ad della Juventus. Questo il pensiero in merito del presidente della Lega A Gaetano Micciché: "Non mi appassiono all'esercizio di un nome piuttosto che di un altro. Marotta è un protagonista importante del calcio italiano ma ripeto: guardiamo programmi e progetti, è importante far sì che si possa dare la sensazione di un mondo del calcio unito e coeso verso una progettualità. I ruoli non servono per esercitare potere, ma per realizzare idee e progetti. Partendo da questa condivisione ci dovrà essere una maniera sana di gestire i problemi e realizzare gli obiettivi".